رئيس غرفة التجارة بالرباط يوضح أهداف الاستثمارات السعودية في محطات الطاقة الشمسية بالمغرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250821/رئيس-غرفة-التجارة-بالرباط-يوضح-أهداف-الاستثمارات-السعودية-في-محطات-الطاقة-الشمسية-بالمغرب-1103996676.html
رئيس غرفة التجارة بالرباط يوضح أهداف الاستثمارات السعودية في محطات الطاقة الشمسية بالمغرب
رئيس غرفة التجارة بالرباط يوضح أهداف الاستثمارات السعودية في محطات الطاقة الشمسية بالمغرب
سبوتنيك عربي
قال حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة المغربية إن الاستثمار في بناء وحدتين جديدتين في محطة "نور ميدلت 2" و"نور ميدلت 3"... 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T13:42+0000
2025-08-21T13:42+0000
أخبار المغرب اليوم
السعودية
الطاقة المتجددة
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/15/1102880482_0:91:768:523_1920x0_80_0_0_b1c0c6806f9dc7329251d3a7eca909d9.png
وأوضح صاحي في تصريح مع "سبوتنيك" أن الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات تتجلى في عدة نقاط رئيسية، أولها تعزيز قدرة توليد الطاقة المتجددة، حيث سيضيف المشروعان قدرة توليدية تصل إلى 400 ميغاواط لكل وحدة، مما يساهم في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المغربي بشكل كبير. كما يدعم المشروع أهداف المغرب الطاقية الطموحة لعام 2030، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 52%.وأضاف أن المشروعين سيوفران حلول طاقة مستدامة من خلال اعتمادهما على تكنولوجيا كهروضوئية متقدمة ونظام تخزين للطاقة عبر البطاريات، مما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويلبي الطلب خلال فترات الذروة. اقتصاديًا، سيخلق المشروع فرص عمل جديدة ويحفز النمو في المنطقة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفي الوقت نفسه، سيساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وانبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين أمن الطاقة الوطني عبر تقليل الاعتماد على الواردات.وشدد صاحي على أن الاستثمار في محطة "نور ميدلت 2" و"نور ميدلت 3" هو استثمار استراتيجي سيحقق عوائد اقتصادية وبيئية هامة للمملكة المغربية.وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الكلية في قطاع الطاقة الشمسية، أشار صاحي إلى أن المغرب يشهد نمواً ملحوظاً، خاصة مع مشاركة شركات كبرى من دول الخليج مثل "أكوا باور" السعودية، و"أميا باور" و"مصدر" الإماراتيتين. ونقل عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن استثمارات المغرب في قطاع الطاقة ستصل إلى 12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، سيتم تخصيص 80% منها لمشاريع الطاقة المتجددة.وأكد أن المغرب يسير بثبات نحو تحقيق هدفه برفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي القدرة المنشأة بحلول عام 2026، متجاوزًا بذلك الجدول الزمني المحدد مسبقًا لعام 2030. ومن أبرز المشاريع القائمة مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية بقدرة 580 ميغاواط، ومشاريع "أميا باور" في تارودانت وطنجة والحاجب، بالإضافة إلى شراكة "مصدر" الإماراتية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.وحول حجم الاستثمارات السعودية تحديداً، قال صاحي إنها تُقدر بنحو 6 مليارات دولار، وتتركز أغلبها في قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب السياحة والرعاية الصحية والنسيج، مضيفاً أن "أكوا باور" تعتبر أكبر شركة سعودية مستثمرة في المغرب، حيث تشغل أكبر مشروع للطاقة الشمسية في البلاد.وفازت الشركة السعودية للطاقة "أكوا باور" في مناقصة وكالة المغرب للطاقة المستدامة (مازن) لبناء وحدتين جديدتين في محطة "نور ميدلت 2" و"نور ميدلت 3" للطاقة الشمسية، بقدرة مركبة تبلغ 400 ميجاوات لكل منهما. ومن المقرر تنفيذ المشاريع وفق نموذج (البناء - التملك - التشغيل) في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع توقيع اتفاقية لشراء الطاقة لمدة 30 عامًا. وستصل القدرة الإجمالية للمشاريع الجديدة إلى 800 ميجاوات، مما يجعلها من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في البلاد.تقع "نور ميدلت" في منطقة درعة تافيلالت، حيث تصل الإشعاعات الشمسية إلى أعلى المستويات في المغرب، مما يضمن كفاءة عالية في الإنتاج. وسيستخدم المشروع ألواحًا كهروضوئية مع نظام تخزين الطاقة بالبطاريات، مما سيمكنه من تثبيت إمدادات الكهرباء خلال الليل وفي أوقات ذروة الاستهلاك. وبعد التشغيل، ستتمكن الوحدات الجديدة من توفير الكهرباء لأكثر من 1.7 مليون شخص سنويًا، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 1.4 مليون طن سنويًا.تعمل "أكوا باور" في السوق المغربية منذ أكثر من عشر سنوات، وتدير عددًا من مشاريع الطاقة المتجددة المهمة، بما في ذلك محطات "نور 1-3" في ورزازات، ومجمع "نور للطاقة الشمسية الكهروضوئية 1"، ومزرعة الرياح "الخالدي" في طنجة. وسيساهم تنفيذ مشروعي "نور ميدلت 2" و"3" في زيادة القدرة المركبة للطاقة المتجددة في المغرب، والاقتراب من تحقيق الهدف الوطني المتمثل في رفع حصة الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء إلى 52% بحلول عام 2030.
https://sarabic.ae/20250804/دولة-خليجية-تفوز-بأول-مشروع-لتخزين-الطاقة-الشمسية-في-المغرب-1103359540.html
أخبار المغرب اليوم
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/15/1102880482_0:19:768:595_1920x0_80_0_0_4dd3904a805bd04cff95266d1c279f08.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, السعودية, الطاقة المتجددة, العالم العربي, حصري
أخبار المغرب اليوم, السعودية, الطاقة المتجددة, العالم العربي, حصري

رئيس غرفة التجارة بالرباط يوضح أهداف الاستثمارات السعودية في محطات الطاقة الشمسية بالمغرب

13:42 GMT 21.08.2025
© Photo / Xطائرة دون طيار تقوم بتنظيف ألواح الطاقة الشمسية في الصين.
