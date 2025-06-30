https://sarabic.ae/20250630/فرنسا-تعيد-تأهيل-37-جسرا-في-سوريا--1102211056.html

فرنسا تعيد تأهيل 37 جسرا في سوريا

فرنسا تعيد تأهيل 37 جسرا في سوريا

سبوتنيك عربي

عقدت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في سوريا، يوم الأحد، اجتماعا مع شركة "ماتيير" الفرنسية في دمشق، لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما عام 2023، بهدف تأهيل... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الاجتماع ناقش أولويات صيانة الجسور المتضررة، مع إضافة 5 جسور جديدة ليصبح العدد الإجمالي 37 بدلا من 32.وفي السياق ذاته، أكد وزير النقل السوري، يعرب بدر، على أهمية تعزيز التعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرة، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار، مشيرا إلى الحاجة لتطبيق أحدث التقنيات في تنفيذ مشاريع النقل، بما يضمن الكفاءة والجودة وتسريع وتيرة الإنجاز. يأتي هذا المشروع في ظل أضرار كبيرة لحقت بالبنية التحتية السورية، خاصة الجسور والطرق، ما يجعل تأهيلها أولوية لدعم الحركة المرورية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول المحادثات بين دمشق وتل أبيبترامب يعلق على احتمالات التطبيع بين سوريا وإسرائيل

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