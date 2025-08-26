إيران تدرس الرد على قرار أستراليا بطرد سفيرها

عربي
القوات الروسية تحسن تموضعها وتسيطر على نقاط حاكمة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران تدرس الرد على قرار أستراليا بطرد سفيرها
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن "اتهامات أستراليا لطهران بتنفيذ هجمات معادية لليهود مرفوضة"، مؤكدة أنها تدرس الرد على قرارها طرد سفيرها. 26.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، إن "سياسات إيران لا تعادي اليهودية ومزاعم أستراليا زائفة"، مؤكدا أن "قرار أستراليا ضد العلاقات الثنائية متأثر بالشؤون الداخلية الأسترالية".وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، في وقت سابق اليوم، أن حكومته قررت طرد السفير الإيراني من البلاد، متهمة طهران بالوقوف خلف هجومين معاديين للسامية في ملبورن وسيدني.وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي: "كانت هذه أعمال عدوان استثنائية وخطيرة نفذتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية، كانت محاولات لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة في مجتمعنا".وتابع ألبانيزي: "جميع الدبلوماسيين الأستراليين في إيران أصبحوا في أمان داخل دولة ثالثة بعد التوترات الأخيرة"، مؤكداً أنه سيشرع في إدراج الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، خلال مؤتمر صحافي إن أستراليا منحت السفير الإيراني وثلاثة مسؤولين إيرانيين آخرين مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد.وتوجد سفارة أسترالية في طهران منذ العام 1968. وتعد هذه المرة الأولى التي تطرد فيها كانبيرا سفيرا منذ الحرب العالمية الثانية.ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعرضت منازل ومدارس ومعابد يهودية ومركبات في أستراليا لأعمال تخريب.
إيران تدرس الرد على قرار أستراليا بطرد سفيرها

08:40 GMT 26.08.2025
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن "اتهامات أستراليا لطهران بتنفيذ هجمات معادية لليهود مرفوضة"، مؤكدة أنها تدرس الرد على قرارها طرد سفيرها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، إن "سياسات إيران لا تعادي اليهودية ومزاعم أستراليا زائفة"، مؤكدا أن "قرار أستراليا ضد العلاقات الثنائية متأثر بالشؤون الداخلية الأسترالية".
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، في وقت سابق اليوم، أن حكومته قررت طرد السفير الإيراني من البلاد، متهمة طهران بالوقوف خلف هجومين معاديين للسامية في ملبورن وسيدني.
مستوطن إسرائيلي يحمل علم إسرائيل، 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
أستراليا تستدعي سفير إيران لتحديده 2027 عاما لـ"محو إسرائيل من الوجود"
6 أغسطس 2024, 08:48 GMT
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي: "كانت هذه أعمال عدوان استثنائية وخطيرة نفذتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية، كانت محاولات لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة في مجتمعنا".
وتابع ألبانيزي: "جميع الدبلوماسيين الأستراليين في إيران أصبحوا في أمان داخل دولة ثالثة بعد التوترات الأخيرة"، مؤكداً أنه سيشرع في إدراج الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".
وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، خلال مؤتمر صحافي إن أستراليا منحت السفير الإيراني وثلاثة مسؤولين إيرانيين آخرين مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد.
وتوجد سفارة أسترالية في طهران منذ العام 1968. وتعد هذه المرة الأولى التي تطرد فيها كانبيرا سفيرا منذ الحرب العالمية الثانية.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعرضت منازل ومدارس ومعابد يهودية ومركبات في أستراليا لأعمال تخريب.
