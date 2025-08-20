https://sarabic.ae/20250820/21-تريليون-دولار-أرقام-عن-الناتج-المحلي-الإجمالي-لدول-الخليج-1103952270.html
2.1 تريليون دولار... أرقام عن الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج
2.1 تريليون دولار... أرقام عن الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج
سبوتنيك عربي
بلغت قـيمة الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالأسعار الجارية في عام 2023 نحو 2.1 تريليون دولار أمريكي، بينها نحو 1.9 تريليون دولار... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T11:48+0000
2025-08-20T11:48+0000
2025-08-20T11:48+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار الخليج
اقتصاد
مجلس التعاون الخليجي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103951764_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_5697b8998a8fd49e64d83ed72156dcbc.jpg
ويشير الناتج المحلي الإجمالي إلى جميع ما يتم إنتاجه من سلع داخل حدود الدولة، وتشير بيانات مجلس التعاون الخليجي إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 71.5 %.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103951764_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_77c432dc99d0c00e528a5a3837993ec2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار الخليج , اقتصاد, مجلس التعاون الخليجي, инфографика
انفوجرافيك, أخبار الخليج , اقتصاد, مجلس التعاون الخليجي, инфографика
2.1 تريليون دولار... أرقام عن الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج
بلغت قـيمة الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالأسعار الجارية في عام 2023 نحو 2.1 تريليون دولار أمريكي، بينها نحو 1.9 تريليون دولار قيمة الناتج المحلي المتاح للاستهلاك.
ويشير الناتج المحلي الإجمالي إلى جميع ما يتم إنتاجه من سلع داخل حدود الدولة، وتشير بيانات مجلس التعاون الخليجي إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 71.5 %.