مصر تستعيد من هولندا آثارا مهربة
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، بأن الحكومة الهولندية سلمت السفارة المصرية في لاهاي قطعا أثرية ثبت خروجها من مصر بطريقة غير مشروعة. 16.08.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الخارجية في بيان: "تسلّم السفير عماد حنا، سفير جمهورية مصر العربية في لاهاي، مجموعةً من القطع الأثرية النادرة التي يرجع تاريخها إلى الحضارة المصرية القديمة، وذلك من المتحف الوطني الهولندي، بعد أن ثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية".وأشار السفير في هذا السياق إلى أن "استعادة هذه القطع إنما تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لاسترداد الآثار المصرية المهربة، والتي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والحفاظ عليها للأجيال القادمة".وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية المصرية، استرداد مجموعة من القطع الأثرية من المملكة المتحدة وألمانيا، مؤكدة الاهتمام البالغ باستعادة آثار البلاد "المنهوبة" والحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري.وأشارت إلى استردادها من لندن 10 قطع أثرية، تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، بينما استردت مصر من برلين 3 قطع تمثلت في: جمجمة، ويد من مومياء أثرية، فضلا عن تميمة والتي تعد رمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة.وتضم القطع المستردة من ألمانيا، والبالغ عددها 3 قطع، متمثلة في جمجمة ويد من مومياء أثرية وتميمة لعلامة العنخ، والتي ترمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة.
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، بأن الحكومة الهولندية سلمت السفارة المصرية في لاهاي قطعا أثرية ثبت خروجها من مصر بطريقة غير مشروعة.
وقالت الخارجية في بيان: "تسلّم السفير عماد حنا، سفير جمهورية مصر العربية في لاهاي، مجموعةً من القطع الأثرية النادرة التي يرجع تاريخها إلى الحضارة المصرية القديمة، وذلك من المتحف الوطني الهولندي، بعد أن ثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية".
وأضافت الخارجية: "أعرب السفير المصري، خلال مراسم التسليم، عن بالغ شكره للجانب الهولندي على التعاون المثمر لاستعادة هذه القطع الأثرية النادرة، مؤكدا على ما تمثله هذه الخطوة المُقدرة من حرص مشترك على حماية التراث الإنساني والحضاري، وتدعم الجهود العالمية الرامية للحفاظ على الآثار وحمايتها من التهريب".
وأشار السفير في هذا السياق إلى أن "استعادة هذه القطع إنما تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لاسترداد الآثار المصرية المهربة، والتي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والحفاظ عليها للأجيال القادمة".
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية المصرية، استرداد مجموعة من القطع الأثرية من المملكة المتحدة وألمانيا، مؤكدة الاهتمام البالغ باستعادة آثار البلاد "المنهوبة" والحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري.
وأشارت إلى استردادها من لندن 10 قطع أثرية، تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، بينما استردت مصر من برلين 3 قطع تمثلت في: جمجمة، ويد من مومياء أثرية، فضلا عن تميمة والتي تعد رمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة.
وتعود عدد القطع الأثرية المستردة من لندن، إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وشملت القطع لوحة جنائزية من الحجر الجيري من الدولة الحديثة، وتميمة صغيرة، وجزءا من تاج من البرونز، وإناء بقاعدة مصنوعة من الـ"فيانس" الأخضر، وقارورة صغيرة جنائزية من الـ"فيانس" الأزرق، كلاهما من الأسرة الـ18، بالإضافة إلى جزء من تاج من البرونز يرجع تاريخه للفترة ما بين الأسر 22، و26، وقناعا جنائزيا من الخرز من الأسرة الـ26، وعددا من التمائم الجنائزية من الحجر الأسود.
وتضم القطع المستردة من ألمانيا، والبالغ عددها 3 قطع، متمثلة في جمجمة ويد من مومياء أثرية وتميمة لعلامة العنخ، والتي ترمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة.