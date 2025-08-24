زيلينسكي يعلن استعداده لبحث "موضوع الأراضي" مع الرئيس الروسي.. وتأجيل الانتخابات في 3 محافظات سورية

عربي
وفي مقابلة مع برنامج "مييت ذا برس" على وسيلة إعلامية أمريكية، قال كيسليتسا، الذي كان ضمن وفد كييف في اجتماع زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة، إن "بداية الحوار حول الأراضي هي خط التماس القتالي القائم".في هذا السياق، قال الخبير بالشأن الروسي سمير أيوب، إنه "لا يمكن أن نأخذ هذه التصريحات لزيلينسكي على محمل الجد".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "إذا كان نظام كييف وزيلينسكي، المنتهية شرعيته يريد وقف هذا الصراع والعودة إلى طاولة المفاوضات، فيجب عليه على الأقل إعطاء إشارة بأنه يقبل المقترحات الأمريكية، التي تقدم بها الرئيس الأمريكي ترامب".سوريا ترجئ التصويت بانتخابات مجلس الشعب في 3 محافظات لـ"دواع أمنية"قال نوار نجمة، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، أمس السبت، إن اللجنة قررت تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية في محافظات الرقة والحسكة (شمال شرق) والسويداء (جنوب) نتيجة للظروف الأمنية.وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام عربية، أن "اللجنة أخذت في الحسبان عدم إمكانية إجراء انتخابات مجلس الشعب في المحافظات المذكورة، وأعدت 3 خيارات بديلة".وأشار بودية، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الأسباب التقنية والفنية التي تحول دون إتمام العملية الانتخابية ليست هي السبب الوحيد، لكن هناك أسباب تتعلق بعدم توافق طوائف كثيرة من الشعب السوري على هذه الحكومة، التي تبحث عن انتخابات ومجلس شعب يشرعن وجودها دوليًا على رأس السلطة".عراقجي ولافروف يؤكدان أن الـ"ترويكا" الأوروبية تفتقر للسلطة القانونية لتفعيل "آلية الزناد"أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والإيراني عباس عراقجي، أن دول الـ"ترويكا" الأوروبية، تفتقر إلى السلطة القانونية والأخلاقية للجوء إلى آلية تسوية النزاعات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).وأوضح الوزيران، خلال مكالمة هاتفية، أن "الدول الأوروبية الثلاث، نتيجة لتقصيرها في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي 2015 من جهة، وتعاونها مع الولايات المتحدة في مهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية من جهة أخرى، انتهكت بشكل صارخ القرار رقم 2231، وهو ما لا يمكنها قانونا من تفعيل "آلية الزناد".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "لذلك، بدأت طهران تتحدث عن التهديد بموضوع مضيق هرمز، وزيادة مدى الصواريخ الباليستية لتطال أوربا استباقا لجلسة الثلاثاء القادم، لنواب وزراء الخارجية الأوربيين لمناقشة الملف النووي الإيراني".بسبب الخلافات.. رفع مشروع قانون "الحشد الشعبي" من جدول أعمال البرلمان العراقينشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، جدول الأعمال الخاص بـ3 جلسات مرتقبة خلال الأيام المقبلة، خلت جميعها من ذكر مشروع قانون "الحشد الشعبي"، الذي أثار الخلافات الداخلية والخارجية.يأتي ذلك فيما تسعى بعض الأحزاب السياسية العراقية، وممثلو الفصائل المسلحة في البرلمان لإقرار القانون المذكور.وقالت مصادر سياسية وبرلمانية إن "مشروع قانون الحشد الشعبي رُفع من جداول الجلسات البرلمانية المقبلة، لمنع حدوث أي فشل للجلسات".وأضاف الشرع، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك أيضا رفض من قبل السفارة البريطانية لسن هذا القانون، كما أن الداخل العراقي يرفض هذا القانون".اقتصاديا.. الهند تؤكد أن محادثات التجارة مع أمريكا تمضي قدما وتدافع عن قرارها بشراء النفط الروسيتواصل أمريكا والهند محادثاتهما، رغم التوتر القائم بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوما جمركية على الواردات من الدولة الواقعة في جنوب آسيا.يأتي ذلك وسط تهديدات واشنطن بفرض عقوبات على الهند بسبب مشتريات النفط الروسي.وقال وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إن "المفاوضات ما تزال جارية" والعلاقات بين البلدين لم تنقطع.وأكد علامة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الهند وغيرها من الدول سيتمسكون بشراء النفط الروسي، خاصة أن روسيا استطاعت أن تؤمّن الممرات اللازمة لمرور النفط الروسي باتجاه الشرق الأوسط، وبعض البلدان الأوروبية والاتحاد الأوراسي والصين".
صرح سيرغي كيسليتسا، نائب وزير الخارجية الأوكراني، بأن فلاديمير زيلينسكي، أعلن استعداده لمناقشة قضايا الأراضي في اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي مقابلة مع برنامج "مييت ذا برس" على وسيلة إعلامية أمريكية، قال كيسليتسا، الذي كان ضمن وفد كييف في اجتماع زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة، إن "بداية الحوار حول الأراضي هي خط التماس القتالي القائم".
في هذا السياق، قال الخبير بالشأن الروسي سمير أيوب، إنه "لا يمكن أن نأخذ هذه التصريحات لزيلينسكي على محمل الجد".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "إذا كان نظام كييف وزيلينسكي، المنتهية شرعيته يريد وقف هذا الصراع والعودة إلى طاولة المفاوضات، فيجب عليه على الأقل إعطاء إشارة بأنه يقبل المقترحات الأمريكية، التي تقدم بها الرئيس الأمريكي ترامب".
سوريا ترجئ التصويت بانتخابات مجلس الشعب في 3 محافظات لـ"دواع أمنية"
قال نوار نجمة، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، أمس السبت، إن اللجنة قررت تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية في محافظات الرقة والحسكة (شمال شرق) والسويداء (جنوب) نتيجة للظروف الأمنية.
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام عربية، أن "اللجنة أخذت في الحسبان عدم إمكانية إجراء انتخابات مجلس الشعب في المحافظات المذكورة، وأعدت 3 خيارات بديلة".

