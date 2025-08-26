https://sarabic.ae/20250826/سفير-مصر-السابق-في-روسيا-تطابق-الرؤى-بين-القاهرة-وموسكو-يؤكد-مضي-العلاقات-لشراكة-أكبر-وثقة-متبادلة--1104166571.html
تحتفل مصر وروسيا اليوم بمرور 82 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 26 أغسطس/ آب، والتي تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في مجالات عدة. 26.08.2025, سبوتنيك عربي
قال السفير عزت سعد سفير مصر السابق لدى روسيا، إن العلاقات بين موسكو والقاهرة في عيدها الـ 82 تكتسب ثقة كبيرة وتعميق في مختلف المجالات في بيئة دولية مضطربة ونظام دولي يلفظ أنفاسه. وأكد سعد تطابق الرؤى بين مصر وروسيا بشأن مستقبل النظام الدولي وأهمية تعدد الأقطاب، وضرورة أن يشارك أكبر عدد من الدول في صياغة نظام عالمي جديد يكفل العدالة والمساواة والحفاظ على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ولفت إلى أن تجمع "بريكس" الاقتصادي الذي يجمع مصر وروسيا والعديد من الدول الأعضاء يلعب دورا هاما في الوقت الراهن في تعزيز تعدد القطبية والعدالة الدولية، كما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والعلاقات بين الدول الأعضاء. وكشفت الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، في بيان عن أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال عام 2024 هي: فواكه وأثمار بقيمة 419 مليون دولار، وخضروات بقيمة 111 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 17 مليون دولار، وحبوب واثمار زيتية بقيمة 13 مليون دولار، ومحضرات خضر وفواكه بقيمة 10 مليون دولار. ووفق البيان، فإن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال عام 2024 كانت: حبوب بقيمة 3.1 مليار دولار، وحديد ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليار دولار، وشحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 526 مليون دولار، وخشب ومصنوعاته وفحم خشبى بقيمة 262 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية بقيمة 205 مليون دولار. ولفت إلى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا بلغت 1.9 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 14.9 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2022 / 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الروسيين العاملين في مصر71 ألف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 138 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023.
سفير مصر السابق في روسيا: تطابق الرؤى بين القاهرة وموسكو يؤكد مضي العلاقات لشراكة أكبر وثقة متبادلة
تحتفل مصر وروسيا اليوم بمرور 82 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 26 أغسطس/ آب، والتي تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في مجالات عدة.
قال السفير عزت سعد سفير مصر السابق لدى روسيا، إن العلاقات بين موسكو
والقاهرة في عيدها الـ 82 تكتسب ثقة كبيرة وتعميق في مختلف المجالات في بيئة دولية مضطربة ونظام دولي يلفظ أنفاسه.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن مصر هي الشريك التجاري الأكبر لروسيا في أفريقيا، فضلا عن المشروع الكبير الذي يعبر عن مستوى العلاقة بين البلدين، وهو مشروع "محطة الضبعة للطاقة النووية".
وأكد سعد تطابق الرؤى بين مصر وروسيا بشأن مستقبل النظام الدولي وأهمية تعدد الأقطاب، وضرورة أن يشارك أكبر عدد من الدول في صياغة نظام عالمي جديد يكفل العدالة والمساواة والحفاظ على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ولفت إلى أن تجمع "بريكس" الاقتصادي الذي يجمع مصر وروسيا والعديد من الدول الأعضاء يلعب دورا هاما في الوقت الراهن في تعزيز تعدد القطبية والعدالة الدولية، كما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والعلاقات بين الدول الأعضاء.
وشدد على أن العلاقات بين مصر وروسيا الممتدة منذ عقود وصلت لمرحلة قوية من الشراكة والثقة، ما يمكن القول معه أنها تتجه نحو المزيد من التعاون الكبير، سواء الاقتصادي وما يتضمنه من "المنطقة الصناعية بقناة السويس"، وما يتصل بالجانب السياسي، في ظل تطابق الرؤى السياسية نحو العديد من القضايا، وكذلك الجوانب الثقافية والتجارية.
وكشفت الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، في بيان عن أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر
إلى روسيا خلال عام 2024 هي: فواكه وأثمار بقيمة 419 مليون دولار، وخضروات بقيمة 111 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 17 مليون دولار، وحبوب واثمار زيتية بقيمة 13 مليون دولار، ومحضرات خضر وفواكه بقيمة 10 مليون دولار.
ووفق البيان، فإن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال عام 2024 كانت: حبوب بقيمة 3.1 مليار دولار، وحديد ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليار دولار، وشحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 526 مليون دولار، وخشب ومصنوعاته وفحم خشبى بقيمة 262 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية بقيمة 205 مليون دولار.
ونوه بأن قيمة الاستثمارات الروسية في مصر سجلت 91.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 141.2 مليون دولار خلال عام 2022/ 2023، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في روسيا 29.8 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 18.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023.
ولفت إلى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا بلغت 1.9 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 14.9 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2022 / 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الروسيين العاملين في مصر71 ألف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 138 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023.