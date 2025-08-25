الشرطة البريطانية تعتقل 140 شخصا خلال كرنفال الكاريبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
أعلنت شرطة العاصمة لندن، أمس الأحد، أنها ألقت القبض على 140 شخصا خلال كرنفال الكاريبي في منطقة نوتينغ هيل بلندن.
موسكو –سبوتنيك. حتى الساعة 7:45 مساء، بلغ إجمالي عدد الاعتقالات 140 شخصا ضمن عملية الشرطة.
نفذت 105 اعتقالات في منطقة الكرنفال نفسها، بينما نفذت 35 اعتقالا على مداخل الكرنفال نتيجة لتدخلات الشرطة الاستباقية.
من بين هذه الاعتقالات الـ 35 على مداخل الكرنفال، تم التعرف على 13 شخصا بعد استخدام تقنية التعرف المباشر على الوجه، وفقا للبيان.
ألقي القبض على 15 شخصا بتهمة الاعتداء على الشرطة، و21 بتهمة حيازة أسلحة، وأكثر من 30 بتهمة حيازة مخدرات.
أُصيب ضابط شرطة واحد.
في وقت سابق، أفادت الشرطة البريطانية باعتقال 100 شخص قبل انطلاق الكرنفال.
في أغسطس/آب 2024، أفادت صحيفة التلغراف بوفاة شخصين - مواطن بريطاني وآخر سويدي - متأثرين بجراحهما إثر تعرضهما لطعنات خلال كرنفال الكاريبي، الذي أقيم في نوتينغ هيل بلندن.
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
استطلاع: أكثر من 70% من البريطانيين يرفضون سياسة رئيس الوزراء بإيواء المهاجرين في الفنادق
00:17 GMT
كما أصيب ستة أشخاص آخرين خلال الاحتفالات، وبلغ إجمالي عدد المعتقلين خلال الاحتفالات، وفقًا لشرطة لندن، 349 شخصا، منهم 72 معتقلًا بتهمة حيازة أسلحة بيضاء.
يُقام كرنفال الكاريبي السنوي في آخر اثنين من شهر أغسطس ويوم الأحد الذي يسبقه في نوتينغ هيل بلندن منذ عام 1966.
في البداية، كان الهدف من الكرنفال توحيد المجتمع متعدد الأعراق وإنهاء الصراعات العرقية، إلا أنه يحمل في طياته سمعة سيئة - الجريمة، وتعاطي المخدرات، وأكوام القمامة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الضوضاء الذي يزعج السكان المحليين.
