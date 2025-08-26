https://sarabic.ae/20250826/الدفاع-العراقية-تكشف-عن-استراتيجية-متكاملة-لاستخدام-الطائرات-المسيرة-1104132128.html
جاء ذلك في تصريح لمدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي، يوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، التي أشارت إلى تأكيده أن بغداد أصبح لديها استراتيجية متكاملة لتوظيف الطائرات المسيرة في مهام المراقبة ومعالجة الأهداف ذات الطبيعة المعقدة.ولفت الخفاجي إلى أن العراق يمتلك حاليا عددا من الطائرات المتطورة القادرة على تنفيذ مهام المراقبة بدقة عالية، مع خطط مستقبلية لاستخدام أنواع أخرى أكثر تطورا لمقاومة التشويش والتعامل مع بيئة الحرب الإلكترونية.وأضاف الخفاجي أن قيادة طيران الجيش ومديرية الاستخبارات العسكرية تباشران بالفعل في تشغيل هذه المنظومات، فيما يجري الإعداد لزيادة قدرات العراق في هذا المجال.وأشار إلى أن وزارة الدفاع تتعاون مع بعثة حلف الناتو في العراق في إطار التدريب المشترك والتمارين التعبوية، حيث شاركت القوات العراقية خلال السنوات الماضية في تدريبات متقدمة مع قوات خاصة وأجهزة مكافحة الإرهاب وقوات جوية من دول صديقة.وأكد أن الوزارة أصدرت الاستراتيجية العسكرية الخاصة بالجيش العراقي، والتي تستند إلى تطوير العقيدة القتالية، وتحديث التسليح، وتعزيز التقنيات الحديثة بما يتلاءم مع التحديات الأمنية.
