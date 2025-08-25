https://sarabic.ae/20250825/باحث-في-الشأن-الدولي-قمة-ألاسكا-غيرت-مسار-الأزمة-الأوكرانية-من-خلال-الاعتراف-بحقوق-روسيا-1104107394.html

باحث في الشأن الدولي: قمة ألاسكا غيرت مسار الأزمة الأوكرانية من خلال الاعتراف بحقوق روسيا

باحث في الشأن الدولي: قمة ألاسكا غيرت مسار الأزمة الأوكرانية من خلال الاعتراف بحقوق روسيا

سبوتنيك عربي

تناول الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور طوني معلوف، القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير... 25.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-25T10:55+0000

2025-08-25T10:55+0000

2025-08-25T10:56+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_cf30b1c9563bf22d044929c65c795b6f.jpg

وأشار معلوف، إلى أن "الطرفين الأوروبي والأوكراني يرفضان كل المطالب الروسية، إلا أنهما سيشاركان في القمة للظهور بمظهر صانعي السلام"، معتبرا أن الجانب الأمريكي يثمن "المرونة الروسية، من خلال قبول اللقاء برئيس منتهية ولايته".وأشار معلوف، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "قمة ألاسكا أحدثت انعطافة في مسار الأزمة الأوكرانية من خلال الاعتراف بحقوق روسيا وهواجسها"، مؤكدا أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبنى وجهة النظر الروسية في ما يتعلق بأوكرانيا وضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة".وأوضح المتخصص في الشأن الروسي أن "أوروبا في مأزق كبير وترفض هذا المسار، وتصرّ على مواصلة الصراع أو إنهائه بما يتناسب مع مصالحها"، وأن "محاولة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا انعكست هزيمة عسكرية واقتصادية للأوروبيين أنفسهم، بعدما ذهبوا بعيدا في دعم نظام كييف، وفقدوا وزنهم السياسي والعسكري، ولم يعد بإمكانهم سوى تعطيل أي حل بانتظار حدث قد يساعدهم على تنفيذ مشروعهم".وأكد معلوف أن "اللقاء بين القيادتين الروسية والصينية سيكون مهمًا للغاية، وسيتناول ملفات مهمة للبحث مع احتمال عقد لقاء ثلاثي أمريكي -روسي- صيني لمناقشة الأزمة الأوكرانية وأزمات أخرى". وفي ما يتعلق بصربيا، أشار الباحث في الشأن الدولي إلى أن الأحداث الجارية هناك تندرج في إطار "الثورات الملوّنة" والضغوط الغربية على صربيا للتنازل عن كوسوفو، مقابل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في فرض عقوبات على روسيا، وهو ما ترفضه صربيا، مشيرا إلى أن "غالبية الشعب الصربي تقف إلى جانب السياسات المؤيدة لروسيا"، مشددًا على صعوبة "أخذ صربيا إلى المعسكر الأوروبي".لافروف: رد فعل الأوروبيين على لقاء بوتين وترامب يؤكد أنهم لا يرغبون بالسلام

https://sarabic.ae/20250820/وزراء-خارجية-تركيا-والمملكة-المتحدة-وألمانيا-يناقشون-قمتي-ألاسكا-وواشنطن-1103937032.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا