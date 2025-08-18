https://sarabic.ae/20250818/إسرائيل-تعلن-تقديم-مساعدات-إنسانية-عاجلة-لجنوب-السودان-لمواجهة-الكوليرا-1103887909.html
إسرائيل تعلن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لجنوب السودان
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن إطلاق مساعدات إنسانية عاجلة لدعم الفئات الضعيفة في جنوب السودان، التي تعاني من أزمة إنسانية حادة تفاقمت
2025-08-18T14:01+0000
2025-08-18T14:01+0000
2025-08-18T14:12+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093803727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1e9e21ff8d5f4b7a9cac12ce1f1afa1.jpg
وأوضحت الوزارة أن وكالة المساعدات الوطنية "ماشاف"، التابعة لها، ستقود هذه المبادرة تحت إشراف وزير الخارجية جدعون ساعر، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. وستتعاون "ماشاف" في هذا الجهد مع منظمة "إسرائيد" غير الحكومية، التي تنشط في جنوب السودان، لضمان توزيع المساعدات بفعالية وسرعة للمتضررين. يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه جنوب السودان تحديات صحية وبيئية كبيرة، حيث يهدد تفشي الكوليرا حياة الآلاف وسط نقص حاد في الموارد الأساسية.وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت، الأربعاء الماضي، بأن إسرائيل تجري محادثات مع جنوب السودان في إطار مخططاتها لتوطين الفلسطينيين من قطاع غزة في دول أخرى. يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، التقى قبل نحو ثلاثة أسابيع مع وزير خارجية جنوب السودان، سيمايا كومبا، وقال إن "إسرائيل تواصل تعزيز العلاقات مع جنوب السودان".وأبدى الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان ومعظم المجتمع الدولي، رفضهم لهذه المخططات واعتبروها خطة للتهجير القسري وانتهاكا للقانون الدولي.
14:01 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 14:12 GMT 18.08.2025)
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن إطلاق مساعدات إنسانية عاجلة لدعم الفئات الضعيفة في جنوب السودان، التي تعاني من أزمة إنسانية حادة تفاقمت بسبب تفشي وباء الكوليرا ونقص الموارد.
وأوضحت الوزارة أن وكالة المساعدات الوطنية "ماشاف"، التابعة لها، ستقود هذه المبادرة تحت إشراف وزير الخارجية جدعون ساعر
، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وتشمل المساعدات إمدادات طبية أساسية لعلاج المرضى، ومعدات لتنقية المياه، بالإضافة إلى قفازات وكمامات ومجموعات نظافة مخصصة للوقاية من الكوليرا، إلى جانب حزم غذائية لتلبية الاحتياجات الأساسية.
وستتعاون "ماشاف" في هذا الجهد مع منظمة "إسرائيد" غير الحكومية، التي تنشط في جنوب السودان، لضمان توزيع المساعدات بفعالية وسرعة للمتضررين.
يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه جنوب السودان تحديات صحية وبيئية كبيرة، حيث يهدد تفشي الكوليرا حياة الآلاف وسط نقص حاد في الموارد الأساسية.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت، الأربعاء الماضي، بأن إسرائيل تجري محادثات مع جنوب السودان في إطار مخططاتها لتوطين الفلسطينيين من قطاع غزة في دول أخرى.
ونقل موقع صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي، قوله إن "هنالك محادثات هادئة في محاولة للعثور على دولة تستقبل سكانا من غزة، ولا يوجد أي تقدم في هذه الخطوة في الوقت الحالي".
يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، التقى قبل نحو ثلاثة أسابيع مع وزير خارجية جنوب السودان، سيمايا كومبا، وقال إن "إسرائيل تواصل تعزيز العلاقات مع جنوب السودان".
وأبدى الفلسطينيون
ومنظمات حقوق الإنسان ومعظم المجتمع الدولي، رفضهم لهذه المخططات واعتبروها خطة للتهجير القسري وانتهاكا للقانون الدولي.