البرازيل ترفض تعيين سفير جديد لإسرائيل

دخلت العلاقات بين البرازيل وإسرائيل مرحلة جديدة من التوتر، بعد أن رفضت حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اعتماد تعيين غالي داغان، السفير الإسرائيلي...
دخلت العلاقات بين البرازيل وإسرائيل مرحلة جديدة من التوتر، بعد أن رفضت حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اعتماد تعيين غالي داغان، السفير الإسرائيلي السابق لدى كولومبيا، سفيرا جديدا في برازيليا، ما أدى إلى استمرار شغور المنصب منذ تقاعد السفير السابق دانيال زونشين.
ويعكس هذا الرفض، تراجعا جديدا في العلاقات البرازيلية الإسرائيلية، وذلك بعد إعلان البرازيل في فبراير/ شباط الماضي عزمها الانضمام إلى الدعوى التي تقودها جنوب أفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية
في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية البرازيلية حينئذ: "إن البلاد في المرحلة النهائية من تقديم تدخل رسمي" في القضية، التي انضمت إليها رسميا دول أخرى مثل كولومبيا وليبيا والمكسيك، وتحظى بدعم واسع من عدة دول أخرى.
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت الدعوى أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة في لاهاي في ديسمبر/كانون الأول 2023، متهمةً إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، من خلال عمليتها العسكرية في غزة.
تجدر الإشارة إلى أن الأزمة بين البلدين تفجرت منذ فبراير/ شابط الماضي، حين شبه لولا دا سيلفا عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة
بجرائم النازيين، ما دفع إسرائيل إلى إعلان لولا "شخصا غير مرغوب فيه" واستدعاء السفير البرازيلي للتشاور.