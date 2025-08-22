عربي
بكين ترد على عقوبات أمريكية ضد شركتين صينيتين بسبب "نقل النفط الإيراني"
علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات ضد شركتين صينيتين، بسبب مزاعم تسهيلهما نقل النفط الإيراني. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن بكين تعارض بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية، التي تفتقر إلى أساس قانوني دولي أو تفويض من مجلس الأمن الدولي، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وحثت نينغ أمريكا على التخلي عن ممارستها المعتادة في فرض العقوبات.وأضافت أن "الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمواطنين الصينيين".وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، عقوبات على شركتين صينيتين لتشغيل محطات وتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية، وذلك لمزاعم تسهيلهما استيراد ملايين البراميل من النفط الإيراني غير المشروع على متن العديد من الناقلات، التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منشآت نفطية. وأشارت الخزانة الأمريكية في بيان لها، إلى أن "هذا الإجراء الجولة الرابعة من العقوبات التي تفرضها الوزارة على مشغلي المحطات في الصين، والذين يلعبون دورا حيويا في شبكة تجارة النفط الخام الإيراني، التي تمول الإرهاب الإيراني في الخارج وتزعزع استقرار المنطقة".
15:41 GMT 22.08.2025
علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات ضد شركتين صينيتين، بسبب مزاعم تسهيلهما نقل النفط الإيراني.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن بكين تعارض بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية، التي تفتقر إلى أساس قانوني دولي أو تفويض من مجلس الأمن الدولي، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وحثت نينغ أمريكا على التخلي عن ممارستها المعتادة في فرض العقوبات.
وأكدت أنه "من المشروع والمعقول أن تتعاون الدول بشكل طبيعي مع إيران بموجب القانون الدولي".
وأضافت أن "الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمواطنين الصينيين".
وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، عقوبات على شركتين صينيتين لتشغيل محطات وتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية، وذلك لمزاعم تسهيلهما استيراد ملايين البراميل من النفط الإيراني غير المشروع على متن العديد من الناقلات، التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منشآت نفطية.
وأشارت الخزانة الأمريكية في بيان لها، إلى أن "هذا الإجراء الجولة الرابعة من العقوبات التي تفرضها الوزارة على مشغلي المحطات في الصين، والذين يلعبون دورا حيويا في شبكة تجارة النفط الخام الإيراني، التي تمول الإرهاب الإيراني في الخارج وتزعزع استقرار المنطقة".
