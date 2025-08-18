عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
ميخائيل أوليانوف, روسيا, أخبار أوكرانيا

دبلوماسي: لروسيا الحق الكامل في الحصول على ضمانات أمنية دولية

01:15 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 02:15 GMT 18.08.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، بأن لروسيا الحق الكامل في الحصول على ضمانات أمنية فعالة، تماما كما تطالب أوكرانيا بذلك حاليا.
موسكو –سبوتنيك. وكتب أوليانوف في حسابه الرسمي على "تليغرام"، "يؤكد العديد من قادة الاتحاد الأوروبي أن اتفاق السلام المستقبلي يجب أن يوفر ضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا وروسيا توافق على ذلك، لكن لها الحق الكامل في توقع أن تحصل موسكو أيضا على ضمانات أمنية فعالة".
وتابع متسائلا: "ماذا يمكن للغرب أن يقدم؟ يبدو أنهم لم يبدأوا بالتفكير في هذا الأمر بعد. هذا خطأ يجب تصحيحه".
مدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
أوليانوف يصف مزاعم بعض وسائل الإعلام الغربية بأن قمة ألاسكا كسرت عزلة روسيا بـ"الهراء"
00:16 GMT
00:16 GMT
وأضاف الدبلوماسي أن هذه المسألة ستناقش خلال المفاوضات.
وفي الوقت نفسه، أكد أوليانوف أن الضمانات الأمنية ينبغي أن تكون أكثر موثوقية بكثير من الوعود التي قطعت عام 1990 بشأن عدم تقدم حلف شمال الأطلسي شرقا.
