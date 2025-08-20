https://sarabic.ae/20250820/مصر-تسير-القطار-السادس-لعودة-السودانيين-طوعا-إلى-بلدهم-1103970296.html
مصر تسير القطار السادس لعودة السودانيين طوعا إلى بلدهم
أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، في بيان لها، اليوم الأربعاء، انطلاق القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين المقيمين في مصر بعد لجوئهم إليها مع بداية... 20.08.2025
وأكدت الهيئة المصرية، مساء اليوم الأربعاء، أن القطار انطلق إلى محطة السد العالي بأسوان، وعلى متنه المئات من الأسر السودانية، وسط إجراءات تنظيمية وتسهيلات لوجستية وإنسانية مصرية.وأكدت تقديم أوجه الرعاية خاصة لكبار السن والفئات الأكثر احتياجا بما يضمن رحلة كريمة للأشقاء السودانيين.ويشار إلى أنه مع انطلاق القطار السادس اليوم ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر، قد تم نقل 5728 راكبا من السودانيين عبر قطارات هيئة السكة الحديد المصرية، حتى الآن، بواقع 940 راكبا لكل قطار من القطارات الخمسة الأولى و1028 راكبا في القطار السادس.وشهدت طرق عودة اللاجئين السودانيين من مصر إلى بلادهم عقب انتصارات الجيش السوداني المتتالية وتحرير بعض المناطق والولايات والمدن ومنها العاصمة الخرطوم، أزمة كبيرة وتكدسا، مطلع شهر أبريل الماضي.وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به مصر لتيسير عودة المواطنين السودانيين إلى بلادهم، بعد ما شهدته السودان من أحداث.ولجأت أعداد كبيرة من السودانيين إلى مصر إثر اندلاع الحرب التي تشهدها البلاد، وما تبعها من توترات أمنية وغياب الاستقرار.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، في بيان لها، اليوم الأربعاء، انطلاق القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين المقيمين في مصر بعد لجوئهم إليها مع بداية الحرب في السودان قبل أكثر من عامين.
وأكدت الهيئة المصرية، مساء اليوم الأربعاء، أن القطار انطلق إلى محطة السد العالي بأسوان، وعلى متنه المئات من الأسر السودانية، وسط إجراءات تنظيمية وتسهيلات لوجستية وإنسانية مصرية.
وأكدت تقديم أوجه الرعاية خاصة لكبار السن والفئات الأكثر احتياجا بما يضمن رحلة كريمة للأشقاء السودانيين.
ويشار إلى أنه مع انطلاق القطار السادس اليوم ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر، قد تم نقل 5728 راكبا من السودانيين عبر قطارات هيئة السكة الحديد المصرية
، حتى الآن، بواقع 940 راكبا لكل قطار من القطارات الخمسة الأولى و1028 راكبا في القطار السادس.
وشهدت طرق عودة اللاجئين السودانيين من مصر إلى بلادهم عقب انتصارات الجيش السوداني المتتالية وتحرير بعض المناطق والولايات والمدن ومنها العاصمة الخرطوم، أزمة كبيرة وتكدسا، مطلع شهر أبريل الماضي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به مصر لتيسير عودة المواطنين السودانيين
إلى بلادهم، بعد ما شهدته السودان من أحداث.
ولجأت أعداد كبيرة من السودانيين إلى مصر إثر اندلاع الحرب
التي تشهدها البلاد، وما تبعها من توترات أمنية وغياب الاستقرار.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.