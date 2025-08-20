عربي
واشنطن تفرض عقوبات على 4 من قضاة ومسؤولي "الجنائية الدولية"
واشنطن تفرض عقوبات على 4 من قضاة ومسؤولي "الجنائية الدولية"
المحكمة الجنائية الدولية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101690584_0:224:3072:1952_1920x0_80_0_0_d184beca953604232f00750eb9e014ff.jpg
وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي في منصة "إكس": "اليوم، قمت بتصنيف كل من كيمبرلي بروست من كندا، ونيكولا غيو من فرنسا، ونازهات شميم خان من فيجي، ومام ماندياي نيانغ من السنغال، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتعلق بـ"فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت في يونيو/حزيران الماضي، عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، لتورطهم في محاكمة مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين.وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حينئذ في تصريح صحفي، أن سبب العقوبات يعود لمشاركة القضاة الأربعة بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق مع مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة أمريكا أو إسرائيل".
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على 4 من قضاة ومسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بدعوى ملاحقة مواطنين أمريكيين وإسرائيليين دون موافقة حكومتي البلدين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي في منصة "إكس": "اليوم، قمت بتصنيف كل من كيمبرلي بروست من كندا، ونيكولا غيو من فرنسا، ونازهات شميم خان من فيجي، ومام ماندياي نيانغ من السنغال، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتعلق بـ"فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف روبيو :"هؤلاء الأفراد يُعتبرون أشخاصًا أجانب شاركوا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو الملاحقة القضائية لمواطنين من الولايات المتحدة أو إسرائيل، من دون موافقة أي من الدولتين".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت في يونيو/حزيران الماضي، عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، لتورطهم في محاكمة مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حينئذ في تصريح صحفي، أن سبب العقوبات يعود لمشاركة القضاة الأربعة بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق مع مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة أمريكا أو إسرائيل".
