تصويت... هل تعتبر المطالب بسحب سلاح "حزب الله" نتيجة لتوجيه خارجي أم ضرورة داخلية؟
تصويت... هل تعتبر المطالب بسحب سلاح "حزب الله" نتيجة لتوجيه خارجي أم ضرورة داخلية؟
عصفت رياح التغيير الإقليمية بلبنان، منذ بداية ما يسمى بـ"الربيع العربي" في عام 2011، وحتى الآن، حيث كانت آخر الأحداث الكبرى الحرب الإسرائيلية ضد "حزب الله"،
2025-08-26T12:38+0000
2025-08-26T12:38+0000
2025-08-26T12:38+0000
أخبار حزب الله
لبنان
أخبار لبنان
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093768782_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_e0af27b20716c6c405869cfb62da7e6b.jpg
وبعد سقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، واستلام النظام الجديد لزمام الحكم في سوريا، ازدادت الضغوط الإسرائيلية على بيروت لنزع سلاح "حزب الله"، مقابل الانسحاب من المناطق التي ما زال الجيش الإسرائيلي متمركزا فيها في جنوبي البلاد.وحددت الحكومة اللبنانية 11 نقطة، أولها خطة من المقرر أن تطرحها في 31 اَب/ أغسطس الجاري، لإقناع "حزب الله" بالتخلي عن سلاحه، متعهدة الالتزام بها، ومؤكدة أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وهي تعمل على بسط السيادة على كافة أراضيها.وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، أن "سلاح المقاومة باق، ولن نتخلى عنه إلا بعد إخراج إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ووقف العدوان، والإفراج عن الأسرى، وبدء الإعمار"، مؤكدا أن المقاومة ليست بديلا عن الجيش بل نصير له، متسائلا: "ما البديل إذا لم تستمر المقاومة؟ هل هو الاستسلام والتسليم لإسرائيل؟.وحرصت واشنطن عبر موفديها إلى لبنان، أن تقدم العروض لحث الحكومة اللبنانية على المضي في تنفيذ نزع سلاح "حزب الله"، وذلك من خلال تطمين بيروت بأن واشنطن ستعوض لبنان عبر دعم خليجي ومنطقة اقتصادية جديدة، ناهيك عن تمديد مهمة قوات "اليونيفيل" في لبنان لسنة إضافية.فيلق القدس الإيراني: خطة نزع سلاح "حزب الله" لن تنفذ بأي حال من الأحوال
https://sarabic.ae/20250825/نتنياهو-نزع-سلاح-حزب-الله-بحلول-نهاية-2025-خطوة-جوهرية-وتقليص-وجود-إسرائيل-مرهون-بتنفيذه-1104102964.html
لبنان
أخبار لبنان
تصويت... هل تعتبر المطالب بسحب سلاح "حزب الله" نتيجة لتوجيه خارجي أم ضرورة داخلية؟
عصفت رياح التغيير الإقليمية بلبنان، منذ بداية ما يسمى بـ"الربيع العربي" في عام 2011، وحتى الآن، حيث كانت آخر الأحداث الكبرى الحرب الإسرائيلية ضد "حزب الله"، التي رافقت أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في غزة، والحرب ضد "حماس".
وبعد سقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، واستلام النظام الجديد لزمام الحكم في سوريا، ازدادت الضغوط الإسرائيلية على بيروت لنزع سلاح "حزب الله"، مقابل الانسحاب من المناطق التي ما زال الجيش الإسرائيلي متمركزا فيها في جنوبي البلاد.
وحددت الحكومة اللبنانية 11 نقطة، أولها خطة من المقرر أن تطرحها في 31 اَب/ أغسطس الجاري، لإقناع "حزب الله" بالتخلي عن سلاحه، متعهدة الالتزام بها، ومؤكدة أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وهي تعمل على بسط السيادة على كافة أراضيها.
وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم
، أن "سلاح المقاومة باق، ولن نتخلى عنه إلا بعد إخراج إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ووقف العدوان، والإفراج عن الأسرى، وبدء الإعمار"، مؤكدا أن المقاومة ليست بديلا عن الجيش بل نصير له، متسائلا: "ما البديل إذا لم تستمر المقاومة؟ هل هو الاستسلام والتسليم لإسرائيل؟.
وأكد المبعوث الأمريكي، توماس باراك، أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.
وحرصت واشنطن عبر موفديها إلى لبنان، أن تقدم العروض لحث الحكومة اللبنانية على المضي في تنفيذ نزع سلاح "حزب الله"، وذلك من خلال تطمين بيروت بأن واشنطن ستعوض لبنان عبر دعم خليجي ومنطقة اقتصادية جديدة، ناهيك عن تمديد مهمة قوات "اليونيفيل" في لبنان لسنة إضافية.