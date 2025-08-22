https://sarabic.ae/20250822/بكين-ترد-على-عقوبات-أمريكية-ضد-شركتين-صينيتين-بسبب-نقل-النفط-الإيراني-1104042271.html
بكين ترد على عقوبات أمريكية ضد شركتين صينيتين بسبب "نقل النفط الإيراني"
بكين ترد على عقوبات أمريكية ضد شركتين صينيتين بسبب "نقل النفط الإيراني"
سبوتنيك عربي
علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات ضد شركتين صينيتين، بسبب مزاعم تسهيلهما نقل النفط الإيراني. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T15:41+0000
2025-08-22T15:41+0000
2025-08-22T15:41+0000
الصين
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081823624_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_76eb6b63d50734d3ede6c8ac0266ebda.jpg
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن بكين تعارض بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية، التي تفتقر إلى أساس قانوني دولي أو تفويض من مجلس الأمن الدولي، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وحثت نينغ أمريكا على التخلي عن ممارستها المعتادة في فرض العقوبات.وأضافت أن "الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمواطنين الصينيين".وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، عقوبات على شركتين صينيتين لتشغيل محطات وتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية، وذلك لمزاعم تسهيلهما استيراد ملايين البراميل من النفط الإيراني غير المشروع على متن العديد من الناقلات، التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منشآت نفطية. وأشارت الخزانة الأمريكية في بيان لها، إلى أن "هذا الإجراء الجولة الرابعة من العقوبات التي تفرضها الوزارة على مشغلي المحطات في الصين، والذين يلعبون دورا حيويا في شبكة تجارة النفط الخام الإيراني، التي تمول الإرهاب الإيراني في الخارج وتزعزع استقرار المنطقة".
https://sarabic.ae/20250501/ترامب-يهدد-بفرض-عقوبات-ثانوية-على-أي-دولة-تشتري-النفط-الإيراني-1100098332.html
الصين
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081823624_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_f0ae59bf882c92ae3dde764124b152af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
بكين ترد على عقوبات أمريكية ضد شركتين صينيتين بسبب "نقل النفط الإيراني"
علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات ضد شركتين صينيتين، بسبب مزاعم تسهيلهما نقل النفط الإيراني.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن بكين تعارض بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية، التي تفتقر إلى أساس قانوني دولي أو تفويض من مجلس الأمن الدولي، وفقا لصحيفة
"غلوبال تايمز" الصينية.
وحثت نينغ أمريكا على التخلي عن ممارستها المعتادة في فرض العقوبات.
وأكدت أنه "من المشروع والمعقول أن تتعاون الدول بشكل طبيعي مع إيران بموجب القانون الدولي".
وأضافت أن "الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمواطنين الصينيين".
وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، عقوبات على شركتين صينيتين لتشغيل محطات وتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية، وذلك لمزاعم تسهيلهما استيراد ملايين البراميل من النفط الإيراني غير المشروع على متن العديد من الناقلات، التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منشآت نفطية.
وأشارت الخزانة الأمريكية في بيان
لها، إلى أن "هذا الإجراء الجولة الرابعة من العقوبات التي تفرضها الوزارة على مشغلي المحطات في الصين، والذين يلعبون دورا حيويا في شبكة تجارة النفط الخام الإيراني، التي تمول الإرهاب الإيراني في الخارج وتزعزع استقرار المنطقة".