أوباميانغ يحقق رقما جديدا ويطارد محمد صلاح
أوباميانغ يحقق رقما جديدا ويطارد محمد صلاح
قاد المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، فريقه أولمبيك مارسيليا، لتحقيق أول فوز في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بـ5 أهداف مقابل هدفين، على حساب الصاعد الجديد... 24.08.2025, سبوتنيك عربي
رياضة
أوباميانغ يحقق رقما جديدا ويطارد محمد صلاح
09:10 GMT 24.08.2025 (تم التحديث: 09:15 GMT 24.08.2025)
قاد المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، فريقه أولمبيك مارسيليا، لتحقيق أول فوز في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بـ5 أهداف مقابل هدفين، على حساب الصاعد الجديد باريس إف سي.
ونجح أوباميانغ في تسجيل ثنائية في المباراة، التي أقيمت بين الفريقين أمس السبت، ليرفع المهاجم الغابوني رصيده إلى 60 هدفا في الدوري الفرنسي، منها 19 هدفا رفقة مارسيليا.
وكان أوباميانغ قد لعب بقميص فريق سانت إيتيان الفرنسي وسجل 37 هدفا.
ومع تسجيل اللاعب الغابوني
، لهدفين أمس السبت، وصل إلى المساهمة التهديفية رقم 300 في مسيرته الكروية، بمسابقات الدوري الخمس الكبرى، حيث سجّل 237 هدفا، وقدّم 63 تمريرة حاسمة.
ومع هذا السجل المميز لأوباميانغ، أصبح رابع لاعب يصل إلى هذه الحصيلة من اللاعبين المعاصرين.
فيما يلاحق أوباميانغ، نجم الكرة المصرية جناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي يملك في رصيده 329 مساهمة في مسابقات الدوري الخمس الكبرى، وتحديدا بالدوري الإنجليزي والإيطالي، رفقة أندية ليفربول وتشيلسي وروما وفيورنتينا.
ويشار إلى أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي
، يتصدر قائمة الأكثر مساهمة في المسابقات الكبرى، من اللاعبين الحاليين، برصيد 453 مساهمة، متفوقا على الإنجليزي هاري كين صاحب 340 مساهمة.
وسبق أن لعب المهاجم الغابوني أوباميانغ صاحب الـ36 عاما، الموسم الماضي في دوري "روشن" السعودي، حيث تألق مع فريق القادسية، قبل أن يقرر العودة إلى أوروبا هذا الصيف لخوض تجربة ثانية مع مارسيليا الفرنسي.