مصر تدين الاعتداء على سفارتها في لاهاي وتطالب بتعزيز الحماية الأمنية للبعثة الدبلوماسية

مصر تدين الاعتداء على سفارتها في لاهاي وتطالب بتعزيز الحماية الأمنية للبعثة الدبلوماسية

أدانت مصر، اليوم الثلاثاء، الاعتداء على مبنى سفارتها في لاهاي، مطالبة السلطات الهولندية بتعزيز الحماية الأمنية للبعثة الدبلوماسية، بينما أعربت هولندا عن أسفها... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا مع نظيره الهولندي كاسبر فيلدكامب، عبر خلاله عن استياء مصر البالغ من الاعتداء على مقر السفارة. من جانبه، أعرب الوزير الهولندي عن أسفه العميق للحادث، واصفا إياه بـ"الفردي"، وأكد أنه ناقش الأمر مع السلطات الأمنية لتكثيف الإجراءات حول السفارة المصرية، بما يتماشى مع التزامات هولندا كدولة مضيفة بموجب الاتفاقيات الدولية. كما أشار إلى متانة العلاقات بين البلدين، التي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.وكان مبنى السفارة الإسرائيلية في لاهاي قد تعرض أيضا للتخريب يوم الثلاثاء الماضي. ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، عبر منصة "إكس"، صورا لمبنى سفارتها في لاهاي، هولندا، تظهر تعرضها للتخريب.وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن ثلاثة أشخاص وصلوا، صباح الثلاثاء الماضي، إلى السفارة الإسرائيلية في لاهاي، وقاموا بسكب الطلاء على مدخل مبنى السفارة وحطموا الباب الأمامي.وأشار المتحدث إلى أن السلطات الأمنية المحلية تعاملت مع الحادثة، وألقت الشرطة المحلية القبض على الأشخاص الثلاثة.

