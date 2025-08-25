https://sarabic.ae/20250825/منظمة-التعاون-الإسلامي-نرفض-تصريحات-نتنياهو-غير-المسؤولة-بشأن-رؤية-إسرائيل-الكبرى-1104114211.html

منظمة التعاون الإسلامي: نرفض تصريحات نتنياهو غير المسؤولة بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"

منظمة التعاون الإسلامي: نرفض تصريحات نتنياهو غير المسؤولة بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"

سبوتنيك عربي

دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، "مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني". 25.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-25T14:25+0000

2025-08-25T14:25+0000

2025-08-25T14:25+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

منظمة التعاون الإسلامي

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103564468_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_c368b13e498cc43c3873bed444801fb6.jpg

وأكد البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، دعمه لجهود قطر ومصر وأمريكا الرامية لوقف إطلاق النار في غزة، مطالبا بفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل كاف ودون عوائق لغزة.وأدان البيان "تعنت إسرائيل ورفضها الاستجابة لمحاولات التوصل لتهدئة بغزة"، داعيا لضمان حرية عمل وكالات الإغاثة بغزة وفي مقدمتها وكالة الأونروا. وأعلنت المنظمة رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير المسؤولة بشأن رؤية إسرائيل الكبرى، مؤكدة "ضرورة تولي حكومة فلسطين مسؤولياتها بكل أنحاء الأرض المحتلة". ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250825/مصر-تدعو-إلى-ضغط-دولي-على-إسرائيل-لقبول-مقترح-التهدئة-في-قطاع-غزة-1104113028.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, منظمة التعاون الإسلامي, أخبار العالم الآن, العالم العربي