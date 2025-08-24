"كهرباء تشعل" القادسية الكويتي... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250824/كهرباء-تشعل-القادسية-الكويتي-فيديو-1104082483.html
"كهرباء تشعل" القادسية الكويتي... فيديو
"كهرباء تشعل" القادسية الكويتي... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن نادي القادسية الكويتي، أمس السبت، عن تعاقده مع نجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية "ستشعل" أجواء الفريق من جديد.
2025-08-24T10:45+0000
2025-08-24T10:46+0000
مجتمع
نادي الأهلي
رياضة
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092629664_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_3381eaf0a03f2a7ab753e08abc4a2198.jpg
ونشر حساب فريق القادسية على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، مساء أمس السبت، تغريدة تشمل مقطع فيديو يؤكد تعاقده مع النجم المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي المصري السابق.وأعلن النادي الكويتي عن تعاقده بشكل رسمي مع "كهربا"، في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي.ويشار إلى أن محمود "كهربا"، فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي، بعد 6 أشهر فقط قضاها اللاعب داخل صفوف الفريق، منذ الانضمام إليه في يناير/ كانون الثاني 2025، قادما من الأهلي المصري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092629664_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_41970c67852fc263759e320933e9e0f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الأهلي, رياضة, نادي الفيديو
نادي الأهلي, رياضة, نادي الفيديو

"كهرباء تشعل" القادسية الكويتي... فيديو

10:45 GMT 24.08.2025 (تم التحديث: 10:46 GMT 24.08.2025)
© AP Photo / Nabil al-Juraniمباراة منتخب الكويت أمام منتخب العراق ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026
مباراة منتخب الكويت أمام منتخب العراق ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Nabil al-Jurani
تابعنا عبر
أعلن نادي القادسية الكويتي، أمس السبت، عن تعاقده مع نجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية "ستشعل" أجواء الفريق من جديد.
ونشر حساب فريق القادسية على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، مساء أمس السبت، تغريدة تشمل مقطع فيديو يؤكد تعاقده مع النجم المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي المصري السابق.
وأعلن النادي الكويتي عن تعاقده بشكل رسمي مع "كهربا"، في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي.

وقدم القادسية اللاعب المصري "كهربا"، على أنغام الأغنية الشهيرة للمطرب حسين الجسمي، "لقيت الطبطبة"، وعلّق قائلا: "أوعى الفولت عالي".

ويشار إلى أن محمود "كهربا"، فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي، بعد 6 أشهر فقط قضاها اللاعب داخل صفوف الفريق، منذ الانضمام إليه في يناير/ كانون الثاني 2025، قادما من الأهلي المصري.
