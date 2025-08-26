https://sarabic.ae/20250826/حريق-يلتهم-نصف-مبنى-البرلمان-في-جزر-مارشال-صور-1104131091.html
حريق يلتهم نصف مبنى البرلمان في جزر مارشال... صور
حريق يلتهم نصف مبنى البرلمان في جزر مارشال... صور
سبوتنيك عربي
اندلع حريق هائل في مبنى البرلمان بجزر مارشال الواقعة في المحيط الهادئ، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه. 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T05:53+0000
2025-08-26T05:53+0000
2025-08-26T05:53+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104131193_0:60:863:545_1920x0_80_0_0_f204ed5a9f12788f79ba2891033224c5.jpg
وقال مسؤولون في إدارة الإطفاء والشرطة، اليوم الثلاثاء، إن الحريق التهم نصف مبنى البرلمان خلال ساعات الليل، حسب وسائل إعلام غربية.وذكرت إدارة الإطفاء أن النصف الآخر المتبقي من مبنى برلمان جزر مارشال لم يعد صالحا للاستخدام، مشيرة إلى أن الحريق أخرج المبنى بالكامل من الخدمة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104131193_11:0:778:575_1920x0_80_0_0_ab4c0f3ae28f468e536ffe4b9c14163a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
حريق يلتهم نصف مبنى البرلمان في جزر مارشال... صور
اندلع حريق هائل في مبنى البرلمان بجزر مارشال الواقعة في المحيط الهادئ، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.
وقال مسؤولون في إدارة الإطفاء والشرطة، اليوم الثلاثاء، إن الحريق التهم نصف مبنى البرلمان خلال ساعات الليل، حسب وسائل إعلام غربية.
وذكرت إدارة الإطفاء أن النصف الآخر المتبقي من مبنى برلمان جزر مارشال
لم يعد صالحا للاستخدام، مشيرة إلى أن الحريق أخرج المبنى بالكامل من الخدمة.