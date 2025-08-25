الخزانة الأمريكية: القرار النهائي لإلغاء العقوبات على سوريا سيدخل حيز التنفيذ غدا

عربي
ترامب: الولايات المتحدة لن تنفق بعد الآن أموالا على أوكرانيا - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250825/الخزانة-الأمريكية-القرار-النهائي-لإلغاء-العقوبات-على-سوريا-سيدخل-حيز-التنفيذ-غدا-1104119321.html
الخزانة الأمريكية: القرار النهائي لإلغاء العقوبات على سوريا سيدخل حيز التنفيذ غدا
الخزانة الأمريكية: القرار النهائي لإلغاء العقوبات على سوريا سيدخل حيز التنفيذ غدا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، "إزالة لوائح العقوبات على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية رسميا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ غدا الثلاثاء". 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T15:49+0000
2025-08-25T15:49+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أحمد الشرع
دونالد ترامب
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_2a693272626ea693dffa8a2732ea4c0c.jpg
وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن "الرئيس دونالد ترامب أكد أن الظروف تغيرت في سوريا وشهدت إجراءات إيجابية اتخذتها الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع"، مؤكدة أن "العقوبات ستبقى سارية على منتهكي حقوق الإنسان المرتبطين بالأسلحة الكيميائية و على المنظمات الإرهابية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح، بأنه اتخذ قرارا برفع العقوبات، التي كانت مفروضة على سوريا، ليمنح دمشق فرصة للنمو وللمضي قدما، على حد قوله.جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن تعليق ترامب، جاء ردا على سؤال حول احتمال انضمام سوريا إلى اتفاقيات "أبراهام" الخاصة بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل. وقال ترامب: "لا أعرف إن كانت سوريا ستقوم بالتطبيع مع إسرائيل"، مضيفًا: "قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء بناء على طلب من بعض الدول الصديقة في المنطقة".
https://sarabic.ae/20250630/البيت-الأبيض-ترامب-يوقع-أمرا-تنفيذيا-اليوم-لرفع-العقوبات-عن-سوريا-1102233743.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_63:0:1371:981_1920x0_80_0_0_8d1fbb7a9d88571a082249b9afd25d49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, دونالد ترامب, العالم
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, دونالد ترامب, العالم

الخزانة الأمريكية: القرار النهائي لإلغاء العقوبات على سوريا سيدخل حيز التنفيذ غدا

15:49 GMT 25.08.2025
© AP Photo / Patrick Semanskyوزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، "إزالة لوائح العقوبات على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية رسميا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ غدا الثلاثاء".
وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن "الرئيس دونالد ترامب أكد أن الظروف تغيرت في سوريا وشهدت إجراءات إيجابية اتخذتها الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع"، مؤكدة أن "العقوبات ستبقى سارية على منتهكي حقوق الإنسان المرتبطين بالأسلحة الكيميائية و على المنظمات الإرهابية".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا اليوم لرفع العقوبات عن سوريا
30 يونيو, 19:58 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح، بأنه اتخذ قرارا برفع العقوبات، التي كانت مفروضة على سوريا، ليمنح دمشق فرصة للنمو وللمضي قدما، على حد قوله.
جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن تعليق ترامب، جاء ردا على سؤال حول احتمال انضمام سوريا إلى اتفاقيات "أبراهام" الخاصة بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
وقال ترامب: "لا أعرف إن كانت سوريا ستقوم بالتطبيع مع إسرائيل"، مضيفًا: "قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء بناء على طلب من بعض الدول الصديقة في المنطقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала