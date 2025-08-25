طائر اللقلق الأبيض "جوهرة السماء" التي استوطنت مدينة المرج الليبية... فيديو
13:52 GMT 25.08.2025 (تم التحديث: 14:16 GMT 25.08.2025)
© Photo / LANAطائر اللقلق الأبيض "جوهرة السماء" التي استوطنت مدينة المرج الليبية
© Photo / LANA
تعج بلدان شمال أفريقيا بالحياة البرية المتنوعة بكل أشكالها برا وجوا وبحرا، وتتميز ليبيا بموقع يتوسط تلك البلدان، بشريط ساحلي طويل يشهد هجرات جماعية وموسمية للطيور النادرة، ويعد طائر اللقلق الأبيض الملقب بـ"العنز" أو "الحاج قاسم" أو "أبو سعد"، أحد بدائع الخلق، التي تصنف من أضخم الطيور المهاجرة استوطنت مدينة المرج.
وأنتجت وكالة الأنباء الليبية فيديو وثائقي، تنشره وكالة "سبوتنيك" في إطار اتفاقية التعاون بين وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك"، ووكالة الأنباء الليبية "LANA".
وتقطع أسراب اللقلق الأبيض آلاف الكيلومترات مهاجرة، طلبا للغذاء الوفير والدفء، وتختلف المسافات التي يقطعها حسب الظروف المناخية، ومسار الهجرة، ولكنها تتراوح بين 10 و20 ألف كيلو مترا.
ويتميز اللقلق الأبيض عن غيره من الطيور المهاجرة، التي تهاجر بمجموعات منسقة منتظمة، حيث يهاجر بأسراب ضخمة غير منتظمة تصل لمئات الألاف.
وهو طائر غير قاطن في أغلب مناطق تواجده بالبلدان العربية، باستثناء مناطق محدودة في شمال أفريقيا، ومنها مدينة المرج، التي تجذبه بسبب وفرة الغذاء، والأشجار الضخمة، المناسبة لبناء الأعشاش.
وتساعد التيارات الهوائية الدافئة طيور اللقلق على التحليق، وقطع المسافات الطويلة بأقل جهد، حيث تتجنب عبور البحر المتوسط، في هجرتها من مكان تكاثرها في أوروبا إلى أفريقيا في فصل الخريف، حيث تختار الهجرة من مقضيق جبل طارق غربا، أو مضيق البوسفور شرقا.
ويحظى اللقلق الأبيض بألقاب عديدة، حيث يسمى بـ"العنز" في ليبيا ومصر، لضخامته، ويسمى في تونس بالـ"حاج قاسم"، لمرافقته قوافل الحجاج، وبالـ"لارج" في الجزائر والمغرب، وأبو السعد في بلاد الشام.