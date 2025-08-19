https://sarabic.ae/20250819/مجلس-الأمن-الدولي-يبحث-تمديد-ولاية-اليونيفيل-في-لبنان-1103904986.html
مجلس الأمن الدولي يبحث تمديد ولاية "اليونيفيل" في لبنان
مجلس الأمن الدولي يبحث تمديد ولاية "اليونيفيل" في لبنان
يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار فرنسي يقضي بتمديد مهمة القوة الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل" لعام جديد، ليستمر عملها في المنطقة حتى 31 أغسطس/ آب 2026.
ويتضمن مشروع القرار خيار "الانسحاب التدريجي" للقوات الدولية حتى تصبح الحكومة اللبنانية هي الضامن الوحيد للأمن بعد انتهاء المدة المقررة في أواخر العام المقبل، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء. ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر التصويت على المشروع في 25 أغسطس الجاري قبل انتهاء التفويض الحالي الخاص بالقوة الدولية.ولم تعلق واشنطن، التي تمتلك حق النقض "الفيتو" على مشروع القرار، الذي يجب أن يتم التصويت عليه قبل انتهاء الولاية الحالية للقوة الدولية التي تنتهي آخر الشهر الجاري.وتعد قوة الطوارئ الدولية "اليونيفيل" من أقدم بعثات حفظ السلام الأممية في العالم، ويرجع تأريخ إنشائها إلى شهر مارس/ أذار 1978 بموجب القرارين 425 و426 الصادرين عن مجلس الأمن، بعد الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني. ونص قرار تأسيس القوة على تكليفها بتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على الجنوب.وفي أعقاب حرب يوليو/ تموز 2006، توسعت مهامها بموجب القرار 1701 لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومراقبة "الخط الأزرق" الفاصل، ودعم الجيش اللبناني في جنوب الليطاني.وتضم القوة نحو عشرة آلاف جندي من أكثر من 40 دولة، إلى جانب مئات المدنيين، وتتخذ من الناقورة مقرا رئيسيا لها، وتعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني ضمن ولاية واضحة حددها مجلس الأمن.
