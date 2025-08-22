https://sarabic.ae/20250822/إعلام-إقالة-مدير-وكالة-استخبارات-الدفاع-الأمريكية-1104047498.html
أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أقال مدير وكالة استخبارات الدفاع، الفريق جيفري كروس. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أقال مدير وكالة استخبارات الدفاع، الفريق جيفري كروس.
ولم تقدم المصادر المطلعة لوسائل إعلام أمريكية، أسبابا لهذا القرار سوى "فقدان الثقة".
وأضاف التقرير أن الإقالة جاءت بعد التقييم الأولي الذي أجرته وكالة استخبارات الدفاع للضربة الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي.
يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران 2025، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت بمقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي الـ 22 من يونيو الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية
إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.