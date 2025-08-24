زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية

https://sarabic.ae/20250824/زلزال-بقوة-56-درجة-يضرب-الساحل-الشرقي-لمنطقة-كامتشاتكا-الروسية-1104074863.html
أعلن فرع مركز الأبحاث الفيدرالي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكاؤ، أن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب
02:10 GMT 24.08.2025 (تم التحديث: 02:26 GMT 24.08.2025)
أعلن فرع مركز الأبحاث الفيدرالي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكاؤ، أن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة، فجر الأحد بتوقيت موسكو.
كامتشاتسكي –سبوتنيك. وأكد بيان المركز أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 00:29 صباحًا بتوقيت موسكو (21:29 بتوقيت غرينتش يوم السبت)، وحددت إحداثياتها عند خط العرض 51.9491 شمالًا وخط الطول 160.8598 شرقا، على عمق يقارب 49.6 كيلومتر في المحيط الهادئ.
المعلومات الرسمية أشارت إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 197 كيلومترا
من مدينة بترابافلوفسك-كامتشاتسكي، ما جعل السكان يشعرون بالاهتزازات الصباحية بشكل واضح، وفق ما تداوله عدد منهم على منصات التواصل الاجتماعي.
يأتي هذا الزلزال بعد أقل من شهر من الهزة العنيفة التي ضربت كامتشاتكا يوم 30 يوليو/ تموز الماضي، ووصفت بأنها الأقوى منذ عام 1952، بعدما سجلت قوة 8.8 درجات.
ومنذ ذلك الحين، يسجل العلماء سلسلة من الهزات الارتدادية يوميا، أغلبها ضعيف ولا يشعر به السكان.
وبحسب علماء الزلازل، فإن شدة وتكرار هذه الارتدادات في انخفاض تدريجي، ما يشير إلى عودة النشاط الزلزالي إلى وضعه الطبيعي نسبيًا.