https://sarabic.ae/20250825/باحث-في-الشأن-الدولي-قمة-ألاسكا-غيرت-مسار-الأزمة-الأوكرانية-من-خلال-الاعتراف-بحقوق-روسيا-1104107394.html
باحث في الشأن الدولي: قمة ألاسكا غيرت مسار الأزمة الأوكرانية من خلال الاعتراف بحقوق روسيا
باحث في الشأن الدولي: قمة ألاسكا غيرت مسار الأزمة الأوكرانية من خلال الاعتراف بحقوق روسيا
سبوتنيك عربي
تناول الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور طوني معلوف، القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T10:55+0000
2025-08-25T10:56+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_cf30b1c9563bf22d044929c65c795b6f.jpg
وأشار معلوف، إلى أن "الطرفين الأوروبي والأوكراني يرفضان كل المطالب الروسية، إلا أنهما سيشاركان في القمة للظهور بمظهر صانعي السلام"، معتبرا أن الجانب الأمريكي يثمن "المرونة الروسية، من خلال قبول اللقاء برئيس منتهية ولايته".وأشار معلوف، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "قمة ألاسكا أحدثت انعطافة في مسار الأزمة الأوكرانية من خلال الاعتراف بحقوق روسيا وهواجسها"، مؤكدا أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبنى وجهة النظر الروسية في ما يتعلق بأوكرانيا وضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة".وأوضح المتخصص في الشأن الروسي أن "أوروبا في مأزق كبير وترفض هذا المسار، وتصرّ على مواصلة الصراع أو إنهائه بما يتناسب مع مصالحها"، وأن "محاولة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا انعكست هزيمة عسكرية واقتصادية للأوروبيين أنفسهم، بعدما ذهبوا بعيدا في دعم نظام كييف، وفقدوا وزنهم السياسي والعسكري، ولم يعد بإمكانهم سوى تعطيل أي حل بانتظار حدث قد يساعدهم على تنفيذ مشروعهم".وأكد معلوف أن "اللقاء بين القيادتين الروسية والصينية سيكون مهمًا للغاية، وسيتناول ملفات مهمة للبحث مع احتمال عقد لقاء ثلاثي أمريكي -روسي- صيني لمناقشة الأزمة الأوكرانية وأزمات أخرى". وفي ما يتعلق بصربيا، أشار الباحث في الشأن الدولي إلى أن الأحداث الجارية هناك تندرج في إطار "الثورات الملوّنة" والضغوط الغربية على صربيا للتنازل عن كوسوفو، مقابل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في فرض عقوبات على روسيا، وهو ما ترفضه صربيا، مشيرا إلى أن "غالبية الشعب الصربي تقف إلى جانب السياسات المؤيدة لروسيا"، مشددًا على صعوبة "أخذ صربيا إلى المعسكر الأوروبي".لافروف: رد فعل الأوروبيين على لقاء بوتين وترامب يؤكد أنهم لا يرغبون بالسلام
https://sarabic.ae/20250820/وزراء-خارجية-تركيا-والمملكة-المتحدة-وألمانيا-يناقشون-قمتي-ألاسكا-وواشنطن-1103937032.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4412870d07a724e01d47a1312d804d95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

باحث في الشأن الدولي: قمة ألاسكا غيرت مسار الأزمة الأوكرانية من خلال الاعتراف بحقوق روسيا

10:55 GMT 25.08.2025 (تم التحديث: 10:56 GMT 25.08.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تناول الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور طوني معلوف، القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي.
وأشار معلوف، إلى أن "الطرفين الأوروبي والأوكراني يرفضان كل المطالب الروسية، إلا أنهما سيشاركان في القمة للظهور بمظهر صانعي السلام"، معتبرا أن الجانب الأمريكي يثمن "المرونة الروسية، من خلال قبول اللقاء برئيس منتهية ولايته".
وأشار معلوف، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "قمة ألاسكا أحدثت انعطافة في مسار الأزمة الأوكرانية من خلال الاعتراف بحقوق روسيا وهواجسها"، مؤكدا أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبنى وجهة النظر الروسية في ما يتعلق بأوكرانيا وضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة".
وأوضح المتخصص في الشأن الروسي أن "أوروبا في مأزق كبير وترفض هذا المسار، وتصرّ على مواصلة الصراع أو إنهائه بما يتناسب مع مصالحها"، وأن "محاولة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا انعكست هزيمة عسكرية واقتصادية للأوروبيين أنفسهم، بعدما ذهبوا بعيدا في دعم نظام كييف، وفقدوا وزنهم السياسي والعسكري، ولم يعد بإمكانهم سوى تعطيل أي حل بانتظار حدث قد يساعدهم على تنفيذ مشروعهم".

ولفت إلى أن هناك هوّة كبيرة بين النخب الحاكمة في أوروبا وشعوبها التي لا تريد استمرار الصراع في أوكرانيا، خصوصا في ظل التحول في البنية السياسية الأوروبية وصعود أحزاب غير تقليدية، بعدما باتت المجتمعات الأوروبية تشعر بتبعات السياسات الحكومية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد معلوف أن "اللقاء بين القيادتين الروسية والصينية سيكون مهمًا للغاية، وسيتناول ملفات مهمة للبحث مع احتمال عقد لقاء ثلاثي أمريكي -روسي- صيني لمناقشة الأزمة الأوكرانية وأزمات أخرى".
وزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والتركي هاكان فيدان قبيل المحادثات الثلاثية الأمريكية التركية الأوكرانية على هامش المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
وزراء خارجية تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا يناقشون قمتي ألاسكا وواشنطن
20 أغسطس, 01:00 GMT

وبيّن أن رفض أوكرانيا للدور الصيني يأتي، في جزء منه، نتيجة الضغط الأمريكي الرامي إلى سحب أي دور لبكين في أوراسيا"، مؤكدا أن "الموقف الصيني لن يتبدل تجاه روسيا رغم الضغوط الأمريكية".

وفي ما يتعلق بصربيا، أشار الباحث في الشأن الدولي إلى أن الأحداث الجارية هناك تندرج في إطار "الثورات الملوّنة" والضغوط الغربية على صربيا للتنازل عن كوسوفو، مقابل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في فرض عقوبات على روسيا، وهو ما ترفضه صربيا، مشيرا إلى أن "غالبية الشعب الصربي تقف إلى جانب السياسات المؤيدة لروسيا"، مشددًا على صعوبة "أخذ صربيا إلى المعسكر الأوروبي".
لافروف: رد فعل الأوروبيين على لقاء بوتين وترامب يؤكد أنهم لا يرغبون بالسلام
