الرئيسان الفرنسي والجنوب أفريقي يناقشان الصراع الأوكراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250823/الرئيسان-الفرنسي-والجنوب-أفريقي-يناقشان-الصراع-الأوكراني-1104072539.html
الرئيسان الفرنسي والجنوب أفريقي يناقشان الصراع الأوكراني
الرئيسان الفرنسي والجنوب أفريقي يناقشان الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه ناقش مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، القضايا الدولية، بما في ذلك الصراع الأوكراني والوضع في "الشرق الأوسط". 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T19:38+0000
2025-08-23T19:38+0000
العالم
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269737_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_70f145ac7539a885b7781c7bdebf7ca9.jpg
وكتب ماكرون على مواقع التواصل الاجتماعي: "تحدثت للتو مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وأجرينا نقاشا مطولا حول الأزمات الدولية الكبرى، لا سيما الوضع في الشرق الأوسط... وكذلك الوضع في منطقة البحيرات العظمى (الأفريقية، في إشارة إلى الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية)".ويوم الاثنين، استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض فلاديمير زيلينسكي، وقادة عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
https://sarabic.ae/20250823/فرنسا-تستدعي-سفيرة-إيطاليا-على-خلفية-انتقاد-موقف-ماكرون-بشأن-أوكرانيا-1104050575.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269737_72:0:1021:712_1920x0_80_0_0_fe8486b2d5f91a2238ec48a471cfc4b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

الرئيسان الفرنسي والجنوب أفريقي يناقشان الصراع الأوكراني

19:38 GMT 23.08.2025
© AP Photo / Manon Cruzالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Manon Cruz
تابعنا عبر
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه ناقش مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، القضايا الدولية، بما في ذلك الصراع الأوكراني والوضع في "الشرق الأوسط".
وكتب ماكرون على مواقع التواصل الاجتماعي: "تحدثت للتو مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وأجرينا نقاشا مطولا حول الأزمات الدولية الكبرى، لا سيما الوضع في الشرق الأوسط... وكذلك الوضع في منطقة البحيرات العظمى (الأفريقية، في إشارة إلى الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية)".
كما تطرق الرئيسان إلى قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري.
المستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
فرنسا تستدعي السفيرة الإيطالية لديها على خلفية انتقاد رسمي لموقف ماكرون بشأن أوكرانيا
03:15 GMT

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين في 18 أغسطس/آب، أعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، خلال محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن دعمه للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية.

ويوم الاثنين، استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض فلاديمير زيلينسكي، وقادة عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала