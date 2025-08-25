طائر اللقلق الأبيض "جوهرة السماء" التي استوطنت مدينة المرج الليبية... فيديو

عربي
الأمين العام لـ"حزب الله": لبنان بحاجة إلى استعادة سيادته على أرضه
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250825/طائر-اللقلق-الأبيض-جوهرة-السماء-التي-استوطنت-مدينة-المرج-الليبية-فيديو-1104113335.html
طائر اللقلق الأبيض "جوهرة السماء" التي استوطنت مدينة المرج الليبية... فيديو
طائر اللقلق الأبيض "جوهرة السماء" التي استوطنت مدينة المرج الليبية... فيديو
سبوتنيك عربي
تعج بلدان شمال أفريقيا بالحياة البرية المتنوعة بكل أشكالها برا وجوا وبحرا، وتتميز ليبيا بموقع يتوسط تلك البلدان، بشريط ساحلي طويل يشهد هجرات جماعية وموسمية... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T13:52+0000
2025-08-25T14:16+0000
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104112885_0:0:1685:947_1920x0_80_0_0_18674b3f754f0f01442f6e81ca152c43.png
وأنتجت وكالة الأنباء الليبية فيديو وثائقي، تنشره وكالة "سبوتنيك" في إطار اتفاقية التعاون بين وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك"، ووكالة الأنباء الليبية "LANA". ويتميز اللقلق الأبيض عن غيره من الطيور المهاجرة، التي تهاجر بمجموعات منسقة منتظمة، حيث يهاجر بأسراب ضخمة غير منتظمة تصل لمئات الألاف.وهو طائر غير قاطن في أغلب مناطق تواجده بالبلدان العربية، باستثناء مناطق محدودة في شمال أفريقيا، ومنها مدينة المرج، التي تجذبه بسبب وفرة الغذاء، والأشجار الضخمة، المناسبة لبناء الأعشاش. ويحظى اللقلق الأبيض بألقاب عديدة، حيث يسمى بـ"العنز" في ليبيا ومصر، لضخامته، ويسمى في تونس بالـ"حاج قاسم"، لمرافقته قوافل الحجاج، وبالـ"لارج" في الجزائر والمغرب، وأبو السعد في بلاد الشام.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104112885_181:0:1444:947_1920x0_80_0_0_19d78f431681bcaa6bccfed893066a3d.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

طائر اللقلق الأبيض "جوهرة السماء" التي استوطنت مدينة المرج الليبية... فيديو

13:52 GMT 25.08.2025 (تم التحديث: 14:16 GMT 25.08.2025)
© Photo / LANAطائر اللقلق الأبيض "جوهرة السماء" التي استوطنت مدينة المرج الليبية
طائر اللقلق الأبيض جوهرة السماء التي استوطنت مدينة المرج الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© Photo / LANA
تابعنا عبر
تعج بلدان شمال أفريقيا بالحياة البرية المتنوعة بكل أشكالها برا وجوا وبحرا، وتتميز ليبيا بموقع يتوسط تلك البلدان، بشريط ساحلي طويل يشهد هجرات جماعية وموسمية للطيور النادرة، ويعد طائر اللقلق الأبيض الملقب بـ"العنز" أو "الحاج قاسم" أو "أبو سعد"، أحد بدائع الخلق، التي تصنف من أضخم الطيور المهاجرة استوطنت مدينة المرج.
وأنتجت وكالة الأنباء الليبية فيديو وثائقي، تنشره وكالة "سبوتنيك" في إطار اتفاقية التعاون بين وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك"، ووكالة الأنباء الليبية "LANA".

وتقطع أسراب اللقلق الأبيض آلاف الكيلومترات مهاجرة، طلبا للغذاء الوفير والدفء، وتختلف المسافات التي يقطعها حسب الظروف المناخية، ومسار الهجرة، ولكنها تتراوح بين 10 و20 ألف كيلو مترا.

ويتميز اللقلق الأبيض عن غيره من الطيور المهاجرة، التي تهاجر بمجموعات منسقة منتظمة، حيث يهاجر بأسراب ضخمة غير منتظمة تصل لمئات الألاف.
وهو طائر غير قاطن في أغلب مناطق تواجده بالبلدان العربية، باستثناء مناطق محدودة في شمال أفريقيا، ومنها مدينة المرج، التي تجذبه بسبب وفرة الغذاء، والأشجار الضخمة، المناسبة لبناء الأعشاش.

وتساعد التيارات الهوائية الدافئة طيور اللقلق على التحليق، وقطع المسافات الطويلة بأقل جهد، حيث تتجنب عبور البحر المتوسط، في هجرتها من مكان تكاثرها في أوروبا إلى أفريقيا في فصل الخريف، حيث تختار الهجرة من مقضيق جبل طارق غربا، أو مضيق البوسفور شرقا.

ويحظى اللقلق الأبيض بألقاب عديدة، حيث يسمى بـ"العنز" في ليبيا ومصر، لضخامته، ويسمى في تونس بالـ"حاج قاسم"، لمرافقته قوافل الحجاج، وبالـ"لارج" في الجزائر والمغرب، وأبو السعد في بلاد الشام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала