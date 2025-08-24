https://sarabic.ae/20250824/كهرباء-تشعل-القادسية-الكويتي-فيديو-1104082483.html
"كهرباء تشعل" القادسية الكويتي... فيديو
"كهرباء تشعل" القادسية الكويتي... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن نادي القادسية الكويتي، أمس السبت، عن تعاقده مع نجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية "ستشعل" أجواء الفريق من جديد. 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T10:45+0000
2025-08-24T10:45+0000
2025-08-24T10:46+0000
مجتمع
نادي الأهلي
رياضة
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092629664_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_3381eaf0a03f2a7ab753e08abc4a2198.jpg
ونشر حساب فريق القادسية على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، مساء أمس السبت، تغريدة تشمل مقطع فيديو يؤكد تعاقده مع النجم المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي المصري السابق.وأعلن النادي الكويتي عن تعاقده بشكل رسمي مع "كهربا"، في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي.ويشار إلى أن محمود "كهربا"، فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي، بعد 6 أشهر فقط قضاها اللاعب داخل صفوف الفريق، منذ الانضمام إليه في يناير/ كانون الثاني 2025، قادما من الأهلي المصري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092629664_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_41970c67852fc263759e320933e9e0f6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الأهلي, رياضة, نادي الفيديو
نادي الأهلي, رياضة, نادي الفيديو
"كهرباء تشعل" القادسية الكويتي... فيديو
10:45 GMT 24.08.2025 (تم التحديث: 10:46 GMT 24.08.2025)
أعلن نادي القادسية الكويتي، أمس السبت، عن تعاقده مع نجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية "ستشعل" أجواء الفريق من جديد.
ونشر حساب فريق القادسية على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، مساء أمس السبت، تغريدة تشمل مقطع فيديو يؤكد تعاقده مع النجم المصري محمود عبد المنعم
"كهربا"، نجم الأهلي المصري السابق.
وأعلن النادي الكويتي عن تعاقده بشكل رسمي مع "كهربا"، في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي.
وقدم القادسية اللاعب المصري "كهربا"، على أنغام الأغنية الشهيرة للمطرب حسين الجسمي، "لقيت الطبطبة"، وعلّق قائلا: "أوعى الفولت عالي".
ويشار إلى أن محمود "كهربا"، فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي
، بعد 6 أشهر فقط قضاها اللاعب داخل صفوف الفريق، منذ الانضمام إليه في يناير/ كانون الثاني 2025، قادما من الأهلي المصري.