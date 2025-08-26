https://sarabic.ae/20250826/إيران-تدرس-الرد-على-قرار-أستراليا-بطرد-سفيرها-1104135344.html
إيران تدرس الرد على قرار أستراليا بطرد سفيرها
إيران تدرس الرد على قرار أستراليا بطرد سفيرها
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن "اتهامات أستراليا لطهران بتنفيذ هجمات معادية لليهود مرفوضة"، مؤكدة أنها تدرس الرد على قرارها طرد سفيرها. 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T08:40+0000
2025-08-26T08:40+0000
2025-08-26T08:40+0000
إيران
أخبار إيران
أستراليا
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، إن "سياسات إيران لا تعادي اليهودية ومزاعم أستراليا زائفة"، مؤكدا أن "قرار أستراليا ضد العلاقات الثنائية متأثر بالشؤون الداخلية الأسترالية".وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، في وقت سابق اليوم، أن حكومته قررت طرد السفير الإيراني من البلاد، متهمة طهران بالوقوف خلف هجومين معاديين للسامية في ملبورن وسيدني.وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي: "كانت هذه أعمال عدوان استثنائية وخطيرة نفذتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية، كانت محاولات لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة في مجتمعنا".وتابع ألبانيزي: "جميع الدبلوماسيين الأستراليين في إيران أصبحوا في أمان داخل دولة ثالثة بعد التوترات الأخيرة"، مؤكداً أنه سيشرع في إدراج الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، خلال مؤتمر صحافي إن أستراليا منحت السفير الإيراني وثلاثة مسؤولين إيرانيين آخرين مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد.وتوجد سفارة أسترالية في طهران منذ العام 1968. وتعد هذه المرة الأولى التي تطرد فيها كانبيرا سفيرا منذ الحرب العالمية الثانية.ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعرضت منازل ومدارس ومعابد يهودية ومركبات في أستراليا لأعمال تخريب.
https://sarabic.ae/20240806/أستراليا-تستدعي-سفير-إيران-لتحديده-2027-عاما-لـمحو-إسرائيل-من-الوجود-1091459727.html
إيران
أخبار إيران
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أستراليا, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أستراليا, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تدرس الرد على قرار أستراليا بطرد سفيرها
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن "اتهامات أستراليا لطهران بتنفيذ هجمات معادية لليهود مرفوضة"، مؤكدة أنها تدرس الرد على قرارها طرد سفيرها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، إن "سياسات إيران لا تعادي اليهودية ومزاعم أستراليا زائفة"، مؤكدا أن "قرار أستراليا ضد العلاقات الثنائية متأثر بالشؤون الداخلية الأسترالية".
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، في وقت سابق اليوم، أن حكومته قررت طرد السفير الإيراني من البلاد
، متهمة طهران بالوقوف خلف هجومين معاديين للسامية في ملبورن وسيدني.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي: "كانت هذه أعمال عدوان استثنائية وخطيرة نفذتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية، كانت محاولات لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة في مجتمعنا".
وتابع ألبانيزي: "جميع الدبلوماسيين الأستراليين في إيران أصبحوا في أمان داخل دولة ثالثة بعد التوترات الأخيرة"، مؤكداً أنه سيشرع في إدراج الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".
وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، خلال مؤتمر صحافي إن أستراليا منحت السفير الإيراني وثلاثة مسؤولين إيرانيين آخرين مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد.
وتوجد سفارة أسترالية في طهران منذ العام 1968. وتعد هذه المرة الأولى التي تطرد فيها كانبيرا سفيرا منذ الحرب العالمية الثانية.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعرضت منازل ومدارس ومعابد يهودية ومركبات في أستراليا لأعمال تخريب.