طائرة دون طيار تقوم بتنظيف ألواح الطاقة الشمسية في الصين. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
حصري
قال حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة المغربية إن الاستثمار في بناء وحدتين جديدتين في محطة "نور ميدلت 2" و"نور ميدلت 3" للطاقة الشمسية في المغرب يعد خطوة استراتيجية هامة لتحقيق عدة أهداف اقتصادية وبيئية حيوية للمملكة.
وأوضح صاحي في تصريح مع "سبوتنيك" أن الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات تتجلى في عدة نقاط رئيسية، أولها تعزيز قدرة توليد الطاقة المتجددة، حيث سيضيف المشروعان قدرة توليدية تصل إلى 400 ميغاواط لكل وحدة، مما يساهم في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المغربي بشكل كبير. كما يدعم المشروع أهداف المغرب الطاقية الطموحة لعام 2030، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 52%.
وأضاف أن المشروعين سيوفران حلول طاقة مستدامة من خلال اعتمادهما على تكنولوجيا كهروضوئية متقدمة ونظام تخزين للطاقة عبر البطاريات، مما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويلبي الطلب خلال فترات الذروة. اقتصاديًا، سيخلق المشروع فرص عمل جديدة ويحفز النمو في المنطقة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفي الوقت نفسه، سيساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وانبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين أمن الطاقة الوطني عبر تقليل الاعتماد على الواردات.
وشدد صاحي على أن الاستثمار في محطة "نور ميدلت 2" و"نور ميدلت 3" هو استثمار استراتيجي سيحقق عوائد اقتصادية وبيئية هامة للمملكة المغربية.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الكلية في قطاع الطاقة الشمسية، أشار صاحي إلى أن المغرب يشهد نمواً ملحوظاً، خاصة مع مشاركة شركات كبرى من دول الخليج مثل "أكوا باور" السعودية، و"أميا باور" و"مصدر" الإماراتيتين. ونقل عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن استثمارات المغرب في قطاع الطاقة ستصل إلى 12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، سيتم تخصيص 80% منها لمشاريع الطاقة المتجددة.
الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
دولة خليجية تفوز بأول مشروع لتخزين الطاقة الشمسية في المغرب
4 أغسطس, 14:35 GMT
وأكد أن المغرب يسير بثبات نحو تحقيق هدفه برفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي القدرة المنشأة بحلول عام 2026، متجاوزًا بذلك الجدول الزمني المحدد مسبقًا لعام 2030. ومن أبرز المشاريع القائمة مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية بقدرة 580 ميغاواط، ومشاريع "أميا باور" في تارودانت وطنجة والحاجب، بالإضافة إلى شراكة "مصدر" الإماراتية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وحول حجم الاستثمارات السعودية تحديداً، قال صاحي إنها تُقدر بنحو 6 مليارات دولار، وتتركز أغلبها في قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب السياحة والرعاية الصحية والنسيج، مضيفاً أن "أكوا باور" تعتبر أكبر شركة سعودية مستثمرة في المغرب، حيث تشغل أكبر مشروع للطاقة الشمسية في البلاد.
وفازت الشركة السعودية للطاقة "أكوا باور" في مناقصة وكالة المغرب للطاقة المستدامة (مازن) لبناء وحدتين جديدتين في محطة "نور ميدلت 2" و"نور ميدلت 3" للطاقة الشمسية، بقدرة مركبة تبلغ 400 ميجاوات لكل منهما. ومن المقرر تنفيذ المشاريع وفق نموذج (البناء - التملك - التشغيل) في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع توقيع اتفاقية لشراء الطاقة لمدة 30 عامًا. وستصل القدرة الإجمالية للمشاريع الجديدة إلى 800 ميجاوات، مما يجعلها من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في البلاد.
تقع "نور ميدلت" في منطقة درعة تافيلالت، حيث تصل الإشعاعات الشمسية إلى أعلى المستويات في المغرب، مما يضمن كفاءة عالية في الإنتاج. وسيستخدم المشروع ألواحًا كهروضوئية مع نظام تخزين الطاقة بالبطاريات، مما سيمكنه من تثبيت إمدادات الكهرباء خلال الليل وفي أوقات ذروة الاستهلاك. وبعد التشغيل، ستتمكن الوحدات الجديدة من توفير الكهرباء لأكثر من 1.7 مليون شخص سنويًا، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 1.4 مليون طن سنويًا.
تعمل "أكوا باور" في السوق المغربية منذ أكثر من عشر سنوات، وتدير عددًا من مشاريع الطاقة المتجددة المهمة، بما في ذلك محطات "نور 1-3" في ورزازات، ومجمع "نور للطاقة الشمسية الكهروضوئية 1"، ومزرعة الرياح "الخالدي" في طنجة. وسيساهم تنفيذ مشروعي "نور ميدلت 2" و"3" في زيادة القدرة المركبة للطاقة المتجددة في المغرب، والاقتراب من تحقيق الهدف الوطني المتمثل في رفع حصة الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء إلى 52% بحلول عام 2030.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала