المتحدث باسم الخارجية المصرية لـ "سبوتنيك": نحتفي بالذكرى 82 للعلاقات مع روسيا
المتحدث باسم الخارجية المصرية لـ "سبوتنيك": نحتفي بالذكرى 82 للعلاقات مع روسيا
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن مصر تحتفي اليوم بالذكرى الثانية والثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية، وهي... 26.08.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف خلاف، في تصريح مع "سبوتنيك"، أنه على مدار أكثر من ثمانية عقود، شكلت هذه العلاقات ركيزة مهمة في دعم مسارات التنمية، وتعزيز الاستقرار، وفتح آفاق للتعاون في مختلف المجالات. واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحه بالتأكيد على أن مصر تعتز بهذه العلاقة، وتحرص على مواصلة دعمها بما يرتقي إلى طموحات الشعبين الصديقين، ويعزز من قدرتهما المشتركة على الإسهام في ترسيخ الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.وفي مايو / آيار الماضي أصدرت الرئاسة المصرية، بيانا بشأن اللقاء الذي تم بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش احتفالات "عيد النصر" في موسكو.وذكر البيان، أن "بوتين أعرب عن تقديره لمشاركة السيسي في الاحتفالات، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين، فيما هنأ السيسي الشعب الروسي بالمناسبة، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وموسكو".وتناولت المباحثات بين الجانبين العلاقات الاقتصادية، إذ "أكد الجانبان أهمية مشروعات كبرى كمحطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، وتطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطاقة والأمن الغذائي والصناعة والتعدين". وتطرقت المباحثات كذلك بين السيسي وبوتين حينها إلى "الأوضاع في غزة، إذ استعرض الرئيس المصري جهود بلاده لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لمواجهة الأزمة الإنسانية، مؤكدا ضرورة إقامة دولة فلسطينية وفق حدود 4 يونيو/ حزيران 1967".وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن "دعمه الكامل للدور المصري وخطة إعمار قطاع غزة، كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان، والأزمة الأوكرانية، حيث شدد السيسي على أهمية الحلول الدبلوماسية لحفظ الأمن الدولي".ووقّع البلدان، مصر وروسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيّز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.وتضم محطة "الضبعة" 4 مفاعلات من الجيل "3 +" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
حصري
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن مصر تحتفي اليوم بالذكرى الثانية والثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية، وهي مناسبة تؤكد فيها اعتزازها بما يجمع البلدين من رصيد ممتد من الصداقة والشراكة.
وأضاف خلاف، في تصريح مع "سبوتنيك"، أنه على مدار أكثر من ثمانية عقود، شكلت هذه العلاقات ركيزة مهمة في دعم مسارات التنمية، وتعزيز الاستقرار، وفتح آفاق للتعاون في مختلف المجالات.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحه بالتأكيد على أن مصر تعتز بهذه العلاقة، وتحرص على مواصلة دعمها بما يرتقي إلى طموحات الشعبين الصديقين، ويعزز من قدرتهما المشتركة على الإسهام في ترسيخ الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.
وزير الثقافة المصري، الدكتور أحمد فؤاد هنو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
وزير الثقافة المصري لـ"سبوتنيك": التبادل الثقافي بين القاهرة وموسكو يحتل مكانة هامة
15:13 GMT
وفي مايو / آيار الماضي أصدرت الرئاسة المصرية، بيانا بشأن اللقاء الذي تم بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش احتفالات "عيد النصر" في موسكو.
وذكر البيان، أن "بوتين أعرب عن تقديره لمشاركة السيسي في الاحتفالات، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين، فيما هنأ السيسي الشعب الروسي بالمناسبة، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وموسكو".
وتناولت المباحثات بين الجانبين العلاقات الاقتصادية، إذ "أكد الجانبان أهمية مشروعات كبرى كمحطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، وتطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطاقة والأمن الغذائي والصناعة والتعدين".
وتطرقت المباحثات كذلك بين السيسي وبوتين حينها إلى "الأوضاع في غزة، إذ استعرض الرئيس المصري جهود بلاده لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لمواجهة الأزمة الإنسانية، مؤكدا ضرورة إقامة دولة فلسطينية وفق حدود 4 يونيو/ حزيران 1967".
وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن "دعمه الكامل للدور المصري وخطة إعمار قطاع غزة، كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان، والأزمة الأوكرانية، حيث شدد السيسي على أهمية الحلول الدبلوماسية لحفظ الأمن الدولي".
ووقّع البلدان، مصر وروسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيّز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.
وتضم محطة "الضبعة" 4 مفاعلات من الجيل "3 +" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
