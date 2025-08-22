https://sarabic.ae/20250822/وزير-الخارجية-الفرنسي-الوقت-ينفد-أمام-محادثات-الاتفاق-النووي-الإيراني-1104041339.html
وزير الخارجية الفرنسي: الوقت ينفد أمام محادثات الاتفاق النووي الإيراني
وزير الخارجية الفرنسي: الوقت ينفد أمام محادثات الاتفاق النووي الإيراني
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الجمعة، عقب محادثات هاتفية أجراها مع نظرائه الأوروبيين، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، إن "الوقت ينفد" للتفاوض
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منصة "إكس": "أجرينا للتو مكالمة مهمة مع نظيري الإيراني بشأن البرنامج النووي والعقوبات التي نستعد لإعادة فرضها على إيران"، مشيرا إلى أنه انضم إليه في المكالمة نظيراه البريطاني والألماني وكبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.وقال بارو، في الوقت الذي أعلنت فيه إيران أن دبلوماسييها سيلتقون بنظرائهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا: "الوقت ينفد، سيُعقد اجتماع جديد الأسبوع المقبل بشأن هذه القضية".يأتي هذا بعدما أعلنت إيران، اليوم الجمعة، عن اتفاقها مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي على استئناف المحادثات يوم الثلاثاء 26 أغسطس/ آب الجاري، على مستوى نواب وزراء الخارجية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منصة "إكس": "أجرينا للتو مكالمة مهمة مع نظيري الإيراني بشأن البرنامج النووي والعقوبات التي نستعد لإعادة فرضها على إيران"، مشيرا إلى أنه انضم إليه في المكالمة نظيراه البريطاني والألماني وكبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.
وقال بارو، في الوقت الذي أعلنت فيه إيران أن دبلوماسييها سيلتقون بنظرائهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا: "الوقت ينفد، سيُعقد اجتماع جديد الأسبوع المقبل بشأن هذه القضية".
يأتي هذا بعدما أعلنت إيران، اليوم الجمعة، عن اتفاقها مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي على استئناف المحادثات يوم الثلاثاء 26 أغسطس/ آب الجاري، على مستوى نواب وزراء الخارجية.