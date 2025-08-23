https://sarabic.ae/20250823/الرئيسان-الفرنسي-والجنوب-أفريقي-يناقشان-الصراع-الأوكراني-1104072539.html
الرئيسان الفرنسي والجنوب أفريقي يناقشان الصراع الأوكراني
الرئيسان الفرنسي والجنوب أفريقي يناقشان الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه ناقش مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، القضايا الدولية، بما في ذلك الصراع الأوكراني والوضع في "الشرق الأوسط". 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T19:38+0000
2025-08-23T19:38+0000
2025-08-23T19:38+0000
العالم
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269737_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_70f145ac7539a885b7781c7bdebf7ca9.jpg
وكتب ماكرون على مواقع التواصل الاجتماعي: "تحدثت للتو مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وأجرينا نقاشا مطولا حول الأزمات الدولية الكبرى، لا سيما الوضع في الشرق الأوسط... وكذلك الوضع في منطقة البحيرات العظمى (الأفريقية، في إشارة إلى الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية)".ويوم الاثنين، استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض فلاديمير زيلينسكي، وقادة عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
https://sarabic.ae/20250823/فرنسا-تستدعي-سفيرة-إيطاليا-على-خلفية-انتقاد-موقف-ماكرون-بشأن-أوكرانيا-1104050575.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269737_72:0:1021:712_1920x0_80_0_0_fe8486b2d5f91a2238ec48a471cfc4b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
الرئيسان الفرنسي والجنوب أفريقي يناقشان الصراع الأوكراني
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه ناقش مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، القضايا الدولية، بما في ذلك الصراع الأوكراني والوضع في "الشرق الأوسط".
وكتب ماكرون على مواقع التواصل الاجتماعي: "تحدثت للتو مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وأجرينا نقاشا مطولا حول الأزمات الدولية الكبرى، لا سيما الوضع في الشرق الأوسط... وكذلك الوضع في منطقة البحيرات العظمى (الأفريقية، في إشارة إلى الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية)".
كما تطرق الرئيسان إلى قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري.
وأفاد المكتب الصحفي للكرملين في 18 أغسطس/آب، أعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، خلال محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن دعمه للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية.
ويوم الاثنين، استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض فلاديمير زيلينسكي، وقادة عدد من دول الاتحاد الأوروبي.