الشرطة البريطانية تعتقل 140 شخصا خلال كرنفال الكاريبي
أعلنت شرطة العاصمة لندن، أمس الأحد، أنها ألقت القبض على 140 شخصا خلال كرنفال الكاريبي في منطقة نوتينغ هيل بلندن. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
موسكو –سبوتنيك. حتى الساعة 7:45 مساء، بلغ إجمالي عدد الاعتقالات 140 شخصا ضمن عملية الشرطة.نفذت 105 اعتقالات في منطقة الكرنفال نفسها، بينما نفذت 35 اعتقالا على مداخل الكرنفال نتيجة لتدخلات الشرطة الاستباقية.ألقي القبض على 15 شخصا بتهمة الاعتداء على الشرطة، و21 بتهمة حيازة أسلحة، وأكثر من 30 بتهمة حيازة مخدرات.أُصيب ضابط شرطة واحد.في وقت سابق، أفادت الشرطة البريطانية باعتقال 100 شخص قبل انطلاق الكرنفال.في أغسطس/آب 2024، أفادت صحيفة التلغراف بوفاة شخصين - مواطن بريطاني وآخر سويدي - متأثرين بجراحهما إثر تعرضهما لطعنات خلال كرنفال الكاريبي، الذي أقيم في نوتينغ هيل بلندن.كما أصيب ستة أشخاص آخرين خلال الاحتفالات، وبلغ إجمالي عدد المعتقلين خلال الاحتفالات، وفقًا لشرطة لندن، 349 شخصا، منهم 72 معتقلًا بتهمة حيازة أسلحة بيضاء.يُقام كرنفال الكاريبي السنوي في آخر اثنين من شهر أغسطس ويوم الأحد الذي يسبقه في نوتينغ هيل بلندن منذ عام 1966.في البداية، كان الهدف من الكرنفال توحيد المجتمع متعدد الأعراق وإنهاء الصراعات العرقية، إلا أنه يحمل في طياته سمعة سيئة - الجريمة، وتعاطي المخدرات، وأكوام القمامة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الضوضاء الذي يزعج السكان المحليين.
من بين هذه الاعتقالات الـ 35 على مداخل الكرنفال، تم التعرف على 13 شخصا بعد استخدام تقنية التعرف المباشر على الوجه، وفقا للبيان.
