ابتكار علاجي ثوري يجمع البكتيريا والفيروسات لمحاربة السرطان

نجح باحثون من جامعة كولومبيا في تطوير علاج مبتكر لمكافحة السرطان يعتمد على دمج البكتيريا والفيروسات في نظام متطور يستهدف الأورام بدقة وأمان. 18.08.2025, سبوتنيك عربي
التقنية، التي أُطلق عليها اسم "CAPPSID"، وهو اختصار لـ "النشاط المنسّق للبروكاريوت والفيروسات الصغيرة من أجل توصيل آمن داخل الخلايا"، نُشرت تفاصيلها في مجلة "Nature Biomedical Engineering"، وفقا لموقع "ساينس دايلي".تحمل هذه البكتيريا فيروسات مصممة خصيصا، تنقلها إلى الورم وتحميها من الجهاز المناعي حتى تصل إلى الخلايا السرطانية.عند الوصول، تتحلل البكتيريا ذاتيا لتطلق الحمض النووي الفيروسي، الذي يبدأ بتدمير الخلايا السرطانية من الداخل. تتميز هذه التقنية بقدرتها على تجاوز دفاعات الجهاز المناعي، حيث تحافظ البكتيريا على استقرار الفيروس حتى لحظة إطلاقه، مما يعزز كفاءته. كما تشتمل على آلية أمان مبتكرة تمنع الفيروس من التكاثر خارج الورم، إذ يعتمد نشاطه على إنزيم بروتياز تنتجه البكتيريا، مما يضمن بقاء العلاج محصورا في الخلايا السرطانية دون الإضرار بالأنسجة السليمة. يُعد هذا الإنجاز خطوة كبيرة نحو تطوير علاجات سرطانية أكثر دقة وأمانا، مما يفتح آفاقا جديدة في المعركة ضد هذا المرض.
نجح باحثون من جامعة كولومبيا في تطوير علاج مبتكر لمكافحة السرطان يعتمد على دمج البكتيريا والفيروسات في نظام متطور يستهدف الأورام بدقة وأمان.
التقنية، التي أُطلق عليها اسم "CAPPSID"، وهو اختصار لـ "النشاط المنسّق للبروكاريوت والفيروسات الصغيرة من أجل توصيل آمن داخل الخلايا"، نُشرت تفاصيلها في مجلة "Nature Biomedical Engineering"، وفقا لموقع "ساينس دايلي".
تعتمد الفكرة على استخدام بكتيريا السالمونيلا التيفية الفأرية، التي تمتلك ميلا طبيعيا للتوجه نحو البيئات منخفضة الأكسجين داخل الأورام.
تحمل هذه البكتيريا فيروسات مصممة خصيصا، تنقلها إلى الورم وتحميها من الجهاز المناعي
حتى تصل إلى الخلايا السرطانية.
عند الوصول، تتحلل البكتيريا ذاتيا لتطلق الحمض النووي الفيروسي، الذي يبدأ بتدمير الخلايا السرطانية من الداخل.
تتميز هذه التقنية بقدرتها على تجاوز دفاعات الجهاز المناعي، حيث تحافظ البكتيريا على استقرار الفيروس حتى لحظة إطلاقه، مما يعزز كفاءته.
كما تشتمل على آلية أمان مبتكرة تمنع الفيروس من التكاثر خارج الورم، إذ يعتمد نشاطه على إنزيم بروتياز تنتجه البكتيريا
، مما يضمن بقاء العلاج محصورا في الخلايا السرطانية دون الإضرار بالأنسجة السليمة.
أظهرت التجارب على الفئران تفوق هذا النظام المدمج على استخدام البكتيريا أو الفيروسات بمفردها، حيث حقق اختراقا أعلى للأورام ونتائج علاجية واعدة.
يُعد هذا الإنجاز خطوة كبيرة نحو تطوير علاجات سرطانية أكثر دقة وأمانا، مما يفتح آفاقا جديدة في المعركة ضد هذا المرض.