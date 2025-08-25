عربي
أمساليوم
بث مباشر
منظمة التعاون الإسلامي: نرفض تصريحات نتنياهو غير المسؤولة بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"
منظمة التعاون الإسلامي: نرفض تصريحات نتنياهو غير المسؤولة بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"
سبوتنيك عربي
دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، "مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني". 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T14:25+0000
2025-08-25T14:25+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
منظمة التعاون الإسلامي
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103564468_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_c368b13e498cc43c3873bed444801fb6.jpg
وأكد البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، دعمه لجهود قطر ومصر وأمريكا الرامية لوقف إطلاق النار في غزة، مطالبا بفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل كاف ودون عوائق لغزة.وأدان البيان "تعنت إسرائيل ورفضها الاستجابة لمحاولات التوصل لتهدئة بغزة"، داعيا لضمان حرية عمل وكالات الإغاثة بغزة وفي مقدمتها وكالة الأونروا. وأعلنت المنظمة رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير المسؤولة بشأن رؤية إسرائيل الكبرى، مؤكدة "ضرورة تولي حكومة فلسطين مسؤولياتها بكل أنحاء الأرض المحتلة". ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، "مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".
وأكد البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، دعمه لجهود قطر ومصر وأمريكا الرامية لوقف إطلاق النار في غزة، مطالبا بفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل كاف ودون عوائق لغزة.
وأدان البيان "تعنت إسرائيل ورفضها الاستجابة لمحاولات التوصل لتهدئة بغزة"، داعيا لضمان حرية عمل وكالات الإغاثة بغزة وفي مقدمتها وكالة الأونروا.
وأعلنت المنظمة رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير المسؤولة بشأن رؤية إسرائيل الكبرى، مؤكدة "ضرورة تولي حكومة فلسطين مسؤولياتها بكل أنحاء الأرض المحتلة".
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
