الإدارة الأمريكية تعتزم طلاء السياج الحدودي مع المكسيك بالأسود وتوضح السبب
الإدارة الأمريكية تعتزم طلاء السياج الحدودي مع المكسيك بالأسود وتوضح السبب
20.08.2025
أعلنت ذلك وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، يوم الثلاثاء، وقالت إن هذا الإجراء جاء بقرار من ترامب، مشيرة إلى أن الهدف من الطلاء الأسود هو جعل السياج الحدودي المصنوع من الحديد أكثر سخونة مما يصعب عملية التسلق خلال محاولة اجتيازه، بحسب وسائل إعلام غربية.وتابعت: "تسلق هذا السياج في الوقت الحالي شبه مستحيل بسبب ارتفاعه وعمقه الكبير في ذات الوقت، كما أن الطلاء الأسود في الأجواء الحارة سيجعله أكثر سخونة". ويتبنى ترامب سياسة متشددة تجاه الهجرة غير النظامية، وكان السياج الحدودي مع المكسيك ضمن برنامجه الانتخابي الذي أنجزه بعد فوزه بولايته الأولى عام 2016، وهو يمتد لمسافة 3200 كيلومتر، بينما تعهد في ولايته الحالية بمواصلة مكافحة الهجرة غير النظامية وتدعيم هذا السياج.
