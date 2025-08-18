https://sarabic.ae/20250818/دبلوماسي-لروسيا-الحق-الكامل-في-الحصول-على-ضمانات-أمنية-دولية-1103863679.html
دبلوماسي: لروسيا الحق الكامل في الحصول على ضمانات أمنية دولية
صرح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، بأن لروسيا الحق الكامل في الحصول على ضمانات أمنية فعالة، تماما كما تطالب... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
الأخبار
صرح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، بأن لروسيا الحق الكامل في الحصول على ضمانات أمنية فعالة، تماما كما تطالب أوكرانيا بذلك حاليا.
موسكو –سبوتنيك. وكتب أوليانوف في حسابه الرسمي على "تليغرام"، "يؤكد العديد من قادة الاتحاد الأوروبي أن اتفاق السلام المستقبلي يجب أن يوفر ضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا وروسيا توافق على ذلك، لكن لها الحق الكامل في توقع أن تحصل موسكو أيضا على ضمانات أمنية فعالة".
وتابع متسائلا: "ماذا يمكن للغرب أن يقدم؟ يبدو أنهم لم يبدأوا بالتفكير في هذا الأمر بعد
. هذا خطأ يجب تصحيحه".
وأضاف الدبلوماسي أن هذه المسألة ستناقش خلال المفاوضات.
وفي الوقت نفسه، أكد أوليانوف أن الضمانات الأمنية ينبغي أن تكون أكثر موثوقية بكثير من الوعود التي قطعت عام 1990 بشأن عدم تقدم حلف شمال الأطلسي شرقا.