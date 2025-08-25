https://sarabic.ae/20250825/الخزانة-الأمريكية-القرار-النهائي-لإلغاء-العقوبات-على-سوريا-سيدخل-حيز-التنفيذ-غدا-1104119321.html
الخزانة الأمريكية: القرار النهائي لإلغاء العقوبات على سوريا سيدخل حيز التنفيذ غدا
الخزانة الأمريكية: القرار النهائي لإلغاء العقوبات على سوريا سيدخل حيز التنفيذ غدا
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، "إزالة لوائح العقوبات على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية رسميا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ غدا الثلاثاء". 25.08.2025, سبوتنيك عربي
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أحمد الشرع
دونالد ترامب
العالم
وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن "الرئيس دونالد ترامب أكد أن الظروف تغيرت في سوريا وشهدت إجراءات إيجابية اتخذتها الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع"، مؤكدة أن "العقوبات ستبقى سارية على منتهكي حقوق الإنسان المرتبطين بالأسلحة الكيميائية و على المنظمات الإرهابية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح، بأنه اتخذ قرارا برفع العقوبات، التي كانت مفروضة على سوريا، ليمنح دمشق فرصة للنمو وللمضي قدما، على حد قوله.جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن تعليق ترامب، جاء ردا على سؤال حول احتمال انضمام سوريا إلى اتفاقيات "أبراهام" الخاصة بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل. وقال ترامب: "لا أعرف إن كانت سوريا ستقوم بالتطبيع مع إسرائيل"، مضيفًا: "قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء بناء على طلب من بعض الدول الصديقة في المنطقة".
