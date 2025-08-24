أوباميانغ يحقق رقما جديدا ويطارد محمد صلاح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250824/أوباميانغ-يحقق-رقما-جديدا-ويطارد-محمد-صلاح-1104079808.html
أوباميانغ يحقق رقما جديدا ويطارد محمد صلاح
أوباميانغ يحقق رقما جديدا ويطارد محمد صلاح
سبوتنيك عربي
قاد المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، فريقه أولمبيك مارسيليا، لتحقيق أول فوز في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بـ5 أهداف مقابل هدفين، على حساب الصاعد الجديد... 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T09:10+0000
2025-08-24T09:15+0000
مجتمع
رياضة
ترتيب الدوري السعودي
اللاعب محمد صلاح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/18/1104080491_0:13:278:169_1920x0_80_0_0_2bf8b28da2380863965814ec53d25456.jpg
ونجح أوباميانغ في تسجيل ثنائية في المباراة، التي أقيمت بين الفريقين أمس السبت، ليرفع المهاجم الغابوني رصيده إلى 60 هدفا في الدوري الفرنسي، منها 19 هدفا رفقة مارسيليا.وكان أوباميانغ قد لعب بقميص فريق سانت إيتيان الفرنسي وسجل 37 هدفا.ومع هذا السجل المميز لأوباميانغ، أصبح رابع لاعب يصل إلى هذه الحصيلة من اللاعبين المعاصرين.فيما يلاحق أوباميانغ، نجم الكرة المصرية جناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي يملك في رصيده 329 مساهمة في مسابقات الدوري الخمس الكبرى، وتحديدا بالدوري الإنجليزي والإيطالي، رفقة أندية ليفربول وتشيلسي وروما وفيورنتينا.ويشار إلى أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يتصدر قائمة الأكثر مساهمة في المسابقات الكبرى، من اللاعبين الحاليين، برصيد 453 مساهمة، متفوقا على الإنجليزي هاري كين صاحب 340 مساهمة.وسبق أن لعب المهاجم الغابوني أوباميانغ صاحب الـ36 عاما، الموسم الماضي في دوري "روشن" السعودي، حيث تألق مع فريق القادسية، قبل أن يقرر العودة إلى أوروبا هذا الصيف لخوض تجربة ثانية مع مارسيليا الفرنسي.
https://sarabic.ae/20220321/أوباميانغ-الفوز-على-الريال-لم-يكن-سهلا-وهدفنا-هو-لقب-الليغا-1060278250.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/18/1104080491_17:0:260:182_1920x0_80_0_0_fd7e7a470cdc820846c2c780f23878d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, ترتيب الدوري السعودي, اللاعب محمد صلاح
رياضة, ترتيب الدوري السعودي, اللاعب محمد صلاح

أوباميانغ يحقق رقما جديدا ويطارد محمد صلاح

09:10 GMT 24.08.2025 (تم التحديث: 09:15 GMT 24.08.2025)
© Photo / wikipediaالمهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ
المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
© Photo / wikipedia
تابعنا عبر
قاد المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، فريقه أولمبيك مارسيليا، لتحقيق أول فوز في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بـ5 أهداف مقابل هدفين، على حساب الصاعد الجديد باريس إف سي.
ونجح أوباميانغ في تسجيل ثنائية في المباراة، التي أقيمت بين الفريقين أمس السبت، ليرفع المهاجم الغابوني رصيده إلى 60 هدفا في الدوري الفرنسي، منها 19 هدفا رفقة مارسيليا.
إيميريك أوباميانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
أوباميانغ: الفوز على ريال مدريد لم يكن سهلا وهدفنا هو لقب "الليغا"
21 مارس 2022, 17:35 GMT
وكان أوباميانغ قد لعب بقميص فريق سانت إيتيان الفرنسي وسجل 37 هدفا.
ومع تسجيل اللاعب الغابوني، لهدفين أمس السبت، وصل إلى المساهمة التهديفية رقم 300 في مسيرته الكروية، بمسابقات الدوري الخمس الكبرى، حيث سجّل 237 هدفا، وقدّم 63 تمريرة حاسمة.
ومع هذا السجل المميز لأوباميانغ، أصبح رابع لاعب يصل إلى هذه الحصيلة من اللاعبين المعاصرين.
فيما يلاحق أوباميانغ، نجم الكرة المصرية جناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي يملك في رصيده 329 مساهمة في مسابقات الدوري الخمس الكبرى، وتحديدا بالدوري الإنجليزي والإيطالي، رفقة أندية ليفربول وتشيلسي وروما وفيورنتينا.
ويشار إلى أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يتصدر قائمة الأكثر مساهمة في المسابقات الكبرى، من اللاعبين الحاليين، برصيد 453 مساهمة، متفوقا على الإنجليزي هاري كين صاحب 340 مساهمة.
وسبق أن لعب المهاجم الغابوني أوباميانغ صاحب الـ36 عاما، الموسم الماضي في دوري "روشن" السعودي، حيث تألق مع فريق القادسية، قبل أن يقرر العودة إلى أوروبا هذا الصيف لخوض تجربة ثانية مع مارسيليا الفرنسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала