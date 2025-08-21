https://sarabic.ae/20250821/رئيس-غرفة-التجارة-بالرباط-يوضح-أهداف-الاستثمارات-السعودية-في-محطات-الطاقة-الشمسية-بالمغرب-1103996676.html

رئيس غرفة التجارة بالرباط يوضح أهداف الاستثمارات السعودية في محطات الطاقة الشمسية بالمغرب

قال حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة المغربية إن الاستثمار في بناء وحدتين جديدتين في محطة "نور ميدلت 2" و"نور ميدلت 3"... 21.08.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح صاحي في تصريح مع "سبوتنيك" أن الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات تتجلى في عدة نقاط رئيسية، أولها تعزيز قدرة توليد الطاقة المتجددة، حيث سيضيف المشروعان قدرة توليدية تصل إلى 400 ميغاواط لكل وحدة، مما يساهم في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المغربي بشكل كبير. كما يدعم المشروع أهداف المغرب الطاقية الطموحة لعام 2030، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 52%.وأضاف أن المشروعين سيوفران حلول طاقة مستدامة من خلال اعتمادهما على تكنولوجيا كهروضوئية متقدمة ونظام تخزين للطاقة عبر البطاريات، مما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويلبي الطلب خلال فترات الذروة. اقتصاديًا، سيخلق المشروع فرص عمل جديدة ويحفز النمو في المنطقة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفي الوقت نفسه، سيساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وانبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين أمن الطاقة الوطني عبر تقليل الاعتماد على الواردات.وشدد صاحي على أن الاستثمار في محطة "نور ميدلت 2" و"نور ميدلت 3" هو استثمار استراتيجي سيحقق عوائد اقتصادية وبيئية هامة للمملكة المغربية.وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الكلية في قطاع الطاقة الشمسية، أشار صاحي إلى أن المغرب يشهد نمواً ملحوظاً، خاصة مع مشاركة شركات كبرى من دول الخليج مثل "أكوا باور" السعودية، و"أميا باور" و"مصدر" الإماراتيتين. ونقل عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن استثمارات المغرب في قطاع الطاقة ستصل إلى 12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، سيتم تخصيص 80% منها لمشاريع الطاقة المتجددة.وأكد أن المغرب يسير بثبات نحو تحقيق هدفه برفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي القدرة المنشأة بحلول عام 2026، متجاوزًا بذلك الجدول الزمني المحدد مسبقًا لعام 2030. ومن أبرز المشاريع القائمة مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية بقدرة 580 ميغاواط، ومشاريع "أميا باور" في تارودانت وطنجة والحاجب، بالإضافة إلى شراكة "مصدر" الإماراتية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.وحول حجم الاستثمارات السعودية تحديداً، قال صاحي إنها تُقدر بنحو 6 مليارات دولار، وتتركز أغلبها في قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب السياحة والرعاية الصحية والنسيج، مضيفاً أن "أكوا باور" تعتبر أكبر شركة سعودية مستثمرة في المغرب، حيث تشغل أكبر مشروع للطاقة الشمسية في البلاد.وفازت الشركة السعودية للطاقة "أكوا باور" في مناقصة وكالة المغرب للطاقة المستدامة (مازن) لبناء وحدتين جديدتين في محطة "نور ميدلت 2" و"نور ميدلت 3" للطاقة الشمسية، بقدرة مركبة تبلغ 400 ميجاوات لكل منهما. ومن المقرر تنفيذ المشاريع وفق نموذج (البناء - التملك - التشغيل) في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع توقيع اتفاقية لشراء الطاقة لمدة 30 عامًا. وستصل القدرة الإجمالية للمشاريع الجديدة إلى 800 ميجاوات، مما يجعلها من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في البلاد.تقع "نور ميدلت" في منطقة درعة تافيلالت، حيث تصل الإشعاعات الشمسية إلى أعلى المستويات في المغرب، مما يضمن كفاءة عالية في الإنتاج. وسيستخدم المشروع ألواحًا كهروضوئية مع نظام تخزين الطاقة بالبطاريات، مما سيمكنه من تثبيت إمدادات الكهرباء خلال الليل وفي أوقات ذروة الاستهلاك. وبعد التشغيل، ستتمكن الوحدات الجديدة من توفير الكهرباء لأكثر من 1.7 مليون شخص سنويًا، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 1.4 مليون طن سنويًا.تعمل "أكوا باور" في السوق المغربية منذ أكثر من عشر سنوات، وتدير عددًا من مشاريع الطاقة المتجددة المهمة، بما في ذلك محطات "نور 1-3" في ورزازات، ومجمع "نور للطاقة الشمسية الكهروضوئية 1"، ومزرعة الرياح "الخالدي" في طنجة. وسيساهم تنفيذ مشروعي "نور ميدلت 2" و"3" في زيادة القدرة المركبة للطاقة المتجددة في المغرب، والاقتراب من تحقيق الهدف الوطني المتمثل في رفع حصة الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء إلى 52% بحلول عام 2030.

الأخبار

