https://sarabic.ae/20250630/فرنسا-تعيد-تأهيل-37-جسرا-في-سوريا--1102211056.html
فرنسا تعيد تأهيل 37 جسرا في سوريا
فرنسا تعيد تأهيل 37 جسرا في سوريا
سبوتنيك عربي
عقدت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في سوريا، يوم الأحد، اجتماعا مع شركة "ماتيير" الفرنسية في دمشق، لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما عام 2023، بهدف تأهيل... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T12:53+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الاجتماع ناقش أولويات صيانة الجسور المتضررة، مع إضافة 5 جسور جديدة ليصبح العدد الإجمالي 37 بدلا من 32.وفي السياق ذاته، أكد وزير النقل السوري، يعرب بدر، على أهمية تعزيز التعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرة، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار، مشيرا إلى الحاجة لتطبيق أحدث التقنيات في تنفيذ مشاريع النقل، بما يضمن الكفاءة والجودة وتسريع وتيرة الإنجاز. يأتي هذا المشروع في ظل أضرار كبيرة لحقت بالبنية التحتية السورية، خاصة الجسور والطرق، ما يجعل تأهيلها أولوية لدعم الحركة المرورية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول المحادثات بين دمشق وتل أبيبترامب يعلق على احتمالات التطبيع بين سوريا وإسرائيل
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
فرنسا تعيد تأهيل 37 جسرا في سوريا
12:53 GMT 30.06.2025 (تم التحديث: 12:57 GMT 30.06.2025)
عقدت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في سوريا، يوم الأحد، اجتماعا مع شركة "ماتيير" الفرنسية في دمشق، لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما عام 2023، بهدف تأهيل 37 جسرا في مختلف المناطق السورية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الاجتماع ناقش أولويات صيانة الجسور المتضررة، مع إضافة 5 جسور جديدة ليصبح العدد الإجمالي 37 بدلا من 32.
وأضافت الوكالة أنه تم الاتفاق على ترتيب الجسور حسب الأولوية، وإعداد الكشوف التقديرية للأعمال، مع تأمين التمويل اللازم لضمان سرعة التنفيذ وجودته.
وفي السياق ذاته، أكد وزير النقل السوري، يعرب بدر، على أهمية تعزيز التعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرة، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار، مشيرا إلى الحاجة لتطبيق أحدث التقنيات في تنفيذ مشاريع النقل، بما يضمن الكفاءة والجودة وتسريع وتيرة الإنجاز.
وبدوره، أعرب مدير الشركة الفرنسية، فيليب ماتيير، عن استعداد شركته لتقديم خبراتها التقنية والفنية في مجال تأهيل وبناء الجسور، مشدداً على ضرورة وضع الجداول الزمنية الأولية، والدراسات التفصيلية، بما يكفل الانطلاق الفعلي بأقرب فرصة ممكنة.
يأتي هذا المشروع في ظل أضرار كبيرة لحقت بالبنية التحتية السورية، خاصة الجسور والطرق، ما يجعل تأهيلها أولوية لدعم الحركة المرورية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.