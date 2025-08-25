https://sarabic.ae/20250825/أمريكا-تعلن-رصد-أول-إصابة-بشرية-بعدوى-طفيلي-آكل-اللحوم-القاتل-1104105193.html
أمريكا تعلن رصد أول إصابة بشرية بعدوى طفيلي آكل اللحوم القاتل
أمريكا تعلن رصد أول إصابة بشرية بعدوى طفيلي آكل اللحوم القاتل
أعلنت أمريكا، اليوم الاثنين، عن تسجيلها أول إصابة بشرية على أراضيها بطفيلي الدودة الحلزونية آكلة اللحم، والتي تم رصدها في شخص من ولاية ماريلاند كان قادما من
وأفادت وسائل إعلام غربية، أن الشخص المصاب تلقى العلاج، واتخذت السلطات تدابير وقائية.ما هي الدودة الحلزونية؟بدأت أنثى الدودة الحلزونية الخطيرة تفشيها في أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك في أواخر العام الماضي 2024، وتستهدف الماشية والحيوانات ذوات الدم الحار، عبر وضع بيوضها في الجروح، لتخترق اليرقات اللحم الحي، مسببة أضرارا قاتلة إذا لم يتم علاج المصاب.وتسبب عدوى الدودة الحلزونية خسائر فادحة للماشية، كما أنها قد تُربك سوق لحوم الأبقار الأمريكية، التي تعاني أصلا من نقص الإمدادات، فيما قد تصل كلفة تفشيه في ولاية تكساس وحدها إلى 1.8 مليار دولار.منشأة تعقيم الذبابمنشأة "تعقيم الذباب" هي مركز مخصص لإنتاج أعداد كبيرة من ذكور الذباب، ثم تعقيمها قبل إطلاقها في البيئة الطبيعية. وعندما تتزاوج هذه الذكور العقيمة مع الإناث البرية، فإنها تمنعها من التكاثر، ما يؤدي تدريجيا إلى انهيار أعداد الطفيليات وانتشارها.وأثبتت هذه التقنية نجاحها في القضاء على الدودة الحلزونية في أمريكا، خلال ستينيات القرن الماضي.ومؤخرا، أعلنت وزيرة الزراعة الأمريكية، بروك رولينز، عن خطط لبناء منشأة جديدة في ولاية تكساس لمكافحة خطر عودة الطفيلي، في حين بدأت المكسيك أيضا في إنشاء منشأة مماثلة بتكلفة 51 مليون دولار.وحسب وزارة الزراعة الأمريكية، فإن السيطرة على انتشار الطفيلي تتطلب إطلاق نحو 500 مليون ذبابة مُعقمة أسبوعيا، لدفعه بعيدا حتى منطقة "فجوة دارين" الواقعة بين بنما وكولومبيا.
