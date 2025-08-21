https://sarabic.ae/20250821/الجيش-النيجري-يعلن-مقتل-زعيم-جماعة-بوكو-حرام-1104013608.html
الجيش النيجري يعلن مقتل زعيم جماعة "بوكو حرام"
الجيش النيجري يعلن مقتل زعيم جماعة "بوكو حرام"
أعلن الجيش النيجري، الخميس، مقتل أحد قادة جماعة "بوكو حرام" المتشددة خلال عملية عسكرية نفذها في حوض بحيرة تشاد على الحدود مع نيجيريا وتشاد والكاميرون.
وقال الجيش في بيان إن المدعو "باكورا"، واسمه الحقيقي إبراهيم محمودو ويبلغ نحو 40 عاماً، قُتل في "عملية دقيقة" استهدفت مواقع كان يشغلها بجزيرة شيلوا في منطقة ديفا جنوب شرقي النيجر، عبر ثلاث غارات جوية متتالية فجر 15 أغسطس/آب الجاري.وأشار البيان إلى أن باكورا كان يقود فصيلاً موالياً لزعيم "بوكو حرام" السابق أبو بكر شيكاو، رافضاً الانضمام إلى تنظيم "ولاية غرب إفريقيا" التابع لـ"داعش"، وقد نقل أنصاره إلى جزر بحيرة تشاد داخل الأراضي النيجريّة.وانضم باكورا إلى "بوكو حرام" قبل أكثر من 13 عاماً، وتولى قيادة الفصيل بعد مقتل شيكاو في معارك داخلية بين الفصائل الجهادية عام 2021.يُذكر أن تمرد "بوكو حرام" بدأ في شمال شرق نيجيريا عام 2009 وأسفر حتى الآن عن مقتل نحو 40 ألف شخص، فيما اضطر أكثر من مليوني شخص إلى النزوح من منازلهم.وتعود جذور "بوكو حرام" إلى عام 2002 حين اشتهرت بعمليات خطف وقتل واسعة، قبل أن تبايع في 2015 تنظيم "داعش" المحظور في روسيا وعدد من الدول، وتغيّر اسمها إلى "ولاية غرب أفريقيا". لاحقاً انقسمت الجماعة إلى جناحين، الأول احتفظ باسم "بوكو حرام"، فيما شكّل الثاني ما يعرف بـ"ولاية غرب أفريقيا".
