الإدارة الأمريكية تعتزم طلاء السياج الحدودي مع المكسيك بالأسود وتوضح السبب

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
أمساليوم
الإدارة الأمريكية تعتزم طلاء السياج الحدودي مع المكسيك بالأسود وتوضح السبب
الإدارة الأمريكية تعتزم طلاء السياج الحدودي مع المكسيك بالأسود وتوضح السبب
الإدارة الأمريكية تعتزم طلاء السياج الحدودي مع المكسيك بالأسود وتوضح السبب
سبوتنيك عربي
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلاء السياج الحدودي الذي يفصلها عن المكسيك باللون الأسود ضمن خطة تهدف إلى مكافحة عمليات العبور غير النظامية إلى داخل الولايات المتحدة.
2025-08-20
2025-08-20T05:45+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/0c/1045982407_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_396a25e4630f8f32baf398d8adcb7b80.jpg
أعلنت ذلك وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، يوم الثلاثاء، وقالت إن هذا الإجراء جاء بقرار من ترامب، مشيرة إلى أن الهدف من الطلاء الأسود هو جعل السياج الحدودي المصنوع من الحديد أكثر سخونة مما يصعب عملية التسلق خلال محاولة اجتيازه، بحسب وسائل إعلام غربية.وتابعت: "تسلق هذا السياج في الوقت الحالي شبه مستحيل بسبب ارتفاعه وعمقه الكبير في ذات الوقت، كما أن الطلاء الأسود في الأجواء الحارة سيجعله أكثر سخونة". ويتبنى ترامب سياسة متشددة تجاه الهجرة غير النظامية، وكان السياج الحدودي مع المكسيك ضمن برنامجه الانتخابي الذي أنجزه بعد فوزه بولايته الأولى عام 2016، وهو يمتد لمسافة 3200 كيلومتر، بينما تعهد في ولايته الحالية بمواصلة مكافحة الهجرة غير النظامية وتدعيم هذا السياج.
https://sarabic.ae/20240512/ترامب-يعد-بـإغلاق-الحدود-الجنوبية-الأمريكية-إذا-فاز-في-الانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1088752344.html
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/0c/1045982407_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_033cc159d35770c7b6890fcfb1436403.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, دونالد ترامب

الإدارة الأمريكية تعتزم طلاء السياج الحدودي مع المكسيك بالأسود وتوضح السبب

05:45 GMT 20.08.2025
الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة و المكسيك
الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة و المكسيك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Eric Gay
تابعنا عبر
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلاء السياج الحدودي الذي يفصلها عن المكسيك باللون الأسود ضمن خطة تهدف إلى مكافحة عمليات العبور غير النظامية إلى داخل الولايات المتحدة.
أعلنت ذلك وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، يوم الثلاثاء، وقالت إن هذا الإجراء جاء بقرار من ترامب، مشيرة إلى أن الهدف من الطلاء الأسود هو جعل السياج الحدودي المصنوع من الحديد أكثر سخونة مما يصعب عملية التسلق خلال محاولة اجتيازه، بحسب وسائل إعلام غربية.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
ترامب يعد بـ"إغلاق" الحدود الجنوبية الأمريكية حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة
12 مايو 2024, 04:55 GMT
وتابعت: "تسلق هذا السياج في الوقت الحالي شبه مستحيل بسبب ارتفاعه وعمقه الكبير في ذات الوقت، كما أن الطلاء الأسود في الأجواء الحارة سيجعله أكثر سخونة".
ويتبنى ترامب سياسة متشددة تجاه الهجرة غير النظامية، وكان السياج الحدودي مع المكسيك ضمن برنامجه الانتخابي الذي أنجزه بعد فوزه بولايته الأولى عام 2016، وهو يمتد لمسافة 3200 كيلومتر، بينما تعهد في ولايته الحالية بمواصلة مكافحة الهجرة غير النظامية وتدعيم هذا السياج.
