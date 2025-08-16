https://sarabic.ae/20250816/مصر-تستعيد-من-هولندا-آثارا-مهربة-1103823426.html

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، بأن الحكومة الهولندية سلمت السفارة المصرية في لاهاي قطعا أثرية ثبت خروجها من مصر بطريقة غير مشروعة. 16.08.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الخارجية في بيان: "تسلّم السفير عماد حنا، سفير جمهورية مصر العربية في لاهاي، مجموعةً من القطع الأثرية النادرة التي يرجع تاريخها إلى الحضارة المصرية القديمة، وذلك من المتحف الوطني الهولندي، بعد أن ثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية".وأشار السفير في هذا السياق إلى أن "استعادة هذه القطع إنما تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لاسترداد الآثار المصرية المهربة، والتي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والحفاظ عليها للأجيال القادمة".وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية المصرية، استرداد مجموعة من القطع الأثرية من المملكة المتحدة وألمانيا، مؤكدة الاهتمام البالغ باستعادة آثار البلاد "المنهوبة" والحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري.وأشارت إلى استردادها من لندن 10 قطع أثرية، تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، بينما استردت مصر من برلين 3 قطع تمثلت في: جمجمة، ويد من مومياء أثرية، فضلا عن تميمة والتي تعد رمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة.وتضم القطع المستردة من ألمانيا، والبالغ عددها 3 قطع، متمثلة في جمجمة ويد من مومياء أثرية وتميمة لعلامة العنخ، والتي ترمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة.استعادة 13 قطعة أثرية مصرية من بريطانيا وألمانيا.. صور9 حالات نهب للقطع الأثرية لصالح المتحف البريطاني

