بوتين يعين لافروف رئيسا للوفد الروسي المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة
بوتين يعين لافروف رئيسا للوفد الروسي المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بتشكيل الوفد الروسي المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
ووفقا للمرسوم الرئاسي، يضم الوفد نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، ورئيسي اللجنتين البرلمانيتين للشؤون الدولية غريغوري كاراسين وليونيد سلوتسكي، بالإضافة إلى السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا.وبموجب نظام التناوب الإقليمي المعمول به، تم انتخاب رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة بالاقتراع السري من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، وحصلت بيربوك على 167 صوتا، فيما حصلت الدبلوماسية الألمانية السابقة، هيلغا شميد على سبعة أصوات، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.وفي كلمتها أمام الجمعية العامة عقب انتخابها، أعربت أنالينا بيربوك عن امتنانها للدول الأعضاء ورئيس الجمعية الحالي، فيليمون يانغ، متعهدة بالبناء على قيادته الحكيمة والملهمة والموحِدة. وأضافت "نعيش في أوقات عصيبة. ونسير على حبل مشدود من عدم اليقين"، مشيرة إلى الأزمات العالمية المستمرة وأكثر من 120 صراعا مسلحا".
ووفقا للمرسوم الرئاسي، يضم الوفد نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، ورئيسي اللجنتين البرلمانيتين للشؤون الدولية غريغوري كاراسين وليونيد سلوتسكي، بالإضافة إلى السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا.
وفي يونيو/ حزيران الفائت، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية السابقة، لتكون رئيسة للدورة الثمانين للجمعية العامة، والتي تبدأ في أيلول، لتصبح بذلك خامس امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الأمم المتحدة الممتد على مدى نحو 80 عاما.
وبموجب نظام التناوب الإقليمي المعمول به، تم انتخاب رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة بالاقتراع السري من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، وحصلت بيربوك على 167 صوتا، فيما حصلت الدبلوماسية الألمانية السابقة، هيلغا شميد على سبعة أصوات، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.
وفي كلمتها أمام الجمعية العامة عقب انتخابها، أعربت أنالينا بيربوك عن امتنانها للدول الأعضاء ورئيس الجمعية الحالي، فيليمون يانغ، متعهدة بالبناء على قيادته الحكيمة والملهمة والموحِدة.
وقالت إن رئاستها ستسترشد بشعار "معا أفضل"، مضيفة: "سأُجري حوارا قائما على الثقة مع جميع الدول الأعضاء. وسيكون بابي مفتوحا دائما للجميع".
وأضافت "نعيش في أوقات عصيبة. ونسير على حبل مشدود من عدم اليقين"، مشيرة إلى الأزمات العالمية المستمرة وأكثر من 120 صراعا مسلحا".