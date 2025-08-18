"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا في إثيوبيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250818/سبوتنيك-تطلق-بثها-الإذاعي-في-إثيوبيا-1103897283.html
"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا في إثيوبيا
"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا في إثيوبيا
سبوتنيك عربي
أعلنت إذاعة "سبوتنيك أفريقيا" عن بدء بث برامجها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وضواحيها، لتصل إلى نحو ستة ملايين مستمع عبر موجة إذاعية تابعة لأقدم جامعة في... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T18:22+0000
2025-08-18T18:28+0000
سبوتنيك
إذاعة
إفريقية
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/02/1081585109_0:310:3073:2038_1920x0_80_0_0_d285082dc723b9d7a01b18a06febc29f.jpg
ويستطيع الجمهور الآن متابعة برامج تحليلية يعدّها صحفيو الإذاعة باللغتين الأمهرية والإنجليزية. وتعد "سبوتنيك" وكالة أنباء وإذاعة دولية تبث بأكثر من 30 لغة من خلال 25 مركزا تحريريا حول العالم، وقد افتتحت في عام 2025 مركزها التحريري المتعدد الوظائف في أديس أبابا، لتصبح الوسيلة الإعلامية الروسية الوحيدة التي تقدم محتوى بالأمهرية.كما أنها عضو في اتحاد الإذاعات الأفريقية، وحاصلة على جائزتين عن أفضل بودكاست وأفضل برنامج إذاعي عن الثقافة الأفريقية، إضافة إلى عضويتها في اتحاد الإذاعات العربية الذي يغطي شمال أفريقيا.
https://sarabic.ae/20250219/صوت-أفريقيا-يجب-أن-يسمع-سبوتنيك-تفتتح-مركزا-تحريريا-متعدد-الوظائف-في-إثيوبيا--1097969510.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/02/1081585109_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_62d49d9cb603a258b1869b60caf696bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سبوتنيك, إذاعة, إفريقية, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
سبوتنيك, إذاعة, إفريقية, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم

"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا في إثيوبيا

18:22 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 18:28 GMT 18.08.2025)
© Sputnik . Alexey Maishevراديو سبوتنيك
راديو سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
تابعنا عبر
أعلنت إذاعة "سبوتنيك أفريقيا" عن بدء بث برامجها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وضواحيها، لتصل إلى نحو ستة ملايين مستمع عبر موجة إذاعية تابعة لأقدم جامعة في البلاد.
ويستطيع الجمهور الآن متابعة برامج تحليلية يعدّها صحفيو الإذاعة باللغتين الأمهرية والإنجليزية. وتعد "سبوتنيك" وكالة أنباء وإذاعة دولية تبث بأكثر من 30 لغة من خلال 25 مركزا تحريريا حول العالم، وقد افتتحت في عام 2025 مركزها التحريري المتعدد الوظائف في أديس أبابا، لتصبح الوسيلة الإعلامية الروسية الوحيدة التي تقدم محتوى بالأمهرية.
افتتاح المكتب التمثيلي لوكالة سبوتنيك في أديس أبابا، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، والمدير العالم لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا، التي تضم وكالة الأنباء الدولية سبوتنيك، دميتري كيسيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
"صوت أفريقيا يجب أن يسمع".. "سبوتنيك" تفتتح مركزا تحريريا متعدد الوظائف في إثيوبيا
19 فبراير, 17:37 GMT

وتبث الإذاعة أيضا في سبع دول أفريقية أخرى، هي: نيجيريا، وغينيا، وزامبيا، والكاميرون، ومالي، والنيجر، وبوتسوانا.

كما أنها عضو في اتحاد الإذاعات الأفريقية، وحاصلة على جائزتين عن أفضل بودكاست وأفضل برنامج إذاعي عن الثقافة الأفريقية، إضافة إلى عضويتها في اتحاد الإذاعات العربية الذي يغطي شمال أفريقيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала