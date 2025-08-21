https://sarabic.ae/20250821/مقتل-خمسة-وإصابة-العشرات-في-تفجير-سيارة-مفخخة-استهدف-قاعدة-عسكرية-في-كولومبيا-1104012775.html
مقتل 5 وإصابة العشرات في تفجير سيارة مفخخة استهدف قاعدة عسكرية في كولومبيا
قالت السلطات المحلية في كولومبيا إن خمسة أشخاص قُتلوا وأصيب العشرات بجروح، يوم الخميس، جراء تفجير سيارة مفخخة استهدف قاعدة عسكرية في شارع مزدحم بمدينة كالي. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
وأوضحت الشرطة أن التفجير استهدف مدرسة الطيران العسكري ماركو فيديل سواريز.من جهته، قال رئيس بلدية كالي أليخاندرو إيدر إن التقارير الأولية تفيد بمقتل خمسة أشخاص وإصابة 36 آخرين، معلنا في الوقت نفسه حظر دخول الشاحنات الكبيرة إلى المدينة خشية وقوع تفجيرات أخرى.ولم يتضح بعد من يقف وراء الهجوم، لكن حاكمة الإقليم ديليان فرانسيسكا تورو وصفته بأنه "هجوم إرهابي"، مضيفة: "الإرهاب لن يهزمنا".يذكر أنه في يونيو الماضي أعلنت جماعة متمردة يسارية تُعرف باسم القيادة المركزية العامة (EMC) مسؤوليتها عن موجة من الهجمات بالقنابل والأسلحة النارية في مدينة كالي ومحيطها، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.وتعد الجماعة من الفصائل المنشقة التي رفضت اتفاق السلام المبرم عام 2016، وصعّدت عملياتها مع اقتراب الانتخابات المقررة عام 2026.
