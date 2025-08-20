https://sarabic.ae/20250820/الإدارة-الأمريكية-تعتزم-طلاء-السياج-الحدودي-مع-المكسيك-بالأسود-وتوضح-السبب-1103938554.html

الإدارة الأمريكية تعتزم طلاء السياج الحدودي مع المكسيك بالأسود وتوضح السبب

الإدارة الأمريكية تعتزم طلاء السياج الحدودي مع المكسيك بالأسود وتوضح السبب

سبوتنيك عربي

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلاء السياج الحدودي الذي يفصلها عن المكسيك باللون الأسود ضمن خطة تهدف إلى مكافحة عمليات العبور غير النظامية إلى داخل

أعلنت ذلك وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، يوم الثلاثاء، وقالت إن هذا الإجراء جاء بقرار من ترامب، مشيرة إلى أن الهدف من الطلاء الأسود هو جعل السياج الحدودي المصنوع من الحديد أكثر سخونة مما يصعب عملية التسلق خلال محاولة اجتيازه، بحسب وسائل إعلام غربية.وتابعت: "تسلق هذا السياج في الوقت الحالي شبه مستحيل بسبب ارتفاعه وعمقه الكبير في ذات الوقت، كما أن الطلاء الأسود في الأجواء الحارة سيجعله أكثر سخونة". ويتبنى ترامب سياسة متشددة تجاه الهجرة غير النظامية، وكان السياج الحدودي مع المكسيك ضمن برنامجه الانتخابي الذي أنجزه بعد فوزه بولايته الأولى عام 2016، وهو يمتد لمسافة 3200 كيلومتر، بينما تعهد في ولايته الحالية بمواصلة مكافحة الهجرة غير النظامية وتدعيم هذا السياج.

