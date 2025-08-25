عربي
مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم مروحية تدريب في جزيرة وايت البريطانية
مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم مروحية تدريب في جزيرة وايت البريطانية
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة هامبشاير أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخر بجروح خطيرة اليوم الإثنين إثر تحطم مروحية في جزيرة وايت قبالة الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة أثناء درس...
مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم مروحية تدريب في جزيرة وايت البريطانية

20:19 GMT 25.08.2025
© AP Photo / Armando Babaniهبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة "يوروفايتر تايفون" الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـ"الناتو" في ألبانيا غربي البلقان.
هبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة يوروفايتر تايفون الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـالناتو في ألبانيا غربي البلقان. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Armando Babani
تابعنا عبر
أعلنت شرطة هامبشاير أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخر بجروح خطيرة اليوم الإثنين إثر تحطم مروحية في جزيرة وايت قبالة الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة أثناء درس تدريب على الطيران.
وأفادت قناة "سكاي نيوز" في وقت سابق من اليوم بتحطم مروحية في حقل بجزيرة وايت.
وقالت الشرطة، وفقا لما نقلته عنها "سكاي نيوز": "نؤكد مقتل ثلاثة أشخاص إثر تحطم مروحية في جزيرة وايت هذا الصباح. كان على متنها أربعة أشخاص، أحدهم يرقد حاليًا في المستشفى في حالة خطيرة".
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الشركة المشغلة نورثمبريا هليكوبتر قولها إن إحدى طائراتها، وهي من طراز "جي-أو.سي.إل.في"، تعرضت لحادث في أثناء تدريب.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
أمريكا تدرس فرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين بسبب قانون الخدمات الرقمية
20:03 GMT

وذكرت الشرطة في وقت سابق أن الطائرة سقطت في حقل بالقرب من فينتنور.

وأضافت شركة نورثمبريا في بيان لها أن أربعة أشخاص، بمن فيهم الطيار، كانوا على متن الطائرة التي أقلعت من مطار سانداون القريب الساعة التاسعة صباحا.
وأوضحت هيئة إسعاف هامبشاير وجزيرة وايت الجوية أنه تم إرسال فريق رعاية حرجة، يضم طبيبًا ومسعفًا متخصصًا، إلى موقع الحادث، إلى جانب سيارات إطفاء ومركبات طوارئ أخرى.
