https://sarabic.ae/20250825/أمريكا-تعلن-رصد-أول-إصابة-بشرية-بعدوى-طفيلي-آكل-اللحوم-القاتل-1104105193.html

أمريكا تعلن رصد أول إصابة بشرية بعدوى طفيلي آكل اللحوم القاتل

أمريكا تعلن رصد أول إصابة بشرية بعدوى طفيلي آكل اللحوم القاتل

سبوتنيك عربي

أعلنت أمريكا، اليوم الاثنين، عن تسجيلها أول إصابة بشرية على أراضيها بطفيلي الدودة الحلزونية آكلة اللحم، والتي تم رصدها في شخص من ولاية ماريلاند كان قادما من... 25.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-25T09:44+0000

2025-08-25T09:44+0000

2025-08-25T09:44+0000

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104523/32/1045233230_0:148:1920:1228_1920x0_80_0_0_c71b8b5efe422272e4ea56cd150fa665.jpg

وأفادت وسائل إعلام غربية، أن الشخص المصاب تلقى العلاج، واتخذت السلطات تدابير وقائية.ما هي الدودة الحلزونية؟بدأت أنثى الدودة الحلزونية الخطيرة تفشيها في أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك في أواخر العام الماضي 2024، وتستهدف الماشية والحيوانات ذوات الدم الحار، عبر وضع بيوضها في الجروح، لتخترق اليرقات اللحم الحي، مسببة أضرارا قاتلة إذا لم يتم علاج المصاب.وتسبب عدوى الدودة الحلزونية خسائر فادحة للماشية، كما أنها قد تُربك سوق لحوم الأبقار الأمريكية، التي تعاني أصلا من نقص الإمدادات، فيما قد تصل كلفة تفشيه في ولاية تكساس وحدها إلى 1.8 مليار دولار.منشأة تعقيم الذبابمنشأة "تعقيم الذباب" هي مركز مخصص لإنتاج أعداد كبيرة من ذكور الذباب، ثم تعقيمها قبل إطلاقها في البيئة الطبيعية. وعندما تتزاوج هذه الذكور العقيمة مع الإناث البرية، فإنها تمنعها من التكاثر، ما يؤدي تدريجيا إلى انهيار أعداد الطفيليات وانتشارها.وأثبتت هذه التقنية نجاحها في القضاء على الدودة الحلزونية في أمريكا، خلال ستينيات القرن الماضي.ومؤخرا، أعلنت وزيرة الزراعة الأمريكية، بروك رولينز، عن خطط لبناء منشأة جديدة في ولاية تكساس لمكافحة خطر عودة الطفيلي، في حين بدأت المكسيك أيضا في إنشاء منشأة مماثلة بتكلفة 51 مليون دولار.وحسب وزارة الزراعة الأمريكية، فإن السيطرة على انتشار الطفيلي تتطلب إطلاق نحو 500 مليون ذبابة مُعقمة أسبوعيا، لدفعه بعيدا حتى منطقة "فجوة دارين" الواقعة بين بنما وكولومبيا.

https://sarabic.ae/20211110/هل-تريد-التذوق؟-برغر-جديد-بطعم-لحوم-البشر-فيديو-1050674481.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, الأخبار