"البيت الروسي" في النيجر ينظم معرضا بمناسبة الاحتفال بيوم العلم الوطني

وذكر مراسل "سبوتنيك" في نيامي أن "البيت الروسي نظم معرضا بمناسبة بيوم العلم الروسي، وسط أجواء احتفالية"، مضيفا أن "مدير البيت الروسي أحمد بيلو قدم للحضور محاضرة سلّط فيها الضوء على معنى العلم الروسي وأهميته كرمز من رموز روسيا".وجرت الموافقة على اللائحة الخاصة بالعلم في روسيا، بموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1993، ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 25 كانون الأول/ديسمبر 2000، على القانون الدستوري الاتحادي "حول علم دولة روسيا".وكان رواد الفضاء الروس سيرغي ريغيكوف، أليكسي زوبريتسكي، أوليغ بلاتونوف، قد هنؤوا المواطنين الروس بيوم العلم الوطني لروسيا الاتحادية من على متن محطة الفضاء الدولية، ونشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، مشاهد للرواد وهم يوجّهون التهنئة إلى أبناء وطنهم بهذه المناسبة الوطنية.وترمز ألوان علم روسيا، الأبيض للسلام والنقاء والكمال، والأزرق هو لون الإيمان والإخلاص والثبات، والأحمر يرمز إلى الطاقة والقوة والتضحية بالدماء لأجل الوطن.
نظم البيت الروسي (المركز الثقافي الروسي) في العاصمة النيجرية نيامي، اليوم الجمعة، معرضا بمناسبة ذكرى الاحتفال بيوم العلم الوطني الروسي.
وذكر مراسل "سبوتنيك" في نيامي أن "البيت الروسي نظم معرضا بمناسبة بيوم العلم الروسي، وسط أجواء احتفالية"، مضيفا أن "مدير البيت الروسي أحمد بيلو قدم للحضور محاضرة سلّط فيها الضوء على معنى العلم الروسي وأهميته كرمز من رموز روسيا".

وتحتفل روسيا في 22 آب/أغسطس من كل عام بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر.

وجرت الموافقة على اللائحة الخاصة بالعلم في روسيا، بموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1993، ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 25 كانون الأول/ديسمبر 2000، على القانون الدستوري الاتحادي "حول علم دولة روسيا".
وكان رواد الفضاء الروس سيرغي ريغيكوف، أليكسي زوبريتسكي، أوليغ بلاتونوف، قد هنؤوا المواطنين الروس بيوم العلم الوطني لروسيا الاتحادية من على متن محطة الفضاء الدولية، ونشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، مشاهد للرواد وهم يوجّهون التهنئة إلى أبناء وطنهم بهذه المناسبة الوطنية.
وأشار زوبريتسكي إلى أن "العلم الروسي يرمز إلى وحدة ما يقرب من 200 شعب يعيشون على أراضي البلاد".
وترمز ألوان علم روسيا، الأبيض للسلام والنقاء والكمال، والأزرق هو لون الإيمان والإخلاص والثبات، والأحمر يرمز إلى الطاقة والقوة والتضحية بالدماء لأجل الوطن.
