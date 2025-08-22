https://sarabic.ae/20250822/طائرة-تهبط-اضطراريا-في-ألمانيا-بسبب-سلوك-امرأة-1104042575.html
طائرة تهبط اضطراريا في ألمانيا بسبب "سلوك امرأة"
2025-08-22T16:15+0000
2025-08-22T16:15+0000
2025-08-22T16:15+0000
أُجبرت طائرة متجهة من مانشستر إلى مدينة لارنكا القبرصية، على الهبوط اضطراريا في مطار كولونيا بون بألمانيا، بعدما أثارت راكبة بريطانية حالة فوضى، واعتدت بالضرب والركل والشتائم على ركاب وأفراد من الطاقم.
وقالت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، إن الراكبة البالغة من العمر 41 عاما، أُوقفت على المدرج فور هبوط الطائرة التابعة لطيران "Jet2"، ليتبين لاحقا من خلال الفحوصات أن نسبة الكحول في دمها مرتفعة.
وأكدت الشرطة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، لكن الواقعة تسببت في إرباك كبير وأجبرت الطائرة على تغيير مسارها.