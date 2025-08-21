الجيش النيجري يعلن مقتل زعيم جماعة "بوكو حرام"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الجيش النيجري يعلن مقتل زعيم جماعة "بوكو حرام"
أعلن الجيش النيجري، الخميس، مقتل أحد قادة جماعة "بوكو حرام" المتشددة خلال عملية عسكرية نفذها في حوض بحيرة تشاد على الحدود مع نيجيريا وتشاد والكاميرون. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
النيجر
أخبار النيجر
بوكو حرام
تنظيم داعش الإرهابي
وقال الجيش في بيان إن المدعو "باكورا"، واسمه الحقيقي إبراهيم محمودو ويبلغ نحو 40 عاماً، قُتل في "عملية دقيقة" استهدفت مواقع كان يشغلها بجزيرة شيلوا في منطقة ديفا جنوب شرقي النيجر، عبر ثلاث غارات جوية متتالية فجر 15 أغسطس/آب الجاري.وأشار البيان إلى أن باكورا كان يقود فصيلاً موالياً لزعيم "بوكو حرام" السابق أبو بكر شيكاو، رافضاً الانضمام إلى تنظيم "ولاية غرب إفريقيا" التابع لـ"داعش"، وقد نقل أنصاره إلى جزر بحيرة تشاد داخل الأراضي النيجريّة.وانضم باكورا إلى "بوكو حرام" قبل أكثر من 13 عاماً، وتولى قيادة الفصيل بعد مقتل شيكاو في معارك داخلية بين الفصائل الجهادية عام 2021.يُذكر أن تمرد "بوكو حرام" بدأ في شمال شرق نيجيريا عام 2009 وأسفر حتى الآن عن مقتل نحو 40 ألف شخص، فيما اضطر أكثر من مليوني شخص إلى النزوح من منازلهم.وتعود جذور "بوكو حرام" إلى عام 2002 حين اشتهرت بعمليات خطف وقتل واسعة، قبل أن تبايع في 2015 تنظيم "داعش" المحظور في روسيا وعدد من الدول، وتغيّر اسمها إلى "ولاية غرب أفريقيا". لاحقاً انقسمت الجماعة إلى جناحين، الأول احتفظ باسم "بوكو حرام"، فيما شكّل الثاني ما يعرف بـ"ولاية غرب أفريقيا".
الجيش النيجري يعلن مقتل زعيم جماعة "بوكو حرام"

© AP Photo / SOULEYMANE AG ANARAجيش النيجر بمنطقة أغاديز شمال البلاد 12 فبراير 2020
أعلن الجيش النيجري، الخميس، مقتل أحد قادة جماعة "بوكو حرام" المتشددة خلال عملية عسكرية نفذها في حوض بحيرة تشاد على الحدود مع نيجيريا وتشاد والكاميرون.
وقال الجيش في بيان إن المدعو "باكورا"، واسمه الحقيقي إبراهيم محمودو ويبلغ نحو 40 عاماً، قُتل في "عملية دقيقة" استهدفت مواقع كان يشغلها بجزيرة شيلوا في منطقة ديفا جنوب شرقي النيجر، عبر ثلاث غارات جوية متتالية فجر 15 أغسطس/آب الجاري.
بوكو حرام - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
نيجيريا... 18 قتيلا إثر تفجيرات انتحارية نفذتها "بوكو حرام"
30 يونيو 2024, 11:36 GMT
وأشار البيان إلى أن باكورا كان يقود فصيلاً موالياً لزعيم "بوكو حرام" السابق أبو بكر شيكاو، رافضاً الانضمام إلى تنظيم "ولاية غرب إفريقيا" التابع لـ"داعش"، وقد نقل أنصاره إلى جزر بحيرة تشاد داخل الأراضي النيجريّة.
وانضم باكورا إلى "بوكو حرام" قبل أكثر من 13 عاماً، وتولى قيادة الفصيل بعد مقتل شيكاو في معارك داخلية بين الفصائل الجهادية عام 2021.
يُذكر أن تمرد "بوكو حرام" بدأ في شمال شرق نيجيريا عام 2009 وأسفر حتى الآن عن مقتل نحو 40 ألف شخص، فيما اضطر أكثر من مليوني شخص إلى النزوح من منازلهم.
وتعود جذور "بوكو حرام" إلى عام 2002 حين اشتهرت بعمليات خطف وقتل واسعة، قبل أن تبايع في 2015 تنظيم "داعش" المحظور في روسيا وعدد من الدول، وتغيّر اسمها إلى "ولاية غرب أفريقيا". لاحقاً انقسمت الجماعة إلى جناحين، الأول احتفظ باسم "بوكو حرام"، فيما شكّل الثاني ما يعرف بـ"ولاية غرب أفريقيا".
