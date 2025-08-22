انتشال 3 تماثيل أثرية ضخمة من قاع البحر قبالة سواحل مصر.. فيديو

عربي
ترامب: أفضل عدم حضور الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250822/انتشال-3-تماثيل-أثرية-ضخمة-من-قاع-البحر-قبالة-سواحل-مصر-فيديو-1104036087.html
انتشال 3 تماثيل أثرية ضخمة من قاع البحر قبالة سواحل مصر.. فيديو
انتشال 3 تماثيل أثرية ضخمة من قاع البحر قبالة سواحل مصر.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية انتشال ثلاثة تماثيل أثرية ضخمة من قاع البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مصر. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T13:53+0000
2025-08-22T13:53+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار مصر الآن
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104035468_0:0:1725:970_1920x0_80_0_0_8da39df41ff68239133910d45996a18f.png
وأجريت الأعمال قبالة الساحل الغربي لأبي قير، حيث أكدت الأبحاث وجود مدينة رومانية قديمة تضم معابد ومباني موانئ ونظامًا لإمدادات المياه في قاع البحر.ووفقًا لوزارة السياحة والآثار المصرية، تعدّ هذه أولى عمليات التنقيب واسعة النطاق تحت الماء منذ 25 عامًا. يعتقد العلماء أن هذا المجمع المكتشف هو استمرار لمدينة كانوب القديمة.إماراتي يحيي جمهور موسكو بمقطوعة شعبية ضمن بروفة "برج سباسكايا"... فيديوضربة حاسمة تمنح لاعب غولف 900 ألف دولار بفضل "ذبابة"... فيديو
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104035468_313:0:1608:971_1920x0_80_0_0_a1568981ebcfbcb189caadcd1511f856.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, أخبار مصر الآن, مصر
نادي الفيديو, أخبار مصر الآن, مصر

انتشال 3 تماثيل أثرية ضخمة من قاع البحر قبالة سواحل مصر.. فيديو

13:53 GMT 22.08.2025
© Photo / Xانتشال ثلاثة تماثيل أثرية ضخمة من قاع البحر قبالة سواحل مصر
انتشال ثلاثة تماثيل أثرية ضخمة من قاع البحر قبالة سواحل مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية انتشال ثلاثة تماثيل أثرية ضخمة من قاع البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مصر.
وأجريت الأعمال قبالة الساحل الغربي لأبي قير، حيث أكدت الأبحاث وجود مدينة رومانية قديمة تضم معابد ومباني موانئ ونظامًا لإمدادات المياه في قاع البحر.
ووفقًا لوزارة السياحة والآثار المصرية، تعدّ هذه أولى عمليات التنقيب واسعة النطاق تحت الماء منذ 25 عامًا. يعتقد العلماء أن هذا المجمع المكتشف هو استمرار لمدينة كانوب القديمة.
إماراتي يحيي جمهور موسكو بمقطوعة شعبية ضمن بروفة "برج سباسكايا"... فيديو
ضربة حاسمة تمنح لاعب غولف 900 ألف دولار بفضل "ذبابة"... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала