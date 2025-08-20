عربي
https://sarabic.ae/20250820/مصر-تسير-القطار-السادس-لعودة-السودانيين-طوعا-إلى-بلدهم-1103970296.html
مصر تسير القطار السادس لعودة السودانيين طوعا إلى بلدهم
مصر تسير القطار السادس لعودة السودانيين طوعا إلى بلدهم
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، في بيان لها، اليوم الأربعاء، انطلاق القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين المقيمين في مصر بعد لجوئهم إليها مع بداية...
2025-08-20T19:22+0000
2025-08-20T19:22+0000
أخبار السودان اليوم
مصر
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104375/33/1043753325_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0fb98aca5267f2d7c98633440f5dd2d1.jpg
وأكدت الهيئة المصرية، مساء اليوم الأربعاء، أن القطار انطلق إلى محطة السد العالي بأسوان، وعلى متنه المئات من الأسر السودانية، وسط إجراءات تنظيمية وتسهيلات لوجستية وإنسانية مصرية.وأكدت تقديم أوجه الرعاية خاصة لكبار السن والفئات الأكثر احتياجا بما يضمن رحلة كريمة للأشقاء السودانيين.ويشار إلى أنه مع انطلاق القطار السادس اليوم ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر، قد تم نقل 5728 راكبا من السودانيين عبر قطارات هيئة السكة الحديد المصرية، حتى الآن، بواقع 940 راكبا لكل قطار من القطارات الخمسة الأولى و1028 راكبا في القطار السادس.وشهدت طرق عودة اللاجئين السودانيين من مصر إلى بلادهم عقب انتصارات الجيش السوداني المتتالية وتحرير بعض المناطق والولايات والمدن ومنها العاصمة الخرطوم، أزمة كبيرة وتكدسا، مطلع شهر أبريل الماضي.وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به مصر لتيسير عودة المواطنين السودانيين إلى بلادهم، بعد ما شهدته السودان من أحداث.ولجأت أعداد كبيرة من السودانيين إلى مصر إثر اندلاع الحرب التي تشهدها البلاد، وما تبعها من توترات أمنية وغياب الاستقرار.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20240916/تدفق-كبير-مصر-تكشف-إجمالي-عدد-اللاجئين-السودانيين-لديها-1092753544.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104375/33/1043753325_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ad9e525845134d4ead4e80d9ccd3ebd5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, مصر, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, مصر, العالم العربي, الأخبار

مصر تسير القطار السادس لعودة السودانيين طوعا إلى بلدهم

19:22 GMT 20.08.2025
© AHMED EL-MOGHRABIقطار - سكك حديد مصر
قطار - سكك حديد مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© AHMED EL-MOGHRABI
تابعنا عبر
أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، في بيان لها، اليوم الأربعاء، انطلاق القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين المقيمين في مصر بعد لجوئهم إليها مع بداية الحرب في السودان قبل أكثر من عامين.
وأكدت الهيئة المصرية، مساء اليوم الأربعاء، أن القطار انطلق إلى محطة السد العالي بأسوان، وعلى متنه المئات من الأسر السودانية، وسط إجراءات تنظيمية وتسهيلات لوجستية وإنسانية مصرية.
آثار الحرب على السودانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
"تدفق كبير"... مصر تكشف إجمالي عدد اللاجئين السودانيين لديها
16 سبتمبر 2024, 05:21 GMT
وأكدت تقديم أوجه الرعاية خاصة لكبار السن والفئات الأكثر احتياجا بما يضمن رحلة كريمة للأشقاء السودانيين.
ويشار إلى أنه مع انطلاق القطار السادس اليوم ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر، قد تم نقل 5728 راكبا من السودانيين عبر قطارات هيئة السكة الحديد المصرية، حتى الآن، بواقع 940 راكبا لكل قطار من القطارات الخمسة الأولى و1028 راكبا في القطار السادس.
وشهدت طرق عودة اللاجئين السودانيين من مصر إلى بلادهم عقب انتصارات الجيش السوداني المتتالية وتحرير بعض المناطق والولايات والمدن ومنها العاصمة الخرطوم، أزمة كبيرة وتكدسا، مطلع شهر أبريل الماضي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به مصر لتيسير عودة المواطنين السودانيين إلى بلادهم، بعد ما شهدته السودان من أحداث.
ولجأت أعداد كبيرة من السودانيين إلى مصر إثر اندلاع الحرب التي تشهدها البلاد، وما تبعها من توترات أمنية وغياب الاستقرار.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
