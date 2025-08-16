مصر تستعيد من هولندا آثارا مهربة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
مجتمع
مصر تستعيد من هولندا آثارا مهربة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، بأن الحكومة الهولندية سلمت السفارة المصرية في لاهاي قطعا أثرية ثبت خروجها من مصر بطريقة غير مشروعة.
وقالت الخارجية في بيان: "تسلّم السفير عماد حنا، سفير جمهورية مصر العربية في لاهاي، مجموعةً من القطع الأثرية النادرة التي يرجع تاريخها إلى الحضارة المصرية القديمة، وذلك من المتحف الوطني الهولندي، بعد أن ثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية".وأشار السفير في هذا السياق إلى أن "استعادة هذه القطع إنما تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لاسترداد الآثار المصرية المهربة، والتي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والحفاظ عليها للأجيال القادمة".وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية المصرية، استرداد مجموعة من القطع الأثرية من المملكة المتحدة وألمانيا، مؤكدة الاهتمام البالغ باستعادة آثار البلاد "المنهوبة" والحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري.وأشارت إلى استردادها من لندن 10 قطع أثرية، تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، بينما استردت مصر من برلين 3 قطع تمثلت في: جمجمة، ويد من مومياء أثرية، فضلا عن تميمة والتي تعد رمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة.وتضم القطع المستردة من ألمانيا، والبالغ عددها 3 قطع، متمثلة في جمجمة ويد من مومياء أثرية وتميمة لعلامة العنخ، والتي ترمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة.استعادة 13 قطعة أثرية مصرية من بريطانيا وألمانيا.. صور9 حالات نهب للقطع الأثرية لصالح المتحف البريطاني
مصر تستعيد من هولندا آثارا مهربة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، بأن الحكومة الهولندية سلمت السفارة المصرية في لاهاي قطعا أثرية ثبت خروجها من مصر بطريقة غير مشروعة.
وقالت الخارجية في بيان: "تسلّم السفير عماد حنا، سفير جمهورية مصر العربية في لاهاي، مجموعةً من القطع الأثرية النادرة التي يرجع تاريخها إلى الحضارة المصرية القديمة، وذلك من المتحف الوطني الهولندي، بعد أن ثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية".

وأضافت الخارجية: "أعرب السفير المصري، خلال مراسم التسليم، عن بالغ شكره للجانب الهولندي على التعاون المثمر لاستعادة هذه القطع الأثرية النادرة، مؤكدا على ما تمثله هذه الخطوة المُقدرة من حرص مشترك على حماية التراث الإنساني والحضاري، وتدعم الجهود العالمية الرامية للحفاظ على الآثار وحمايتها من التهريب".

وأشار السفير في هذا السياق إلى أن "استعادة هذه القطع إنما تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لاسترداد الآثار المصرية المهربة، والتي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والحفاظ عليها للأجيال القادمة".
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية المصرية، استرداد مجموعة من القطع الأثرية من المملكة المتحدة وألمانيا، مؤكدة الاهتمام البالغ باستعادة آثار البلاد "المنهوبة" والحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري.
وأشارت إلى استردادها من لندن 10 قطع أثرية، تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، بينما استردت مصر من برلين 3 قطع تمثلت في: جمجمة، ويد من مومياء أثرية، فضلا عن تميمة والتي تعد رمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة.

وتعود عدد القطع الأثرية المستردة من لندن، إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وشملت القطع لوحة جنائزية من الحجر الجيري من الدولة الحديثة، وتميمة صغيرة، وجزءا من تاج من البرونز، وإناء بقاعدة مصنوعة من الـ"فيانس" الأخضر، وقارورة صغيرة جنائزية من الـ"فيانس" الأزرق، كلاهما من الأسرة الـ18، بالإضافة إلى جزء من تاج من البرونز يرجع تاريخه للفترة ما بين الأسر 22، و26، وقناعا جنائزيا من الخرز من الأسرة الـ26، وعددا من التمائم الجنائزية من الحجر الأسود.

وتضم القطع المستردة من ألمانيا، والبالغ عددها 3 قطع، متمثلة في جمجمة ويد من مومياء أثرية وتميمة لعلامة العنخ، والتي ترمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة.
استعادة 13 قطعة أثرية مصرية من بريطانيا وألمانيا.. صور
9 حالات نهب للقطع الأثرية لصالح المتحف البريطاني
