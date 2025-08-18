إسرائيل تعلن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لجنوب السودان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250818/إسرائيل-تعلن-تقديم-مساعدات-إنسانية-عاجلة-لجنوب-السودان-لمواجهة-الكوليرا-1103887909.html
إسرائيل تعلن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لجنوب السودان
إسرائيل تعلن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لجنوب السودان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن إطلاق مساعدات إنسانية عاجلة لدعم الفئات الضعيفة في جنوب السودان، التي تعاني من أزمة إنسانية حادة تفاقمت... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T14:01+0000
2025-08-18T14:12+0000
أخبار جنوب السودان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093803727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1e9e21ff8d5f4b7a9cac12ce1f1afa1.jpg
وأوضحت الوزارة أن وكالة المساعدات الوطنية "ماشاف"، التابعة لها، ستقود هذه المبادرة تحت إشراف وزير الخارجية جدعون ساعر، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. وستتعاون "ماشاف" في هذا الجهد مع منظمة "إسرائيد" غير الحكومية، التي تنشط في جنوب السودان، لضمان توزيع المساعدات بفعالية وسرعة للمتضررين. يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه جنوب السودان تحديات صحية وبيئية كبيرة، حيث يهدد تفشي الكوليرا حياة الآلاف وسط نقص حاد في الموارد الأساسية.وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت، الأربعاء الماضي، بأن إسرائيل تجري محادثات مع جنوب السودان في إطار مخططاتها لتوطين الفلسطينيين من قطاع غزة في دول أخرى. يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، التقى قبل نحو ثلاثة أسابيع مع وزير خارجية جنوب السودان، سيمايا كومبا، وقال إن "إسرائيل تواصل تعزيز العلاقات مع جنوب السودان".وأبدى الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان ومعظم المجتمع الدولي، رفضهم لهذه المخططات واعتبروها خطة للتهجير القسري وانتهاكا للقانون الدولي.
https://sarabic.ae/20250723/السودان-يسجل-1300-إصابة-بالكوليرا-خلال-أسبوع-1102926527.html
أخبار جنوب السودان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093803727_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f695801438f05ae37ff8511b5bb8194.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار جنوب السودان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن
أخبار جنوب السودان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن

إسرائيل تعلن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لجنوب السودان

14:01 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 14:12 GMT 18.08.2025)
© AP Photoالكوليرا في السودان
الكوليرا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن إطلاق مساعدات إنسانية عاجلة لدعم الفئات الضعيفة في جنوب السودان، التي تعاني من أزمة إنسانية حادة تفاقمت بسبب تفشي وباء الكوليرا ونقص الموارد.
وأوضحت الوزارة أن وكالة المساعدات الوطنية "ماشاف"، التابعة لها، ستقود هذه المبادرة تحت إشراف وزير الخارجية جدعون ساعر، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وتشمل المساعدات إمدادات طبية أساسية لعلاج المرضى، ومعدات لتنقية المياه، بالإضافة إلى قفازات وكمامات ومجموعات نظافة مخصصة للوقاية من الكوليرا، إلى جانب حزم غذائية لتلبية الاحتياجات الأساسية.
وستتعاون "ماشاف" في هذا الجهد مع منظمة "إسرائيد" غير الحكومية، التي تنشط في جنوب السودان، لضمان توزيع المساعدات بفعالية وسرعة للمتضررين.
يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه جنوب السودان تحديات صحية وبيئية كبيرة، حيث يهدد تفشي الكوليرا حياة الآلاف وسط نقص حاد في الموارد الأساسية.
العنف والنزاع المسلح يهدد مستشفى النو في أم درمان بالسودان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
السودان يسجل 1300 إصابة بالكوليرا خلال أسبوع
23 يوليو, 05:56 GMT
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت، الأربعاء الماضي، بأن إسرائيل تجري محادثات مع جنوب السودان في إطار مخططاتها لتوطين الفلسطينيين من قطاع غزة في دول أخرى.
ونقل موقع صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي، قوله إن "هنالك محادثات هادئة في محاولة للعثور على دولة تستقبل سكانا من غزة، ولا يوجد أي تقدم في هذه الخطوة في الوقت الحالي".
يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، التقى قبل نحو ثلاثة أسابيع مع وزير خارجية جنوب السودان، سيمايا كومبا، وقال إن "إسرائيل تواصل تعزيز العلاقات مع جنوب السودان".
وأبدى الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان ومعظم المجتمع الدولي، رفضهم لهذه المخططات واعتبروها خطة للتهجير القسري وانتهاكا للقانون الدولي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала