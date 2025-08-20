https://sarabic.ae/20250820/وزير-خارجية-مصر-لويتكوف-موافقة-حماس-على-المقترح-الأمريكي-فرصة-لإنهاء-الحرب-1103967894.html

وزير خارجية مصر لويتكوف: موافقة "حماس" على المقترح الأمريكي فرصة لإنهاء الحرب

وزير خارجية مصر لويتكوف: موافقة "حماس" على المقترح الأمريكي فرصة لإنهاء الحرب

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع... 20.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-20T17:49+0000

2025-08-20T17:49+0000

2025-08-20T17:49+0000

غزة

العالم العربي

الأخبار

مصر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098554309_0:1:1024:577_1920x0_80_0_0_c27aea1639011b0e7204d454ad56ac57.jpg

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، اليوم الأربعاء، أن الوزير عبد العاطي استعرض خلال الاتصال آخر نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بعد موافقة حركة "حماس" على المقترح الذي سبق أن قدمه ويتكوف.وأوضح الأهمية البالغة لاستجابة إسرائيل للمقترح ومدى تنفيذ عناصره في سبيل معالجة الأزمة الراهنة والحفاظ على أرواح المحتجزين الإسرائيليين، والتخفيف من معاناة الفلسطينيين في غزة، ومع مناقشته كيفية دخول المساعدات بكميات كافية تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة تجويع ممنهجة.وشدد وزير الخارجية المصرية على ضرورة استغلال الفرصة السانحة خاصة مع موافقة حماس على مقترح ويتكوف بشأن وضع حد للحرب على غزة.وفي السياق نفسه، استعرض الرئيس المصري مع نظيره الفرنسي إيمنويل ماكرون، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، الجهود المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.وأضاف أن السيسي شدد خلال الاتصال الهاتفي على موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، أو المساس بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250820/ماكرون-يتشاور-مع-السيسي-والملك-عبد-الله-بشأن-احتلال-إسرائيل-لغزة-1103966147.html

غزة

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العالم العربي, الأخبار, مصر