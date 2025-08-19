https://sarabic.ae/20250819/أمين-عام-الحلف-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-ليست-قيد-المناقشة-1103903070.html
أمين عام الحلف: عضوية أوكرانيا في الناتو ليست قيد المناقشة
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الثلاثاء، أن عضوية أوكرانيا في الحلف ليست قيد المناقشة في الوقت الراهن.
روسيا
أخبار أوكرانيا
الناتو
واشنطن –سبوتنيك. وقال روته في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى معارضتها لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو".وأضاف أن "الموقف الرسمي للحلف بعد قمة عام 2024 هو أن هناك طريقا لا رجعة فيه لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو. لكن ما نناقشه هنا ليس عضوية الناتو، بل المادة الخامسة، وهي نوع من الضمانات الأمنية لأوكرانيا".كما صرح بأن مسألة إمكانية إرسال قوات أوروبية وأمريكية إلى أوكرانيا "لم تناقش إطلاقا" خلال اجتماعاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.وتابع، "لم نناقش ذلك إطلاقا اليوم. سيكون هذا جزءًا من المناقشات التي ستبدأ الآن".وأفاد: "سنحاول الارتقاء بها إلى مستوى أعلى من التفاهم خلال الأيام والأسابيع المقبلة".
أمين عام الحلف: عضوية أوكرانيا في الناتو ليست قيد المناقشة
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الثلاثاء، أن عضوية أوكرانيا في الحلف ليست قيد المناقشة في الوقت الراهن.