في هذا الصدد، قال رئيس تحرير مجلة "مرايا الدولية"، فادي بو دية، إن "الأحوال الجغرافية في سوريا، تحول دون إتمام العملية الانتخابية، بسبب الأعمال التي حدثت في السويداء، وكذلك ما حدث مع "قسد" في الشمال".

وأشار بودية، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الأسباب التقنية والفنية التي تحول دون إتمام العملية الانتخابية ليست هي السبب الوحيد، لكن هناك أسباب تتعلق بعدم توافق طوائف كثيرة من الشعب السوري على هذه الحكومة، التي تبحث عن انتخابات ومجلس شعب يشرعن وجودها دوليًا على رأس السلطة".
عراقجي ولافروف يؤكدان أن الـ"ترويكا" الأوروبية تفتقر للسلطة القانونية لتفعيل "آلية الزناد"
أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والإيراني عباس عراقجي، أن دول الـ"ترويكا" الأوروبية، تفتقر إلى السلطة القانونية والأخلاقية للجوء إلى آلية تسوية النزاعات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).
وأوضح الوزيران، خلال مكالمة هاتفية، أن "الدول الأوروبية الثلاث، نتيجة لتقصيرها في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي 2015 من جهة، وتعاونها مع الولايات المتحدة في مهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية من جهة أخرى، انتهكت بشكل صارخ القرار رقم 2231، وهو ما لا يمكنها قانونا من تفعيل "آلية الزناد".

في الإطار، قال رئيس "المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية"، د. محمد محسن أبو النور، إن "إيران تفكر الآن في وسائل ضاغطة على المجتمع الدولي خشية عودة الأوربيين العمل بآلية "سناب باك".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "لذلك، بدأت طهران تتحدث عن التهديد بموضوع مضيق هرمز، وزيادة مدى الصواريخ الباليستية لتطال أوربا استباقا لجلسة الثلاثاء القادم، لنواب وزراء الخارجية الأوربيين لمناقشة الملف النووي الإيراني".
بسبب الخلافات.. رفع مشروع قانون "الحشد الشعبي" من جدول أعمال البرلمان العراقي
نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، جدول الأعمال الخاص بـ3 جلسات مرتقبة خلال الأيام المقبلة، خلت جميعها من ذكر مشروع قانون "الحشد الشعبي"، الذي أثار الخلافات الداخلية والخارجية.
يأتي ذلك فيما تسعى بعض الأحزاب السياسية العراقية، وممثلو الفصائل المسلحة في البرلمان لإقرار القانون المذكور.
وقالت مصادر سياسية وبرلمانية إن "مشروع قانون الحشد الشعبي رُفع من جداول الجلسات البرلمانية المقبلة، لمنع حدوث أي فشل للجلسات".

في هذا الإطار، قال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والأمني أثير الشرع، إن "هذا القانون يعد من القوانين الجدلية"، مشيرًا إلى "الرفض الأمريكي لسن هذا القانون".

وأضاف الشرع، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك أيضا رفض من قبل السفارة البريطانية لسن هذا القانون، كما أن الداخل العراقي يرفض هذا القانون".
اقتصاديا.. الهند تؤكد أن محادثات التجارة مع أمريكا تمضي قدما وتدافع عن قرارها بشراء النفط الروسي
تواصل أمريكا والهند محادثاتهما، رغم التوتر القائم بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوما جمركية على الواردات من الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
يأتي ذلك وسط تهديدات واشنطن بفرض عقوبات على الهند بسبب مشتريات النفط الروسي.
وقال وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إن "المفاوضات ما تزال جارية" والعلاقات بين البلدين لم تنقطع.

عن هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي د. بلال علامة، إن "نتائج هذه المحادثات، لابد أن تنتهي بنتيجة إيجابية وإلا ستخسر الولايات المتحدة كثيرا".

وأكد علامة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الهند وغيرها من الدول سيتمسكون بشراء النفط الروسي، خاصة أن روسيا استطاعت أن تؤمّن الممرات اللازمة لمرور النفط الروسي باتجاه الشرق الأوسط، وبعض البلدان الأوروبية والاتحاد الأوراسي والصين".
