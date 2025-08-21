دولة عربية تخطط لجذب استثمارات بقيمة 250 مليار دولار خلال عامين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250821/دولة-عربية-تخطط-لجذب-استثمارات-بقيمة-250-مليار-دولار-خلال-عامين-1104005519.html
دولة عربية تخطط لجذب استثمارات بقيمة 250 مليار دولار خلال عامين
دولة عربية تخطط لجذب استثمارات بقيمة 250 مليار دولار خلال عامين
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية، عن تحقيق استثمارات تجاوزت 100 مليار دولار خلال العامين الماضيين، مع إطلاقها خطة طموحة لجذب 250 مليار دولار خلال عامي 2026 و2027. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T17:52+0000
2025-08-21T17:52+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/01/1098281628_0:73:1386:853_1920x0_80_0_0_c5f2f995c170114314af3cab6ed1a8e4.jpg
وقالت المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، حنان جاسم، إن الإصلاحات الحكومية والتشريعية خلال العامين الماضيين ساعدت في استقطاب استثمارات عربية وأجنبية تجاوزت 100 مليار دولار، انعكست على تعزيز التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل.وأوضحت أن هذه الاستثمارات توزعت على قطاعات الصناعة، البنية التحتية، الإسكان، الطاقة، التعليم والصحة، وأسهمت في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي، مما يمثل خطوة مهمة في تقليل الاعتماد على النفط، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأضافت حنان جاسم أن الأعوام الأخيرة شهدت تقدما بفضل تفعيل النافذة الواحدة والانضمام لاتفاقيات دولية وتشجيع الاستثمار، إلى جانب إعداد خارطة تضم أكثر من 100 فرصة استراتيجية في قطاعات متنوعة، ما عزز ثقة المستثمرين وجعل العراق من الوجهات الواعدة في المنطقة.وأكدت أن الهيئة تعمل على مواءمة التشريعات مع توجيهات رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى توفير حوافز وضمانات قانونية، بما يعزز جاذبية العراق كبيئة استثمارية مستقرة ويدعم أهداف التنمية الشاملة.
https://sarabic.ae/20250821/رئيس-غرفة-التجارة-بالرباط-يوضح-أهداف-الاستثمارات-السعودية-في-محطات-الطاقة-الشمسية-بالمغرب-1103996676.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/01/1098281628_77:0:1309:924_1920x0_80_0_0_5b4c6e2a98cb4b626734aad65224e7bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد

دولة عربية تخطط لجذب استثمارات بقيمة 250 مليار دولار خلال عامين

17:52 GMT 21.08.2025
© Photo / Unsplash/ Alexander Schimmeckدولارات أمريكية
دولارات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
© Photo / Unsplash/ Alexander Schimmeck
تابعنا عبر
أعلنت دولة عربية، عن تحقيق استثمارات تجاوزت 100 مليار دولار خلال العامين الماضيين، مع إطلاقها خطة طموحة لجذب 250 مليار دولار خلال عامي 2026 و2027.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، حنان جاسم، إن الإصلاحات الحكومية والتشريعية خلال العامين الماضيين ساعدت في استقطاب استثمارات عربية وأجنبية تجاوزت 100 مليار دولار، انعكست على تعزيز التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل.
وأوضحت أن هذه الاستثمارات توزعت على قطاعات الصناعة، البنية التحتية، الإسكان، الطاقة، التعليم والصحة، وأسهمت في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي، مما يمثل خطوة مهمة في تقليل الاعتماد على النفط، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
طائرة دون طيار تقوم بتنظيف ألواح الطاقة الشمسية في الصين. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
رئيس غرفة التجارة بالرباط يوضح أهداف الاستثمارات السعودية في محطات الطاقة الشمسية بالمغرب
13:42 GMT
وأضافت حنان جاسم أن الأعوام الأخيرة شهدت تقدما بفضل تفعيل النافذة الواحدة والانضمام لاتفاقيات دولية وتشجيع الاستثمار، إلى جانب إعداد خارطة تضم أكثر من 100 فرصة استراتيجية في قطاعات متنوعة، ما عزز ثقة المستثمرين وجعل العراق من الوجهات الواعدة في المنطقة.
وأكدت أن الهيئة تعمل على مواءمة التشريعات مع توجيهات رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى توفير حوافز وضمانات قانونية، بما يعزز جاذبية العراق كبيئة استثمارية مستقرة ويدعم أهداف التنمية الشاملة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала