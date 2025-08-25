https://sarabic.ae/20250825/سفير-بكين-بموسكو-مدينة-تيانجين-تستعد-لاحتضان-قمة-استثنائية-لمنظمة-شنغهاي-للتعاون-1104099508.html
سفير بكين بموسكو: مدينة تيانجين تستعد لاحتضان قمة استثنائية لمنظمة شنغهاي للتعاون
موسكو –سبوتنيك. وقال هانغ هوي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "اجتماعا لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون سيعقد هذا العام في تيانجين في الفترة من 31 أغسطس/ آب إلى 1 سبتمبر/ أيلول. وسيحضره أكثر من 20 رئيس دولة، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى رؤساء 10 منظمات دولية".وأضاف: "ستكون هذه القمة الأكبر منذ تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، مما يظهر التطلعات المشتركة للدول الأعضاء لتعميق التعاون ويجذب اهتماما كبيرً من المجتمع الدولي".منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم روسيا والصين والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. انضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في القمة التي عقدت في أستانا في 4 يوليو 2024. الدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، ودول شركاء الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.
سفير بكين بموسكو: مدينة تيانجين تستعد لاحتضان قمة استثنائية لمنظمة شنغهاي للتعاون
02:00 GMT 25.08.2025 (تم التحديث: 02:17 GMT 25.08.2025)
أعلن السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانغ هوي، أن مدينة تيانجين تستعد لاحتضان قمة استثنائية لمنظمة شنغهاي للتعاون، وُصفت بأنها الأكبر منذ تأسيس المنظمة عام 2001.
موسكو –سبوتنيك. وقال هانغ هوي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "اجتماعا لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون سيعقد هذا العام في تيانجين في الفترة من 31 أغسطس/ آب إلى 1 سبتمبر/ أيلول. وسيحضره أكثر من 20 رئيس دولة، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى رؤساء 10 منظمات دولية
".
وأضاف: "ستكون هذه القمة الأكبر منذ تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، مما يظهر التطلعات المشتركة للدول الأعضاء لتعميق التعاون ويجذب اهتماما كبيرً من المجتمع الدولي".
منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم روسيا والصين والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. انضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في القمة التي عقدت في أستانا في 4 يوليو 2024.
الدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، ودول شركاء الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.