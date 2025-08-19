أمين عام الحلف: عضوية أوكرانيا في الناتو ليست قيد المناقشة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:31 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
أمين عام الحلف: عضوية أوكرانيا في الناتو ليست قيد المناقشة
أمين عام الحلف: عضوية أوكرانيا في الناتو ليست قيد المناقشة
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الثلاثاء، أن عضوية أوكرانيا في الحلف ليست قيد المناقشة في الوقت الراهن. 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T00:10+0000
2025-08-19T00:39+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097440607_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9afc48e13c4d69855299478d88077c2.jpg
واشنطن –سبوتنيك. وقال روته في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى معارضتها لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو".وأضاف أن "الموقف الرسمي للحلف بعد قمة عام 2024 هو أن هناك طريقا لا رجعة فيه لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو. لكن ما نناقشه هنا ليس عضوية الناتو، بل المادة الخامسة، وهي نوع من الضمانات الأمنية لأوكرانيا".كما صرح بأن مسألة إمكانية إرسال قوات أوروبية وأمريكية إلى أوكرانيا "لم تناقش إطلاقا" خلال اجتماعاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.وتابع، "لم نناقش ذلك إطلاقا اليوم. سيكون هذا جزءًا من المناقشات التي ستبدأ الآن".وأفاد: "سنحاول الارتقاء بها إلى مستوى أعلى من التفاهم خلال الأيام والأسابيع المقبلة".
00:10 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 00:39 GMT 19.08.2025)
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الثلاثاء، أن عضوية أوكرانيا في الحلف ليست قيد المناقشة في الوقت الراهن.
واشنطن –سبوتنيك. وقال روته في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى معارضتها لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو".
وأضاف أن "الموقف الرسمي للحلف بعد قمة عام 2024 هو أن هناك طريقا لا رجعة فيه لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو. لكن ما نناقشه هنا ليس عضوية الناتو، بل المادة الخامسة، وهي نوع من الضمانات الأمنية لأوكرانيا".
كما صرح بأن مسألة إمكانية إرسال قوات أوروبية وأمريكية إلى أوكرانيا "لم تناقش إطلاقا" خلال اجتماعاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وتابع، "لم نناقش ذلك إطلاقا اليوم. سيكون هذا جزءًا من المناقشات التي ستبدأ الآن".
وأفاد: "سنحاول الارتقاء بها إلى مستوى أعلى من التفاهم خلال الأيام والأسابيع المقبلة".
