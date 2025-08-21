https://sarabic.ae/20250821/بوتين-يعين-لافروف-رئيسا-للوفد-الروسي-المشارك-في-الدورة-الثمانين-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1103987557.html

بوتين يعين لافروف رئيسا للوفد الروسي المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة

بوتين يعين لافروف رئيسا للوفد الروسي المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بتشكيل الوفد الروسي المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

ووفقا للمرسوم الرئاسي، يضم الوفد نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، ورئيسي اللجنتين البرلمانيتين للشؤون الدولية غريغوري كاراسين وليونيد سلوتسكي، بالإضافة إلى السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا.وبموجب نظام التناوب الإقليمي المعمول به، تم انتخاب رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة بالاقتراع السري من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، وحصلت بيربوك على 167 صوتا، فيما حصلت الدبلوماسية الألمانية السابقة، هيلغا شميد على سبعة أصوات، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.وفي كلمتها أمام الجمعية العامة عقب انتخابها، أعربت أنالينا بيربوك عن امتنانها للدول الأعضاء ورئيس الجمعية الحالي، فيليمون يانغ، متعهدة بالبناء على قيادته الحكيمة والملهمة والموحِدة. وأضافت "نعيش في أوقات عصيبة. ونسير على حبل مشدود من عدم اليقين"، مشيرة إلى الأزمات العالمية المستمرة وأكثر من 120 صراعا مسلحا".لافروف: بوتين مستعد للقاء زيلينسكي فقط إذا تم حل جميع القضايا التي تتطلب مناقشات رفيعة المستوى

