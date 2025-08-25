عربي
مدير شركة "كونتانت بريدج" يكشف عن تعاون سينمائي جديد مع روسيا ... فيديو
مدير شركة "كونتانت بريدج" يكشف عن تعاون سينمائي جديد مع روسيا ... فيديو
كشف روني متري المدير العام لشركة "كونتانت بريدج" عن تعاون مع روسيا خلال أسبوع موسكو الدولي للسينما ونقل الأفلام الروسية للعالم العربي. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
مدير شركة "كونتانت بريدج" يكشف عن تعاون سينمائي جديد مع روسيا ... فيديو

كشف روني متري المدير العام لشركة "كونتانت بريدج" عن تعاون مع روسيا خلال أسبوع موسكو الدولي للسينما ونقل الأفلام الروسية للعالم العربي.
تطورا وأن نصور في روسيا لما تتمتع به من طبيعة خلابة وأماكن مغرية للتصوير خاصة وأننا من خلال السينما نخبر قصة شعب كامل في ساعة ونصف.
انطلقت فعاليات أسبوع موسكو الدولي للسينما بمشاركة عربية من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
ويبحث المشاركون صناعة السينما في العصر الحديث والتحديات التي يمكن أن تغير المهنة إذا استطاع الذكاء الاصطناعي أداء أصوات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية دون تدخل بشري.
في هذا السياق، أشاد المدير التنفيذي والمنتج في شركة الحمراء للإنتاج، علي معصراني، بما يقدمه أسبوع موسكو الدولي للسينما من قيمة مضافة للتجربة العربية، مؤكدا في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، أن الاهتمام العربي بالمشاركة يزداد عاما بعد آخر بفضل التسهيلات التي توفرها موسكو في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.
كما وصف العاصمة الروسية بأنها وجهة جاذبة للتصوير السينمائي لما تتميز به من تنوع جغرافي وجمال عمراني، إلى جانب الدعم الذي تقدمه الحكومة الروسية للمنتجين وصناع السينما.
بدوره أعرب رئيس لجنة أبوظبي للأفلام، سمير الجابري، عن أمله في تبادل الخبرات مع الجانب الروسي في مجال صناعة السينما.
وقال في حديث لـ"سبوتنيك"، على هامش أسبوع موسكو الدولي للسينما: "إن اختيار مواقع التصوير يعتمد على عدة عوامل، منها البيئة، والجانب المادي، والخبرات المتاحة".
كما تطرّق الجابري إلى فيلم "فتى الجبل" الذي حصد أكثر من 22 جائزة عالمية، موضحا أنه لاقى هذا النجاح لأنه تناول قضية إنسانية عميقة.
كما سيتضمن برنامج الفعاليات أكثر من 30 جلسة، يناقش فيها المشاركون أهم الاتجاهات في تطويرصناعة السينما في روسيا والعالم. وفي الوقت نفسه، ستُعقد لقاءات مع خبراء وعروض تقديمية لمشاريع دولية في ثلاث قاعات في مركز موسكو لصناعة السينما "موسكينو" للأفلام.
كما ستجوب أول شاحنة كينوتراك شوارع موسكو، وهي سينما متنقلة فريدة من نوعها في الهواء الطلق، وقد أصبحت جزءا من برنامج أسبوع موسكو السينمائي الدولي. ستعرض أفلاما في أكثر من عشرة مواقع شهيرة في المدينة، محولةً أماكن غير متوقعة إلى دور سينما مريحة.
