مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم مروحية تدريب في جزيرة وايت البريطانية
أعلنت شرطة هامبشاير أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخر بجروح خطيرة اليوم الإثنين إثر تحطم مروحية في جزيرة وايت قبالة الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة أثناء درس تدريب على الطيران.
وأفادت قناة "سكاي نيوز" في وقت سابق من اليوم بتحطم مروحية في حقل بجزيرة وايت.
وقالت الشرطة، وفقا لما نقلته عنها "سكاي نيوز": "نؤكد مقتل ثلاثة أشخاص إثر تحطم مروحية في جزيرة وايت هذا الصباح. كان على متنها أربعة أشخاص، أحدهم يرقد حاليًا في المستشفى في حالة خطيرة".
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الشركة المشغلة نورثمبريا هليكوبتر قولها إن إحدى طائراتها، وهي من طراز "جي-أو.سي.إل.في"، تعرضت لحادث في أثناء تدريب.
وذكرت الشرطة في وقت سابق أن الطائرة سقطت في حقل بالقرب من فينتنور.
وأضافت شركة نورثمبريا في بيان لها أن أربعة أشخاص، بمن فيهم الطيار، كانوا على متن الطائرة التي أقلعت من مطار سانداون القريب الساعة التاسعة صباحا.
وأوضحت هيئة إسعاف هامبشاير وجزيرة وايت الجوية أنه تم إرسال فريق رعاية حرجة، يضم طبيبًا ومسعفًا متخصصًا، إلى موقع الحادث، إلى جانب سيارات إطفاء ومركبات طوارئ أخرى.