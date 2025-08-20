https://sarabic.ae/20250820/ليلة-فلسطينية-فرقة-كنعان-وإيهاب-توفيق-يشعلان-حماس-جمهور-مهرجان-القلعة-في-القاهرة-1103972414.html

حضور وتفاعل جماهيري كبير في ليلة فلسطينية خلال مهرجان القلعة في القاهرة... فيديو

سبوتنيك عربي

شهدت الدورة الـ 33 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء ليلة فنية استثنائية امتزج فيها عبق التراث الفلسطيني الأصيل بالطرب المصري على مسرح قلعة صلاح الدين في... 20.08.2025, سبوتنيك عربي

وشهد مسرح قلعة صلاح الدين، مساء اليوم الأربعاء، حضورا جماهيريا كبيرا وتفاعل بشكل خاص مع فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.استهلت فرقة كنعان الفلسطينية الفقرة الأولى من الحفل، مقدمةً ملحمة فنية أعادت إحياء نبض التراث الفلسطيني على أرض القاهرة التاريخية، بقيادة الفنان أحمد الخطيب، نقلت الفرقة الجمهور في رحلة عبر مدن فلسطين وقراها من خلال مجموعة من الأغاني الفلكلورية والوطنية التي تروي قصص الصمود والأمل.ومع إيقاعات الدبكة الحماسية وأصوات المجوز واليرغول، تحول المسرح إلى ساحة للاحتفاء بالهوية والثقافة، حيث تفاعل الحضور بشكل لافت، ملوحين بالأعلام ومرددين كلمات الأغاني التي تمثل جزءاً من الذاكرة الجماعية.وقال الدكتور سهيل دياب مدير فرقة كنعان للثقافة والفنون، إن الفرقة قدمت رسائل هامة عبر حفلها في القاهرة اليوم الأربعاء، مؤكدا أن الجمهور المصري يعد أهم داعم لهم في مشوارهم الفني، والدعم الكبير الذي يقدمه الجمهور المصري للفن الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكل عام.وشدد على أهمية الفن كسلاح ومقاومة وما تقدمه الفرقة من إحياء للتراث الثقافي والفني الفلسطيني، وما تجسده من لوحات هامة من خلال أعمالها الفنية.وفي الفقرة الثانية، ومع صعود النجم المصري إيهاب توفيق، علت صيحات وهتافات الجمهور الذي انتظره بشغف. في ليلة أعادت محبي أغاني التسعينيات إلى زمن الذكريات الذهبية، قدم توفيق باقة من أشهر أعماله التي حفرت مكانتها في وجدان أجيال متعاقبة.افتتح وصلته بأغانيه الشهيرة التي أشعلت حماس الحضور منذ اللحظات الأولى، ومنها "تترجى فيا"، و"سحراني"، و"الأيام الحلوة"، و"يا أحلى منهم".تحول جمهور القلعة إلى كورال ضخم يردد مع نجمه المفضل كلمات الأغاني التي شكلت جزءا من شبابهم وذكرياتهم، ونجح إيهاب توفيق في خلق حالة من التواصل المباشر مع محبيه، مؤكداً أنه لا يزال واحداً من أبرز نجوم البوب في مصر والعالم العربي، القادرين على جذب جماهير غفيرة والتأثير فيها بقوة.تعد رسالة مهرجان القلعة في دورته الحالية، والتي ترتكز على التنوع الثقافي وتقديم تنو فني كبير يرضي جميع الأذواق والأجيال، من خلال الفلكلور الفلسطيني الذي يحمل قضية وهوية، إلى النجم المصري الذي يستدعي الحنين والبهجة، يؤكد المهرجان على قدرة الموسيقى على بناء الجسور وتوحيد المشاعر.

