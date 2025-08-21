https://sarabic.ae/20250821/دولة-عربية-تخطط-لجذب-استثمارات-بقيمة-250-مليار-دولار-خلال-عامين-1104005519.html
دولة عربية تخطط لجذب استثمارات بقيمة 250 مليار دولار خلال عامين
أعلنت دولة عربية، عن تحقيق استثمارات تجاوزت 100 مليار دولار خلال العامين الماضيين، مع إطلاقها خطة طموحة لجذب 250 مليار دولار خلال عامي 2026 و2027. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
اقتصاد
وقالت المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، حنان جاسم، إن الإصلاحات الحكومية والتشريعية خلال العامين الماضيين ساعدت في استقطاب استثمارات عربية وأجنبية تجاوزت 100 مليار دولار، انعكست على تعزيز التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل.وأوضحت أن هذه الاستثمارات توزعت على قطاعات الصناعة، البنية التحتية، الإسكان، الطاقة، التعليم والصحة، وأسهمت في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي، مما يمثل خطوة مهمة في تقليل الاعتماد على النفط، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأضافت حنان جاسم أن الأعوام الأخيرة شهدت تقدما بفضل تفعيل النافذة الواحدة والانضمام لاتفاقيات دولية وتشجيع الاستثمار، إلى جانب إعداد خارطة تضم أكثر من 100 فرصة استراتيجية في قطاعات متنوعة، ما عزز ثقة المستثمرين وجعل العراق من الوجهات الواعدة في المنطقة.وأكدت أن الهيئة تعمل على مواءمة التشريعات مع توجيهات رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى توفير حوافز وضمانات قانونية، بما يعزز جاذبية العراق كبيئة استثمارية مستقرة ويدعم أهداف التنمية الشاملة.
العراق
