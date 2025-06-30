https://sarabic.ae/20250630/البيت-الأبيض-ترامب-يوقع-أمرا-تنفيذيا-اليوم-لرفع-العقوبات-عن-سوريا-1102233743.html
البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا اليوم لرفع العقوبات عن سوريا
البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا اليوم لرفع العقوبات عن سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي، في وقت لاحق من اليوم، لرفع... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T19:58+0000
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وقالت ليفيت للصحفيين: "بعد ظهر اليوم، سيوقع الرئيس أمرا تنفيذيا لرفع برنامج العقوبات عن سوريا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام".وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن إدارة ترامب تجري "مباحثات تمهيدية" مع إسرائيل وسوريا، بشأن اتفاقية أمنية محتملة بين الدولتين المتعاديتين منذ زمن طويل، وفقا لما ذكره مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح أمس الأحد، بأنه اتخذ قرارا برفع العقوبات، التي كانت مفروضة على سوريا، ليمنح دمشق فرصة للنمو وللمضي قدما، على حد قوله.وقال ترامب: "لا أعرف إن كانت سوريا ستقوم بالتطبيع مع إسرائيل"، مضيفًا: "قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء بناء على طلب من بعض الدول الصديقة في المنطقة".
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا اليوم لرفع العقوبات عن سوريا
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي، في وقت لاحق من اليوم، لرفع العقوبات عن سوريا.
وقالت ليفيت للصحفيين: "بعد ظهر اليوم، سيوقع الرئيس أمرا تنفيذيا لرفع برنامج العقوبات عن سوريا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام".
وأوضحت ليفيت أن "الولايات المتحدة ستبقي على العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد، وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان المزعومين وتجار المخدرات، بالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن إدارة ترامب تجري "مباحثات تمهيدية" مع إسرائيل وسوريا، بشأن اتفاقية أمنية محتملة بين الدولتين المتعاديتين منذ زمن طويل، وفقا لما ذكره مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون.
وأضافت تلك الوسائل أنه "بالرغم من أن التطبيع ليس مطروحا على الطاولة بعد، إلا أن المحادثات قد تمهد الطريق لدبلوماسية مستقبلية، بدءًا من الجهود المبذولة لتخفيف التوترات وتحديث الترتيبات الأمنية على طول الحدود الإسرائيلية السورية المضطربة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح أمس الأحد، بأنه اتخذ قرارا برفع العقوبات
، التي كانت مفروضة على سوريا، ليمنح دمشق فرصة للنمو وللمضي قدما، على حد قوله.
جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن تعليق ترامب، جاء ردا على سؤال حول احتمال انضمام سوريا إلى اتفاقيات "أبراهام" الخاصة بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
وقال ترامب: "لا أعرف إن كانت سوريا ستقوم بالتطبيع مع إسرائيل"، مضيفًا: "قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء بناء على طلب من بعض الدول الصديقة في المنطقة".