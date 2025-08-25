عربي
طفرة علمية.. جسر جديد يربط عالم الأحياء بتقنيات الكم
طفرة علمية.. جسر جديد يربط عالم الأحياء بتقنيات الكم
أعلنت جامعة شيكاغو عن تحقيق طفرة في مجال التكنولوجيا الكمومية باستخدام الخلايا البيولوجية، حيث قام باحثون من كلية بريتزكر للهندسة الجزيئية بالجامعة بتحويل... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال موقع " tomorrowsworldtoday" العلمي، إن هذا الإنجاز الكبير يعد جسرا يربط بين الأنظمة البيولوجية والتكنولوجيا الكمومية.يؤكد الباحثون أن البروتين الكمي الجديد يعمل كمستشعر كمي قادر على رصد التغيرات الدقيقة داخل العمليات البيولوجية، اعتمد نهج الفريق على تطوير كوبيت من نظام بيولوجي بدلا من محاولة تكييف مستشعر كمي تقليدي مع بيئة بيولوجية.وصرح ديفيد أوشالوم، الباحث الرئيسي المشارك، أنه "بدلا من أخذ مستشعر كمي تقليدي ومحاولة تمويهه لدخول نظام بيولوجي، أردنا استكشاف فكرة استخدام نظام بيولوجي نفسه وتطويره إلى كوبيت".يعتقد الباحثون أن الخلايا قد تتمكن يوماً ما من بناء بروتينات كوبيت مباشرة، تكون أقوى من أجهزة الاستشعار الكمومية الحالية.وقال بيتر مورر، الباحث الرئيسي المشارك: "لا تفتح نتائجنا طرقا جديدة للاستشعار الكمومي داخل الأنظمة الحية فحسب، بل تقدم أيضا نهجا مختلفاً جذرياً لتصميم المواد الكمومية، يمكننا تحديدا الآن البدء في استخدام أدوات الطبيعة الخاصة بالتطور والتجميع الذاتي للتغلب على بعض المعوقات التي تواجهها تكنولوجيا الكم الحالية".
أعلنت جامعة شيكاغو عن تحقيق طفرة في مجال التكنولوجيا الكمومية باستخدام الخلايا البيولوجية، حيث قام باحثون من كلية بريتزكر للهندسة الجزيئية بالجامعة بتحويل بروتين من الخلايا الحية إلى بت كمي (كوبيت) وظيفي.
وقال موقع " tomorrowsworldtoday" العلمي، إن هذا الإنجاز الكبير يعد جسرا يربط بين الأنظمة البيولوجية والتكنولوجيا الكمومية.
يؤكد الباحثون أن البروتين الكمي الجديد يعمل كمستشعر كمي قادر على رصد التغيرات الدقيقة داخل العمليات البيولوجية، اعتمد نهج الفريق على تطوير كوبيت من نظام بيولوجي بدلا من محاولة تكييف مستشعر كمي تقليدي مع بيئة بيولوجية.
وصرح ديفيد أوشالوم، الباحث الرئيسي المشارك، أنه "بدلا من أخذ مستشعر كمي تقليدي ومحاولة تمويهه لدخول نظام بيولوجي، أردنا استكشاف فكرة استخدام نظام بيولوجي نفسه وتطويره إلى كوبيت".
يعتقد الباحثون أن الخلايا قد تتمكن يوماً ما من بناء بروتينات كوبيت مباشرة، تكون أقوى من أجهزة الاستشعار الكمومية الحالية.
وقال بيتر مورر، الباحث الرئيسي المشارك: "لا تفتح نتائجنا طرقا جديدة للاستشعار الكمومي داخل الأنظمة الحية فحسب، بل تقدم أيضا نهجا مختلفاً جذرياً لتصميم المواد الكمومية، يمكننا تحديدا الآن البدء في استخدام أدوات الطبيعة الخاصة بالتطور والتجميع الذاتي للتغلب على بعض المعوقات التي تواجهها تكنولوجيا الكم الحالية".
