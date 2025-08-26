https://sarabic.ae/20250826/الرئيس-المصري-يستقبل-نظيره-الإماراتي-في-زيارة-تحمل-أبعادا-استراتيجية-واقتصادية-1104134293.html
الرئيس المصري يستقبل نظيره الإماراتي في زيارة تحمل أبعادا استراتيجية واقتصادية
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، الذي بدأ زيارة رسمية إلى مصر، مساء الاثنين، تستمر عدة أيام.
وذكر الموقع الرسمي للرئاسة المصرية أن الزيارة تؤكد على الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين.وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن المباحثات بين الجانبين تركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك، إلى جانب بحث الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأكد الجانبان حرصهما على دعم الأمن القومي العربي والتنسيق في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى التوسع في مشروعات البنية التحتية.كما تناولت المباحثات ضخ استثمارات إماراتية جديدة في قطاعات اللوجستيات والطاقة المتجددة، وتعزيز التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن مساهمة الإمارات في تمويل مشروعات النقل والموانئ الذكية.وبحسب موقع "مبتدا" المصري، فقد سجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات قفزة من 2.21 مليار دولار في 2023 إلى 3.26 مليار في 2024، مقابل واردات بقيمة 2.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذلك يعكس توازنا متناميا في العلاقات التجارية.ولفت الموقع إلى أن الجانبين اتفقا على إطلاق مشروعات واعدة تشمل التعاون في مجال التكنولوجيا الكمية، عبر الاستفادة من خبرات الإمارات بعد إطلاقها أول مختبر اتصالات مؤمنة بهذه التقنية، إلى جانب العمل على إنشاء صندوق استثماري مشترك لدعم ريادة الأعمال، ومشروعات في الزراعة المستدامة والخدمات المالية.وأوضح الموقع أن الزيارة لها أبعاد استراتيجية وتؤكد أن الشراكة بين القاهرة وأبوظبي تجاوزت إطار التعاون الثنائي، لتشكل نموذجا متكاملا للتنمية والاستقرار في المنطقة.
الرئيس المصري يستقبل نظيره الإماراتي في زيارة تحمل أبعادا استراتيجية واقتصادية
