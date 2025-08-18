"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا في إثيوبيا

https://sarabic.ae/20250818/سبوتنيك-تطلق-بثها-الإذاعي-في-إثيوبيا-1103897283.html
أعلنت إذاعة "سبوتنيك أفريقيا" عن بدء بث برامجها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وضواحيها، لتصل إلى نحو ستة ملايين مستمع عبر موجة إذاعية تابعة لأقدم جامعة في...
وتبث الإذاعة أيضا في سبع دول أفريقية أخرى، هي: نيجيريا، وغينيا، وزامبيا، والكاميرون، ومالي، والنيجر، وبوتسوانا.
18:22 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 18:28 GMT 18.08.2025)
أعلنت إذاعة "سبوتنيك أفريقيا" عن بدء بث برامجها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وضواحيها، لتصل إلى نحو ستة ملايين مستمع عبر موجة إذاعية تابعة لأقدم جامعة في البلاد.
ويستطيع الجمهور الآن متابعة برامج تحليلية يعدّها صحفيو الإذاعة باللغتين الأمهرية والإنجليزية. وتعد "سبوتنيك" وكالة أنباء وإذاعة دولية
تبث بأكثر من 30 لغة من خلال 25 مركزا تحريريا حول العالم، وقد افتتحت في عام 2025 مركزها التحريري المتعدد الوظائف في أديس أبابا، لتصبح الوسيلة الإعلامية الروسية الوحيدة التي تقدم محتوى بالأمهرية.
وتبث الإذاعة أيضا في سبع دول أفريقية أخرى، هي: نيجيريا، وغينيا، وزامبيا، والكاميرون، ومالي، والنيجر، وبوتسوانا.
كما أنها عضو في اتحاد الإذاعات الأفريقية
، وحاصلة على جائزتين عن أفضل بودكاست وأفضل برنامج إذاعي عن الثقافة الأفريقية، إضافة إلى عضويتها في اتحاد الإذاعات العربية الذي يغطي شمال أفريقيا.