وزير خارجية مصر لويتكوف: موافقة "حماس" على المقترح الأمريكي فرصة لإنهاء الحرب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
https://sarabic.ae/20250820/وزير-خارجية-مصر-لويتكوف-موافقة-حماس-على-المقترح-الأمريكي-فرصة-لإنهاء-الحرب-1103967894.html
وزير خارجية مصر لويتكوف: موافقة "حماس" على المقترح الأمريكي فرصة لإنهاء الحرب
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
غزة
العالم العربي
الأخبار
مصر
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، اليوم الأربعاء، أن الوزير عبد العاطي استعرض خلال الاتصال آخر نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بعد موافقة حركة "حماس" على المقترح الذي سبق أن قدمه ويتكوف.وأوضح الأهمية البالغة لاستجابة إسرائيل للمقترح ومدى تنفيذ عناصره في سبيل معالجة الأزمة الراهنة والحفاظ على أرواح المحتجزين الإسرائيليين، والتخفيف من معاناة الفلسطينيين في غزة، ومع مناقشته كيفية دخول المساعدات بكميات كافية تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة تجويع ممنهجة.وشدد وزير الخارجية المصرية على ضرورة استغلال الفرصة السانحة خاصة مع موافقة حماس على مقترح ويتكوف بشأن وضع حد للحرب على غزة.وفي السياق نفسه، استعرض الرئيس المصري مع نظيره الفرنسي إيمنويل ماكرون، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، الجهود المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.وأضاف أن السيسي شدد خلال الاتصال الهاتفي على موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، أو المساس بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
17:49 GMT 20.08.2025
© Getty Images / Sayed Hassan / Contributorوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، اليوم الأربعاء، أن الوزير عبد العاطي استعرض خلال الاتصال آخر نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بعد موافقة حركة "حماس" على المقترح الذي سبق أن قدمه ويتكوف.
ماكرون يتشاور مع السيسي والملك عبد الله بشأن احتلال إسرائيل لغزة
وأوضح الأهمية البالغة لاستجابة إسرائيل للمقترح ومدى تنفيذ عناصره في سبيل معالجة الأزمة الراهنة والحفاظ على أرواح المحتجزين الإسرائيليين، والتخفيف من معاناة الفلسطينيين في غزة، ومع مناقشته كيفية دخول المساعدات بكميات كافية تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة تجويع ممنهجة.
وشدد وزير الخارجية المصرية على ضرورة استغلال الفرصة السانحة خاصة مع موافقة حماس على مقترح ويتكوف بشأن وضع حد للحرب على غزة.
وفي السياق نفسه، استعرض الرئيس المصري مع نظيره الفرنسي إيمنويل ماكرون، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، الجهود المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.
وأضاف أن السيسي شدد خلال الاتصال الهاتفي على موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، أو المساس بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
