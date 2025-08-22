https://sarabic.ae/20250822/انتشال-3-تماثيل-أثرية-ضخمة-من-قاع-البحر-قبالة-سواحل-مصر-فيديو-1104036087.html
انتشال 3 تماثيل أثرية ضخمة من قاع البحر قبالة سواحل مصر.. فيديو
انتشال 3 تماثيل أثرية ضخمة من قاع البحر قبالة سواحل مصر.. فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية انتشال ثلاثة تماثيل أثرية ضخمة من قاع البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مصر. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
وأجريت الأعمال قبالة الساحل الغربي لأبي قير، حيث أكدت الأبحاث وجود مدينة رومانية قديمة تضم معابد ومباني موانئ ونظامًا لإمدادات المياه في قاع البحر.ووفقًا لوزارة السياحة والآثار المصرية، تعدّ هذه أولى عمليات التنقيب واسعة النطاق تحت الماء منذ 25 عامًا. يعتقد العلماء أن هذا المجمع المكتشف هو استمرار لمدينة كانوب القديمة.
