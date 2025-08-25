البرازيل ترفض تعيين سفير جديد لإسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250825/البرازيل-ترفض-تعيين-سفير-جديد-لإسرائيل-1104126594.html
البرازيل ترفض تعيين سفير جديد لإسرائيل
البرازيل ترفض تعيين سفير جديد لإسرائيل
سبوتنيك عربي
دخلت العلاقات بين البرازيل وإسرائيل مرحلة جديدة من التوتر، بعد أن رفضت حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اعتماد تعيين غالي داغان، السفير الإسرائيلي... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T20:17+0000
2025-08-25T20:17+0000
أخبار البرازيل
إسرائيل
حول العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104126412_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_24cfd5ee31a880be5675ec48f2c2a2e7.jpg
ويعكس هذا الرفض، تراجعا جديدا في العلاقات البرازيلية الإسرائيلية، وذلك بعد إعلان البرازيل في فبراير/ شباط الماضي عزمها الانضمام إلى الدعوى التي تقودها جنوب أفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.تجدر الإشارة إلى أن الأزمة بين البلدين تفجرت منذ فبراير/ شابط الماضي، حين شبه لولا دا سيلفا عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة بجرائم النازيين، ما دفع إسرائيل إلى إعلان لولا "شخصا غير مرغوب فيه" واستدعاء السفير البرازيلي للتشاور.
https://sarabic.ae/20250724/البرازيل-تعلن-انضمامها-إلى-قضية-الإبادة-الجماعية-ضد-إسرائيل-أمام-محكمة-العدل-الدولية-1102971528.html
أخبار البرازيل
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104126412_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a612b6433c5093a1db6a35fbb02313cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار البرازيل , إسرائيل, حول العالم, أخبار العالم الآن
أخبار البرازيل , إسرائيل, حول العالم, أخبار العالم الآن

البرازيل ترفض تعيين سفير جديد لإسرائيل

20:17 GMT 25.08.2025
© Photo / unsplash/Pedro Menezesالبرازيل
البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© Photo / unsplash/Pedro Menezes
تابعنا عبر
دخلت العلاقات بين البرازيل وإسرائيل مرحلة جديدة من التوتر، بعد أن رفضت حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اعتماد تعيين غالي داغان، السفير الإسرائيلي السابق لدى كولومبيا، سفيرا جديدا في برازيليا، ما أدى إلى استمرار شغور المنصب منذ تقاعد السفير السابق دانيال زونشين.
ويعكس هذا الرفض، تراجعا جديدا في العلاقات البرازيلية الإسرائيلية، وذلك بعد إعلان البرازيل في فبراير/ شباط الماضي عزمها الانضمام إلى الدعوى التي تقودها جنوب أفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية حينئذ: "إن البلاد في المرحلة النهائية من تقديم تدخل رسمي" في القضية، التي انضمت إليها رسميا دول أخرى مثل كولومبيا وليبيا والمكسيك، وتحظى بدعم واسع من عدة دول أخرى.

سفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
البرازيل تعلن انضمامها إلى قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
24 يوليو, 02:02 GMT

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت الدعوى أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة في لاهاي في ديسمبر/كانون الأول 2023، متهمةً إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، من خلال عمليتها العسكرية في غزة.

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة بين البلدين تفجرت منذ فبراير/ شابط الماضي، حين شبه لولا دا سيلفا عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة بجرائم النازيين، ما دفع إسرائيل إلى إعلان لولا "شخصا غير مرغوب فيه" واستدعاء السفير البرازيلي للتشاور.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала